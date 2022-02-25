«Спартак» может доказать, что Зарема была права». Реакция на жеребьёвку Лиги Европы

В пятницу «Спартак» узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы – им стал немецкий «РБ Лейпциг». Самое интересное, что клуб возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Однако в Россию вице-чемпион РПЛ не приедет: первый матч состоится в Лейпциге 10 марта, а ответный 17 марта – на нейтральном поле. Естественно, что многие уже предвкушают противостояние Тедеско и Ваноли. Послушаем экспертов.

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов рад, что красно-белые сыграют именно с командой Тедеско – это придаст матчу дополнительную интригу:

«Прикольно, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Доменико Тедеско. Я рад, что это именно «Лейпциг», потому что мы получили большую афишу. Всем будет интересно. Домашний матч «Спартака» пройдёт на нейтральном поле, но мне всё равно, где именно. Главное, чтобы команде было удобно добираться».

Александр Мостовой не находит встречу с Тедеско лишней мотивацией для игроков красно-белых, но считает, что самому же Доменико будет принципиально обыграть «Спартак»:

«Лейпциг» — достаточно сильный соперник. Хорошая команда, которая последние годы всё время играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Фактор Тедеско будет особенной подоплёкой этих двух встреч. Опять увидим, как он будет прыгать и скакать. Не думаю, что для игроков «Спартака» встреча с Тедеско — лишняя мотивация, а вот для него самого — безусловно. Ему принципиально обыграть «Спартак».

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает мизерными шансы красно-белых в матче с «Лейпцигом»:

«Пути господни неисповедимы. Сейчас Тедеско из любимца болельщиков «Спартака» очень быстро может превратиться… в сами поймёте кого. Команда, которую покидал Тедеско, была сильнее, чем сейчас. Шансы мизерные. Нужно ловить удачу, больше ничего в нашу пользу не сыграет».

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров надеется, что столичная команда качественно потрудилась на сборах и с хорошим настроем подходит к возобновлению сезона:

«У «Спартака» хороший жребий в Лиге Европы. А тот факт, что Тедеско является главным тренером «Лейпцига», только добавляет матчам интереса. Сейчас прошли полноценные сборы с новым тренером. Я слышал много положительных отзывов: хороший настрой, атмосфера, проведена хорошая работа».

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов полагает, что Ваноли сумеет преподнести сюрприз Тедеско:

«Спартаку» предстоит интересный матч. РБ «Лейпциг» — сильная команда, поэтому красно-белым будет очень тяжело. С другой стороны, у команды сейчас новый тренер, поэтому не обойдётся без сюрпризов для Тедеско».

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили не придаёт особого значения «фактору Тедеско»:

«Будем считать, что «Спартак» хочет обрадовать своего бывшего тренера, Доменико Тедеско, хорошей и качественной игрой. На самом же деле нет никакой разницы, кто тренирует «Лейпциг». Любая европейская команда старается показывать классную игру.

«Спартак» может доказать, что, приглашая Ваноли в команду, Зарема Салихова была права. Красно-белые должны обыграть «Лейпциг» и выйти в следующий раунд Лиги Европы».

Бывший лидер «Спартака» Валерий Кечинов тоже настроен оптимистично:

«РБ «Лейпциг» — очень приличная команда, которая хорошо играет в Бундеслиге. Кто на момент матча будет сильнее, тот и пройдёт дальше. Хочется верить, что это будет «Спартак». Не думаю, что в попадании на команду Тедеско есть какая-то злая ирония судьбы — он сам ушёл из команды».

А что думаете вы?