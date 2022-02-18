Таблица коэффициентов УЕФА. После поражения «Зенита» Россию обошла уже и Шотландия

Завершилась первая еврокубковая неделя 2022 года. Для нас и наших конкурентов по рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА получилась такая ситуация:



Австрия: +0,600 (ничья «Зальцбурга» и победа «Рапида»);

Россия: 0;

Шотландия: +0,400 (победа «Рейнджерс»).

Таким образом, австрийцы оторвались от нас ещё больше, а шотландцы обошли. Теперь Россия не девятая, а десятая в рейтинге. На самом деле, это не сильно меняет дело. Представительство девятой и десятой лиги почти идентично – лишь вторая команда страны начинает отбор в ЛЧ на один раунд раньше.

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе за победу дают два очка, за ничью – одно, за поражение – ничего. Таким образом, победа российских клубов на этом этапе даёт +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 делится на 5 (количество изначально заявленных в еврокубки команд). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.

В контексте рейтинга страны за пять сезонов один матч «Зенита» не изменил ситуацию. Поменяться она может только если наши клубы далеко продвинутся в Лиге Европы. И борьба сейчас идёт даже не столько за попадание в топ-9 или топ-10 по итогам этого сезона, сколько за перспективы следующих четырёх лет, когда коэффициент нынешнего сезона будет учитываться.



Просто для понимания. Если взять рейтинг только этого сезона, то у России он 22-й среди европейских стран. Для нас 5,100 балла – это уже лучше, чем в предыдущие два года, но всё еще очень скромно (мы ниже Молдавии, Израиля и ещё 19 стран). Интересно, что пока лучший рейтинг сезона (15,083) – не у Англии или Испании, а у французов (благодаря победам «ПСЖ» и «Марселя»).

Мы уже писали, что летом 2022 года обнулится наш лучший результат (12,600 – в сезоне-2017/2018), и тогда Россия рухнет примерно на 15-е место. Так что нужно набирать очки уже в этом сезоне и не смотреть на то, что нет особой разницы между девятой и 10-й строчкой. Если мы останемся с 5,100, то в последующие четыре года нам будет тяжело сохранить путёвку в группу ЛЧ даже для чемпиона РПЛ.