Изменился до неузнаваемости. Где сейчас экс-игрок «Зенита» и «Челси» Кежман

Возможно, вы уже и не вспомните, но в конце 2000-х в чемпионате России поиграл экс-форвард «Челси», «Атлетико» и «ПСЖ» Матея Кежман. Серб провёл четыре месяца в «Зените», будучи в аренде. В молодости Кежман считался одним из самых талантливых нападающих своего поколения, но в Санкт-Петербург приехал уже 30-летним игроком и почти ничего не показал. В 10 матчах за «Зенит» забил два гола – в ворота ЦСКА и «Динамо». А не так давно британские СМИ откопали свежее фото Матеи и изумились: серб изменился до неузнаваемости! Что же случилось с ним? Рассказываем историю бывшего зенитовца.

Как Кежман конфликтовал с Широковым и Видичем

Начинал Кежман ярко. Много забивал в «Партизане», и в 21 год перешёл в ПСВ за € 14 млн. В голландском клубе у нападающего сложилась потрясающая связка с Арьеном Роббеном. За четыре сезона в ПСВ серб трижды стал лучшим бомбардиром Эредивизии, был признан футболистом года в Нидерландах. Матея играл настолько здорово, что приглянулся Жозе Моуринью. Тренировавший «Челси» португалец пришёл к выводу: с таким форвардом, как Кежман, он сделает Романа Абрамовича счастливым на «Стэмфорд Бридж». В результате летом 2004-го бомбардир по прозвищу Бэтмен перелетел из Эйндховена в Лондон.

Однако в Англии у Кежмана не пошло. За сезон в «Челси» серб забил лишь семь мячей в 41 матче. Летом 2005-го нападающего продали в «Атлетико». Там он был результативнее (10 голов в 33 играх), но тоже задержался всего на год. Следующей остановкой стал Стамбул: Матея перешёл в «Фенербахче». Турецкий период получился успешным. Кежман снова много забивал, выиграл с новой командой чемпионство и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, где «Фенербахче» по иронии судьбы проиграл «Челси».

Потом был год на правах аренды в «ПСЖ». Не слишком успешный. Тем не менее летом 2009-го французский клуб выкупил Кежмана, чтобы через два месяца… отдать в аренду «Зениту». Во Франции он попал в скандальную историю, бросив на землю майку парижан в ответ на свист собственных фанатов. В Санкт-Петербурге серб запомнился не только двумя голами в ворота принципиальных соперников из Москвы, а ещё и стычкой на тренировке с Романом Широковым. Началось всё с того, что полузащитник пошёл в жёсткий подкат против нападающего. Матея ответил ему тем же. Футболисты сказали друг другу пару ласковых, но в конце концов эмоции погасил тогдашний тренер «Зенита» Анатолий Давыдов.

Выкупать Кежмана «Зенит» не стал, хотя, арендуя, планировал. Сам форвард так говорил о своём периоде в России:

«Я считаю Россию своей страной, так как у нас общая религия, похожие языки. Я не чувствую себя здесь иностранцем – кажется, как будто я нахожусь дома. Как будто и не уезжал из Белграда – все общаются со мной доброжелательно и обращаются «Эй, братец». Я верю в Россию – это очень сильная страна. Сербия маленькая, Россия большая. Россия помогает нам, наша политика должна быть ближе к России, мы нуждаемся в ней. К тому же в мире осталось не так много православных стран».

Кежман вернулся в Париж, в 2010-м ушёл из «ПСЖ» свободным агентом, а потом доигрывал в Гонконге и Беларуси. В БАТЭ его тренировал Виктор Гончаренко. Последний трофей – чемпионский титул в Борисове.

В сборной (Югославии, а позже Сербии и Черногории) Матея также не реализовал на себя на сто процентов, как в топ-клубах Европы. Дебютировал перед Евро-2000, а на самом турнире заработал рекордно быстрое удаление – заработал красную карточку через 44 секунды после выхода на замену в матче с Норвегией. Удаление, уже во встрече с Аргентиной на ЧМ-2006, и завершило карьеру Кежмана в национальной команде. После этого нападающий не получал вызов в сборную.

У Кежмана случались конфликты с партнёрами и в национальной команде. Однажды он зарубился с Предрагом Миятовичем, в другой раз – с Неманьей Видичем. Вот что рассказывал Матея о своей стычке с экс-спартаковцем:

«На тренировке перед матчем с Нидерландами он три раза ударил меня по ногам. Я сказал: «Да ладно, Неманья, давай будем поспокойнее. Не надо так. Через три дня игра». Он ответил: «Как тренируюсь, так и играю. На что ты жалуешься? Футбол – мужская игра». В следующем единоборстве мяч попадает ко мне. Видич рядом, а я чуть-чуть поднимаю локоть и бью его по лицу. Он такой: «Что это было?» Я говорю: «Как тренируюсь, так и играю!» После этого Неманья въехал в меня обеими ногами. Я перевернулся с ног на голову и немного повредил колено. Мы поговорили. Но потом я так и не получил приглашения в сборную. Ходили слухи, что якобы Видич поставил условие – либо он, либо я. Он был более крупной фигурой в тот момент. Хотя я обсуждал эту историю с Неманьей, и он сказал, что не имеет к этому никакого отношения».

