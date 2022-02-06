Митрюшкин дебютировал в Германии. Пропустил четыре, но стал лучшим в команде

Российский вратарь Антон Митрюшкин перешёл в дрезденское «Динамо» еще в июне 2021 года, но до сих пор не проходил в стартовый состав. Однако теперь травму получил основной голкипер Кевин Бролль, который без замен провёл предыдущие 20 туров во второй Бундеслиге. В результате Митрюшкин дебютировал в 21-м туре в домашнем матче с «Ганзой». Гости сделали результат уже к 18-й минуте, забив четыре мяча.

До этого тура «Динамо» пропускало мало – 26 мячей за 20 туров. Меньше пропускали лишь три команды в турнире. Это при том, что «Динамо» по очкам шло на 12-м месте в таблице.

Всего по воротам Митрюшкина нанесли 20 ударов (13 – в створ). SofaScore выставило Митрюшкину лучшую оценку среди игроков «Динамо» – 7,7. Несколько из девяти сейвов получились достаточно яркими. Согласно WhoScored, Митрюшкин также лучший игрок своей команды – 7,8.

Что касается пропущенных голов «Динамо», то не так много в чём можно винить Митрюшкина. В первом случае ему били головой с близкого расстояния, и мяч пошёл в верхний угол.

Во втором случае нападающий «Ганзы» пробил головой практически с той же точки. Вратарь мог спасти, но опять чуть-чуть не дотянулся. Пожалуй, к игрокам обороны в обоих случаях вопросов больше, чем к Митрюшкину, поскольку нападающие били без борьбы.

У Митрюшкина была неточность в третьем голе. Финальный удар с метра спасти было невозможно, но перед этим вратарь не лучшим образом справился с дальним ударом – отбил в сторону, но позволил сопернику продолжить атаку.

Последний гол Митрюшкин пропустил, когда ему пробили головой из вратарской. Особо без шансов.

Напомним, в 2013-м Митрюшкин выигрывал юношеский чемпионат Европы (U-17) в составе сборной России. Тогда главный тренер юношеской сборной Хомуха говорил, что Митрюшкин может построить «выдающуюся карьеру». А гендир «Спартака» Шавло отмечал: «У Митрюшкина есть все данные, чтобы повторить путь Акинфеева».

Однако юный Митрюшкин не смог зарекомендовать себя в «Спартаке» и перешёл в швейцарский «Сьон», где провёл четыре с половиной года. За это время он стал самым молодым капитаном в истории клуба, но отыграл лишь 66 матчей в чемпионате Швейцарии – больше не получилось из-за травм. Весь сезон-2018/2019 вратарю пришлось пропустить. Прошлый сезон Митрюшкин провёл в другом клубе второй Бундеслиги – «Фортуне», за которую не сыграл ни минуты. Теперь же у него появился шанс закрепиться в новой команде. Дебютный матч во второй Бундеслиге получился неоднозначным, но, похоже, Митрюшкин сыграет и в следующем туре.

Напоследок бесполезный факт: