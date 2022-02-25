С кем «Спартак» сыграет в Лиге Европы? Все варианты — от «Барсы» до команды Тедеско

Стыковые матчи (или 1/16 финала) Лиги Европы прошли, и теперь мы точно знаем всех потенциальных соперников московского «Спартака». Красно-белые осенью сенсационно заняли первое место в группе с «Лестером» и «Наполи», а потому миновали первую стадию плей-офф. Жеребьёвка состоится уже сегодня, 25 февраля, пока же рассказываем, с кем «Спартак» может встретиться в 1/8 финала.

Важный момент: красно-белые находятся в списке сеяных команд, поэтому соперником будет одна из команд, игравших в стыках. Остальные победители групп будут в других парах. Если забыли, это «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако» и «Црвена Звезда».

«Порту»

Опытный еврокубковый боец осенью играл в Лиге чемпионов. «Порту» угодил в «группу смерти» с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Миланом» и сумел стать в ней третьим. Для этого хватило одной победы и двух ничьих. В стыках попался не самый приятный соперник — «Лацио», но португальцы справились и здесь. Домашняя победа (2:1) и гостевая ничья (2:2) — и вот «Порту» в 1/8 финала.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне слегка буксует и в чемпионате идёт на пятом месте. В Лиге чемпионов «Аталанта» уступила борьбу за плей-офф «Вильярреалу» и «Манчестер Юнайтед». Зато в стыках Лиги Европы попался скромный «Олимпиакос». Итальянцы выиграли оба матча (2:1 и 3:0) и прошли дальше.



Не забываем, что в «Аталанте» выступает Алексей Миранчук. Если команде выпадет «Спартак», полузащитник вновь может сыграть в Москве.

Алексей Миранчук Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

«РБ Лейпциг»

Один из самых интересных вариантов, потому что командой рулит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Осенью «Лейпциг» бился в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и «ПСЖ» и закономерно финишировал третьим. В стыках попался «Реал Сосьедад»: в первом матче немцы дома сыграли вничью, но на выезде взяли своё — 3:1.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

«Севилья»

Короли Лиги Европы будто специально попадают в этот турнир. Как ещё объяснить, что «Севилья» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Лиллем», «Вольфсбургом» и «Ред Булл Зальцбург»? В стыках команда Хулена Лопетеги хладнокровно разобралась с загребским «Динамо» (3:1, 0:1).

«Брага»

Здесь мог быть «Шериф», но сказка закончилась. Молдавская команда сотворила сенсацию в Лиге чемпионов: целиком прошла квалификацию и заняла третье место в группе, победив по пути «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». В Лиге Европы «Шерифу» досталась «Брага», и он снова всех удивил, выиграв дома 2:0. В ответном матче счёт был аналогичным, но уже в пользу португальцев. В серии пенальти хладнокровнее оказались именно они.

Кстати, из группы «Брага» вышла не без проблем. Пришлось бодаться с «Црвеной Звездой» и «Мидтьюлланном». От первых португальцы отстали на одно очко, а вторых опередили на столько же.

«Рейнджерс»

Самый неожиданный участник 1/8 финала. «Рейнджерс» вышел из группы с «Лионом», пражской «Спартой» и «Брондбю». По ходу группового этапа у команды сменился главный тренер — место Стивена Джеррарда занял Джованни ван Бронкхорст. В стыках выпала дортмундская «Боруссия», но шотландцев это не смутило: сенсационная победа в Германии (4:2) и ничья дома (2:2).

«Бетис»

Эти парни не пустили в 1/8 финала «Зенит». Команды играли на равных, но испанцы добились своего — гостевая победа (3:2) и домашняя ничья (0:0). А ведь «Бетис» мог даже не выйти в стыки! В группе с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» испанцы всего на одно очко оторвались от третьего места.

«Барселона»

Ну и самый именитый потенциальный соперник. Осенью кризис довёл «Барсу» до того, что она впервые за долгое время не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. И если первое место «Баварии» более чем объяснимо, то пропускать вперёд «Бенфику» точно было необязательно. В стыках каталонцам попался крутой соперник в лице «Наполи», но на этот раз идеи Хави и класс футболистов дали результат. Дома была ничья (1:1), а на выезде «Барса» прихлопнула итальянцев со счётом 4:2.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Жеребьёвка 1/8 финала, как и всегда, пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнётся в 14:00 мск. А в 12:00 состоится важное заседание УЕФА, на котором судьбу «Спартака» и даже нашего футбола, в связи со специальной военной операцией России на Украине, могут решить и заранее. Если клуб останется в еврокубках и серьёзных санкций не будет, то «Спартак» проведёт второй матч дома. Спасибо первому месту в группе.