Как Кежмана хотели похитить в Нидерландах

Впрочем, была в карьере Кежмана и история похлеще. Это случай из 2003-го, когда серб ещё выступал за ПСВ. По словам нападающего, в тот момент готовилось… его похищение! Преступление задумал известный криминальный авторитет из Югославии. По чистой случайности о плане похищения узнал друг Матеи в одном из ресторанов Роттердама.

«Он немедленно связался с полицией, – вспоминал Кежман. – Через несколько дней полиция сообщила, что похищение действительно готовится. Мне объяснили, что вокруг моего дома кружит какая-то техника, что у преступников есть информация о том, когда я еду на тренировки, семья выезжает из дома, а дети идут в детский сад. Я подумал, что действительно видел странные машины в округе. Бандиты планировали похитить меня и потребовать выкуп, ведь тогда писали про мой будущий трансфер в «Челси» за € 10-20 млн. Преступников задержали, а я ещё два года жил под круглосуточной охраной».

По окончании карьеры Матея недолго проработал директором в футбольном клубе «Войводина», а потом о нём ничего не было слышно. Под конец карьеры Кежман признавался – есть мысли стать священником. Серб объяснял, что «думает о боге столько времени, сколько может». Религия – важнейшая часть его жизни, и, ещё выступая в России, форвард рассказывал о своём посещении храмов и чтении православной литературы:

«Все мои книги связаны с религией. Я много знаю о России в том числе благодаря книгам. Много читал о Серафиме Саровском, восхищаюсь им и молюсь ему практически каждый день. Кроме того, когда я приезжал в Москву со своими командами, всегда старался зайти в церкви. Храм Христа Спасителя – это что-то неправдоподобное. Ещё я был в храме у святой Матроны. Мы с «Челси» играли вечером против ЦСКА, у меня было совсем мало времени. Мы приехали, а там огромная очередь. Занял её и был уверен, что не успею – времени оставалось совсем мало. И тут прямо ко мне подошел священник. «Ты ведь футболист? – спрашивает. – Тебя зовут Матея?» – «Да». – «Я очень рад тебя видеть, я много о тебе слышал». Он взял меня за руку и повёл прямо к мощам Матроны. Это было потрясающе! Думаю, бог послал его. Иначе я бы никак не успел. Мне очень жаль людей, которые не верят в бога, их жизнь очень бедна.

Мой духовник живёт в Черногории, в большом монастыре. Я стараюсь проводить там как можно больше времени – скажем, во время летнего отпуска еду туда недели на две, пробую жить как монах. Стараюсь общаться как можно больше и с ним, и с другими людьми. Чем больше времени ты проводишь там, тем больше чувств просыпается у тебя в душе. Это тяжело описать, это надо почувствовать. Если коротко, это даёт мне спокойствие. Когда возвращаюсь в город, полон позитива и энергии, чтобы решать все свои проблемы. Кроме того, монастырь позволяет соблюдать баланс между жизнью и работой. На работе ты селебрити, о тебе много говорят, посылают много энергии – и любви, и ненависти».

Когда появилась та самая фотография Кежмана с длинной и густой седой бородой, можно было подумать, что он то ли потерял свои сбережения и опустился, то ли, наоборот, как-то связан с религиозными организациями и поэтому настолько поменялся внешне. На самом же деле экс-форвард «Зенита» просто любит менять образ. В 2021 году он выглядел уже по-другому. От бороды, как и от причёски, не осталось и следа, зато появились усы.

Кстати, Матея разошёлся со своей красавицей-женой Эмилией, с которой они нажили троих детей – сыновей Лазаря и Иакова, а также дочь Александру. Интересно, дочь Кежмана подавала большие надежды в лёгкой атлетике и даже немного занималась футболом, но сейчас 18-летняя Александра выбрала образование и модельную карьеру. Всего же у Матеи пять детей. Есть сын Филимон от вторых отношений и родившийся в 2019 году сын Лука – от последнего брака. Чем же занимается экс-нападающий «Зенита»? Всё просто: он создал своё агентство и представляет интересы футболистов «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, Адама Марушича и Димитрие Каменовича, а также некоторых других игроков. С такими клиентами можно хорошо зарабатывать на жизнь и после футбола.

В материале использованы цитаты из интервью Кежмана для PROспорт, Republika.rs и sport.blic.rs.