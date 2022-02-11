«Они отказались играть 11 на 11». Странный матч «Спартака» с удалением Промеса

Игра с «Пюником» пошла не по плану ещё в первом тайме. Красно-белые даже потроллили судью.

«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона. В очередном товарищеском матче красно-белые встретились с армянским «Пюником». Игра получилась странной из-за эпизода в первом тайме. Вряд ли Паоло Ваноли рассчитывал на такое развитие событий.

По сравнению с матчем спартаковцев с «Уралом» (выиграли 5:1, а следующую встречу команды не транслировали) Ваноли внёс одно изменение: вместо Джордана Ларссона вышел Роман Зобнин. Но замена была не по позиции — полузащитник играл в центре поля. При обороне красно-белые располагались по схеме 3-5-2 с Александром Соболевым и Квинси Промесом впереди, а при атаке по правому флангу традиционно высоко поднимался Виктор Мозес.

«Спартак» в атаке был не особо активен. А вот «Пюник» действовал впереди эффектно, но не мог создать по-настоящему опасный момент. Кроме того, красно-белые были не так активны в прессинге, как обычно при Ваноли. Соперник «Спартака» играл организованно, поэтому у российской команды впереди мало что получалось. При позиционных атаках спартаковцы катали мяч перед штрафной, но не могли довести его до Соболева и Промеса.

Главный момент в матче случился за 10 минут до конца первого тайма. Судья неожиданно удалил Промеса. На повторе видно, что Квинси отмахивается от «приклеившегося» к нему защитника. Игрок «Спартака» был очень недоволен решением арбитра и нехотя покидал поле. А на бровке тем временем разгорелся спор между тренерскими штабами команд.

Самое интересное выяснилось позднее, когда красно-белые выступили с комментарием. Вот слова руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова: «Несмотря на то что удара локтем со стороны Промеса не было и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11». Удивительная ситуация для товарищеского матча.

Момент действительно получился спорным. Представители «Спартака» не упустили возможности потроллить противника и косвенно судей в «Твиттере»: «Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! Осторожно: слабонервным не смотреть».

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

«Пюник» хотел воспользоваться численным преимуществом, поэтому принялся высоко прессинговать. Но перед перерывом «Спартаку» удалось прибрать мяч, и на паузу команды ушли при счёте 0:0.

На второй тайм «Спартак» вышел с Шамаром Николсоном вместо Соболева. Свежесть в атаке красно-белым не помогла — вместо очередного гола новичка красно-белые чуть не пропустили. На 58-й минуте суперсейв сделал Александр Селихов.

Фото: twitter.com/fcsm_official

Дальше трансляция оборвалась, зато пошли голы. «Спартак» пропустил от Фирмино (не Роберто, а Угу), а затем, несмотря на численное меньшинство, сравнял — забил Георгий Джикия. Капитан красно-белых зарядил в девятку с добивания после штрафного. Незадолго до гола Ваноли провёл несколько замен — на поле вышли Илья Свинов, Зелимхан Бакаев и Михаил Игнатов. В концовке команды обменялись голевыми моментами, но счёт остался прежним — 1:1.

Делать выводы по такому матчу трудно. В товарищеских встречах команды нарабатывают игровые связи, но «Спартак» вместо этого провёл репетицию игры в меньшинстве. Тоже может пригодиться в будущем.