Паук, фанатеющий от Агуэро. Разбор единственного трансфера богачей из «Манчестер Сити»

Полгода после ухода Серхио Агуэро «Манчестер Сити» отыграл без его замены. Летом в качестве его сменщиков медиа называли Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но «Сити» предпочёл им гибридную схему. В нападении по очереди выходили Бернарду Силва, Фил Фоден, Ферран Торрес, Джек Грилиш – и «Сити» даже без топ-форварда добился уверенного лидерства в чемпионате.

Но в январе клуб всё же приобрёл форварда «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса. Сумма сделки, по разным источникам, составила € 17-18,5 млн. Контракт с нападающим подписан на 5,5 года, а ближайшие полгода Альварес проведёт в аренде в «Ривере».

Кто же этот форвард, ради которого «Сити» всё-таки решился усилить позицию при почти идеальной игре?

Фото: Manuel Cortina/Getty Images

Альварес – звезда молодёжек. Когда был младше, чуть не ушёл в «Реал»

К своим 22 годам Альварес добился на родине уже всех возможных побед. Он выиграл чемпионат и Кубок Аргентины, в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром, а в самом начале карьеры взял Кубок Либертадорес. Правда, в том розыгрыше турнира Альварес сыграл всего в одном матче (зато сразу в финале).

Покинуть Аргентину Альварес мог намного раньше. Когда ему было 11, к нему стучался «Реал». Но трансфер не состоялся из-за законов, которые запрещают подписания таких юных игроков. В дальнейшем воспитанник «Атлетико Калчин» показал топ-уровень на нескольких юниорских турнирах и в 16 попал в «Ривер Плейт».

Эту команду с 2014 года тренирует Марсело Гальярдо, один из сильнейших аргентинских специалистов современности. За это время он дважды побеждал в Копа Либертадорес, по три раза брал аргентинские Кубок и Суперкубок, а в 2021-м выиграл чемпионат. При этом Гальярдо не просто приводит команду к титулам, но и раскрывает новых талантов. Он говорит: «Я не боюсь создавать совершенно новые команды. Мне нравятся эти проблемы, они наполняют меня энергией. Не знаю, сможем ли мы всегда побеждать, но мы попробуем».

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В одной из сильнейших команд страны и континента Альварес начал выходить в основе ещё до 20-летия. Из «Ривера» он получил вызов в молодёжную сборную Аргентины, с которой завоевал серебряные медали на молодёжном чемпионате Южной Америки, забив важный гол колумбийцам. За взрослую сборную Альварес впервые сыграл летом прошлого года: в матче отбора ЧМ заменил Анхеля Ди Марию.

Альварес – король смещений и дриблинга. Это обусловило его прозвище

Победу в чемпионате Альварес праздновал в маске Человека-паука. Так он обыграл прозвище Паук, которое получил за свой игровой козырь. У него практически невозможно отобрать мяч без фола, и фанаты придумали Альваресу прозвище, исходя из того, что он закрывает мяч как будто не двумя, а восемью ногами.

При этом Альварес невероятно быстр. По ходу карьеры он играл на четырёх позициях – центрфорварда, оттянутого нападающего и на каждом из флангов. Но всё же подавляющее большинство матчей он делит между ролями правого вингера и завершителя.

По ходу матчей он постоянно врывается с фланга в штрафную и множит там количество моментов. Альварес совсем не эгоистичен: даже в статусе лучшего бомбардира лиги он отметился ещё и шестью голевыми передачами. Ещё у него очень высокий уровень реализации: свои 17 голов в чемпионате он забил всего с 9,8 xG (грубо говоря, средний форвард на его месте забивает из идентичных ситуаций около десяти голов). Такая подвижность очень пригодилась команде, в которой много ветеранов. Основному опорнику «Ривер Плейта» Энцо Пересу (в Европе много играл за «Валенсию») уже 35 лет. Форварду Матиасу Суаресу и защитнику Мильтону Каско, всем трём вратарям – 35 и более. Ну а среди игроков подмены есть футболисты, которым по 38-39.

Фото: Manuel Cortina/Getty Images

Чики Бегиристайн спортивный директор «Ман Сити» «Хулиан — игрок, за которым мы наблюдали много времени. Он способен выступать в разных атакующих ролях, и мы твердо верим, что он один из лучших молодых атакующих игроков в Южной Америке. Я счастлив, что нам удалось подписать его в «Сити».

Слова Бегиристайна подтверждает тот факт, что «Сити» и «Ривер Плейт» играют в схожей игровой манере. Гальярдо добился от своей команды самого интенсивного прессинга в лиге: среднестатистический соперник «Ривера» совершает перед потерей мяча всего 3,98 передачи. Для сравнения: даже соперник «Ман Сити» в текущем сезоне совершает 8,93 паса. Кажется, у Гвардиолы появляется новый универсальный футболист для прессинга.

Главный матч в карьере Альвареса – игра, которую удалось выиграть с опорником в воротах

Несмотря на выигрыш Копа Либертадорес на «Сантьяго Бернабеу», главный матч в карьере Альвареса – не титульный. Аргентина стала одной из последних стран мира, которую накрыла пандемия коронавируса, но она страдала от неё особенно жестоко. Конкретно «Ривер Плейт» перед матчем группового этапа Копа Либертадорес — 2021/2022 лишился почти всех игроков первой команды и молодёжки.

Проблемы были таким масштабными, что в ворота пришлось встать опорнику Энцо Пересу. У «Ривер Плейта» не было ни одного игрока на скамейке запасных, а бóльшая часть футболистов основы была либо ветеранами, либо юниорами, которые проводили чуть ли не первые матчи во взрослом футболе. И это не помешало чемпиону Аргентины уже к шестой минуте выигрывать у колумбийского «Санта-Фе» 2:0 (благодаря классным ассисту и голу Альвареса). Потом колумбийцы один гол отыграли, но это не помогло – всеми списанный ещё до стартового свистка «Ривер» победил 2:1.

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Аргентинская пресса писала, что Альварес сдал тест на зрелость. Именно после этого интерес к молодого форварду резко вырос: вдобавок к «Ман Сити» им заинтересовался и «Манчестер Юнайтед», но получил отказ. Выбор из двух вариантов может быть обусловлен словами самого форварда: «Мне очень нравится Кун Агуэро, я пытаюсь повторять за ним движения на поле».

Агуэро смог стать для «Ман Сити» больше, чем просто звездой. Он покинул клуб в статусе лучшего бомбардира в истории, которому будет установлен памятник у «Этихада». Именно из-за исключительной сложности задачи замены Агуэро «Сити» полгода не приобретал никого ему на замену, не форсировал даже варианты с Месси и Роналду.

Возможно, новым Агуэро для команды станет его персональный фанат.