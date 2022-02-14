В «Динамо» убрали лишних и адаптируют Смолова. Готовы ли к битве с «Зенитом» за золото?

«Динамо» – основной конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но 2022-й, в отличие от Питера, там проводят спокойно: нет громких трансферов (Смолов пришёл в декабре), есть только тихая работа на сборах. Разбираемся, что нового произошло в клубе в последние полтора месяца.

«Динамо» расторгло контракт с тремя игроками — все они не нужны Шварцу

У «Динамо» пока один трансфер на вход, но зато какой. Смолов подписал контракт с клубом и постепенно внедряется в структурные коды Шварца. Также есть три игрока, с которыми клуб расторг контракт: Терехов перешёл в «Нефтехимик», Морозов – в словенский «Целе», а Игбун пока в поиске клуба. Все трое не играли важной роли в осеннем отрезке. У Терехова ноль матчей, у Морозова – всего 4, а у Игбуна – 10 (но в основном он выходил на замену). Держать их на контракте было абсолютно невыгодно. И если первые двое хотя бы воспитанники и этим можно было оправдать их присутствие в команде, то Игбун – нет. Он давно растерял свои лучшие качества, при этом оставаясь довольно высокооплачиваемым игроком.

Фото: «Чемпионат»

Очевидно, что в атаке он не подходил Шварцу. Тренер делает акцент на быстрый розыгрыш мяча и скорость форвардов, а 31-летний нигериец не мог или, скорее, не хотел перестраиваться. Но при этом занимал легионерскую позицию. Хоть в декабрьском интервью «Чемпионату» главный тренер и сообщал, что у всех есть шанс проявить себя и заслужить новый контракт, это, видимо, не относилось к форварду.

При этом клуб наверняка продлит Евгеньева, который тоже мало играет. Но он молодой и ещё способен на прогресс. Возможно, останется Паршивлюк. На сборах Шварц даёт ему игровое время и, вероятно, рассчитывает как на игрока ротации.

А ещё «Динамо» сохранило Фомина. Несмотря на интерес из Англии. Парень точно поможет весной.

Проблемы со здоровьем игроков на сборах и товарищеские матчи

На первом сборе динамовцы столкнулись с типичной для многих российских клубов проблемой – здоровьем игроков. По медицинским показателям (не называем это коронавирусом, так как нет подтверждения) в Катар не полетели Шунин, Шиманьски, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт и Макаров. Больше недели команда тренировалась без них, однако ко второму сбору в Турции все поправились и начали работу. Неприятно, но лучше заболеть сейчас, чем на старте РПЛ.

Ещё в Катаре «Динамо» обыграло любительскую команду 12:0 (2 мяча положил Смолов + отличились молодые игроки). Параллельно пришла ещё одна хорошая новость: Лесовой вернулся к тренировкам в общей группе. Последний раз он был там в июле, когда получил травму.

После победы над катарскими любителями «Динамо» уступило софийскому ЦСКА (1:3). Но это был матч, скорее, «Динамо»-2, так что его нет смысла брать в расчёт. Также была победа над «Енисеем» (2:0).

Фото: «Чемпионат»

Второй и третий сбор «Динамо» проводит в Турции. Из интересных игр – минимальная победа над «Сочи» (2:1). Со Смоловым на острие, Грулёвым и Захаряном на флангах. Не факт, что именно это сочетание будет в ближайшем официальном матче. Ведь есть Тюкавин, Макаров и остальные. Однако как один из рабочих вариантов рассмотреть можно.

Смолов уже привык?

Фёдор провёл большую часть товарищеских матчей «Динамо». Забивал, отдавал, плюс отметился как игрок, продолжающий агрессивно прессинговать. Это качество замечали и в «Локомотиве», особенно периода Гисдоля, у которого в оборону возвращаются все. В «Динамо» он сохранил его, но и не забывает о голах. При этом пока невозможно оценить, насколько он сохранит уровень к официальным матчам. «Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Смолов хочет быть частью той команды, которая успешна. Фёдор до сих пор голоден до побед, он хочет выигрывать, быть частью «Динамо» и добиваться результата с нами», – говорил Шварц в конце января.

Андрей Воронин тренер «Динамо» «Федя молодец, вписывается в команду. Но сейчас обо всех игроках рано что-то говорить: на сборах все под тяжёлыми нагрузками, у ребят ватные ноги».

Вскоре «Динамо» завершит третий сбор и отправится в Москву для финальной подготовки к РПЛ. Трансферов на вход, скорее всего, уже не будет. А готовность команды к борьбе за золото можно будет проверить уже с первых матчей возобновлённого сезона: предстоят выездные игры с «Химками» и «Арсеналом» и домашняя со «Спартаком».