В России постоянно меняют лимит на легионеров. Может, стоит успокоиться?

Никогда не было и вот опять. В РПЛ снова меняют лимит на легионеров. Скоро исполком РФС может утвердить вариант, в котором в заявке клуба будет не 8, а сразу 13 мест для легионеров. Правда, на поле смогут играть всё те же 8 иностранцев, что и сейчас. Получается явное смягчение лимита. Хорошо ли это?

Есть ощущение, что эта война будет вечной. Одни говорят, как деградируют российские футболисты, которые играют/зарабатывают только за счёт паспорта. Неполноценная конкуренция = регресс привилегированных игроков.

Другие настаивают на том, что клубы занимаются мутным бизнесом, привозя в Россию слабых легионеров, которые необоснованно занимают места россиян. И если расширить количество легионеров до 13, то как раз эти 9-13 легионеров помешают россиянам пробиться в футболе. Понятно, что топ-клубы РПЛ могут позволить себе мало трансферов за € 10-20 млн. И после смягчения лимита вряд ли таких трансферов станет больше. Видимо, легионерский состав пополнится за счёт дешёвых иностранцев.

В этой вечной разборке аргументы есть с обеих сторон. Во-первых, нужно понимать, что новый лимит не избавит нас от проблемы, когда россияне проходят в состав без конкуренции. Да, есть шаг в сторону увеличения конкуренции, потому что раньше при 8 легионерах в заявке ты мог выпустить на замену только пять россиян, а теперь можешь выпустить пять иностранцев. Условно, появилась конкуренция среди выходящих со скамейки – это неплохо. Только вот необходимость ставить трёх россиян в основу никуда не делась. Они и дальше будут в той же степени играть за счёт своего паспорта.

Что касается плюсов, то результаты в еврокубках, вероятно, улучшатся. Это не гарантировано, но по идее должно произойти. Кстати, ещё и по той идее, что ниже нам падать практически некуда. Россия и так летом 2022 года выпадет из топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА, что лишит чемпиона РПЛ-2023/2024 гарантированного места в группе ЛЧ.

А ещё неправильно обобщать, что наши клубы берут некачественных легионеров. Понятно, что промахи есть у всех. Даже лучшие клубы мира ошибаются, платят € 100 млн, а потом выясняется, что Азар уже не тот. Но «Зенит», например, с легионерами, как правило, попадает: Ракицкий, Азмун, Бариос, Сантос, Вендел, Клаудиньо – это отличные футболисты для РПЛ. Но если брать лигу в целом, то остаётся много вопросов. Есть сомнения, что смягчение лимита приведёт к большему количеству игроков вроде Жиго, а не Педро Роши. Таких, как Жиго, у нас единицы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В лимите, который скоро предположительно утвердят, ещё говорится о налоге на легионеров и выплатах в пользу клубов, которые используют россиян. Этот момент пока явно требует пояснений. Без них бессмысленно пытаться понять, насколько это реализуемо и уместно. Главное, чтобы обошлось без безумных идей (раз, два), которые нарушают спортивный принцип.

Давайте коротко зафиксируем, почему ситуация с лимитом вызывает опасения. Вдумайтесь: когда уровень РПЛ падает и к нам уже не едет столько крутых легионеров, мы хотим смягчить лимит с 8 до 13 человек в заявке. В чём логика? Хочется услышать конкретные аргументы президентов РФС и РПЛ. Требуется публичная дискуссия до того, как исполком РФС примет решение.

И последнее. Смущает количество метаний из стороны в сторону. С 2005 года лимит на легионеров меняется постоянно – примерно каждые три года.

2005: 6+5 на поле, но могли выйти и 11 иностранцев, если они провели 10 матчей за сборную. Этим тогда и воспользовалось «Динамо», выпустив в основе 11 легионеров.

2006: 7+4 на поле

2009: 6+5 на поле

2012: 7+4 на поле

2015: 6+5 на поле

2019: 8+17 в заявке

2022: 13+12 в заявке, но 8 легионеров на поле?

Уже проще согласиться с Валерием Карпиным и признать, что лимит – зло, чтобы закончить шарахаться каждые три года. Хотя такой вариант в нашей стране, кажется, исключён. И повлиять тут не могут ни тренер сборной, ни даже РПЛ с РФС. Ок, мечемся дальше.