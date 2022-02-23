«Просил маму ставить меня на кассу пробивать товары». Интервью с Пруцевым из «Спартака»

Чем ему не подошла академия «Краснодара» и почему на посвящении не спел «Знаешь ли ты»?

Данил Пруцев – опорный полузащитник, исполнивший зимой детскую мечту – перешёл в московский «Спартак».



Теперь у главного тренера красно-белых Паоло Ваноли появилась дополнительная опция в центре поля, а в команде – молодой, но уже опытный футболист. В 21 год Данил прошёл через три российские лиги и каждую из молодёжных сборных (из последнего – голевая Тюкавину в матче с испанцами). Поднимался с «Чертаново» в ФНЛ, с «Крыльями Советов» – в РПЛ и дебютировал в премьер-лиге в составе «Сочи».

Интервью с Пруцевым мы начнём с удивительной истории, случившейся с ним на сборах «Спартака», то есть почти прямо сейчас. Там Данил впервые в карьере сыграл против младшего брата Егора, который на два года младше, принадлежит «Сочи» и сейчас в аренде играет за «Нефтехимик».

Данил Пруцев полузащитник «Спартака» «Были очень рады увидеться, потому что обычно наше общение происходит в отпуске. Родители ни за кого не болели. Переживали за обоих: чтобы показали свой лучший футбол и обошлись без травм».

Фото: РИА Новости

Детство Пруцева: футбол вместо карате, рыбалка и первая заработанная тысяча рублей

– В шесть лет я пошёл на карате, но долго там не задержался, потому что каждый раз, когда перед тренировкой был свободный час, я бежал на поле, играл в мяч и так им увлёкся, что через полгода окончательно ушёл в футбол.

В карате при этом добился небольших успехов: получил оранжевый пояс, участвовал в турнирах и дважды доходил до финала. Но после одной из тренировок подошёл к папе и сказал: «Давай заканчивать с карате, меня тянет на футбол». Папа меня поддержал! А карате я иногда вспоминал, но в жизни не использовал. Парень я не конфликтный, на улице никогда не дрался.

Фото: из личного архива Данила Пруцева

– Расскажи о своём родном посёлке Мостовской в Краснодарском крае.

– Посёлок самый обычный: от Краснодара ехать на машине два с половиной часа, 30 тысяч населения. Там я провёл весёлое детство, во дворе играли в прятки и в футбол. Ещё помню, как в шесть лет впервые пошёл в кинотеатр, посмотрел «Элвин и бурундуки» и был переполнен эмоциями, ха-ха.

Отец – футболист, играл за команду посёлка, мы с братом ходили на его матчи. На выходных ездили к бабушке и дедушке, который брал нас на охоту и рыбалку. Однажды на озере дедушка посадил меня за удочку, всё настроил и отошёл. В этот самый момент ко мне на крючок попался сазан – а это очень большая рыба! Самостоятельно вытащить её я, конечно, не смог, так что стал звать на помощь дедушку – он прибежал, и мы вместе достали огромную рыбу, из которой бабушка потом сварила уху.

Фото: мостовской.рф

– У бабушки и дедушки в Мостовском дом?

– Да. С родителями мы жили в квартире, а вот у бабушки с дедушкой был и есть свой участок. Ещё пять-шесть лет назад, когда дедушка был помоложе и ходил в лес, там жили охотничьи собаки. А вот бабушка до сих пор содержит уток, гусей и куриц.

В детстве приезжал к ним на три месяца, помогал по огороду и даже зарабатывал первые деньги. Бабушка продавала малину и как-то спросила у меня: «Хочешь денежку заработать?». Я встал пораньше, собрал несколько банок малины, бабушка их успешно продала, а я – заработал первую тысячу рублей.

– Как родственники следят за твоей карьерой?

– Все за меня болеют, поддерживают. Дедушка смотрит каждый матч, у него даже есть специальная тетрадка, в которой он записывает: где и сколько я сыграл, какие действия совершил. Можем с ним созвониться после игры: он спросит, как и зачем я ударил, почему сделал именно такую передачу, а не другую. А вот бабушка воспринимает футбол эмоциональнее – просит играть аккуратнее.

Награды Данила Пруцева в доме у бабушки и дедушки Фото: из личного архива Данила Пруцева

– Чем занимаетесь, когда приезжаешь на родину?

– Ездим с семьёй в горы и на термальные источники – в посёлке есть свои горячие ванны. А дома – бабушка лепит фирменные пельмени.

Просмотр Евро-2008 в центре посёлка, мечта о сборной и подъёмы в четыре утра ради академии «Краснодара»

– В 2008 году на центральной площади нашего посёлка показывали матчи сборной России. Там собиралось несколько тысяч болельщиков (можно сказать, одна десятая всего населения), мы смотрели игры с Швецией и Голландией на большом экране. Эмоций было очень много! После побед все радовались, гуляли с российскими флагами, а я думал: «Вот бы и мне сыграть за сборную». Тогда за команду играл наш земляк – Роман Павлюченко, он тоже из Мостовского. За него мы были рады особенно.

Фото: Getty Images

– Ты знаком с Романом?

– Лично – нет. Единственный раз мы пересекались на футбольном поле в Кубке России: в матче «Крыльев» против «Знамени Труда». Уровень для своих лет Роман показал колоссальный: держал мяч, ставил корпус, двигался быстро и решительно.

– Давай вернёмся в детство. Как после карате ты стал футболистом?

– Пошёл в футбольную школу «Триумф», где тренировал мой отец. Ребята там играли не по годам, а все вместе. То есть со мной – парнем 2000 года рождения – были ребята 1997-го и 1998-го годов. Мы ездили в другие посёлки на турниры. Папа сам покупал нам форму, стирал её у нас дома, то есть был и тренером, и администратором.

Видимо, он заметил во мне какой-то потенциал: что мне дано поиграть на высоком уровне. Как раз тогда, в 2008-м году появился «Краснодар», и туда начали собирать команды по годам. Я прошёл просмотр, попал в академию «Краснодара», и первые полгода ездил туда к девяти утра на первую тренировку – а дорога, напомню, занимает два с половиной часа.

Папа рассказывал, что вставали мы с ним в четыре-пять утра. Он проверял меня: «Может не поедем?» – «Нет, поедем!». В дороге я спал на заднем сиденье папиной «Тойоты Короллы», так он возил меня каждый день.

Фото: из личного архива Данила Пруцева

Ещё раз хочу поблагодарить родителей: ради меня и моего футбольного развития они оставили работу и переехали в Краснодар.

– Чем занимались родители?

– В посёлке у них всё было нормально: папа тренировал и работал в администрации; мама была продавцом в магазине мобильной связи. Уже в Краснодаре папа не оставил футбол: работал в ассоциации судей Краснодарского края и обслуживал матчи, а мама устроилась продавцом в продуктовый магазин.



Несколько раз просил маму поставить меня за кассу, чтобы я пробивал товары. Покупатели улыбались, мне было прикольно!

Пруцев ушёл из академии «Краснодара» и отказался от «Динамо». Почему?

– Зимой в академии «Краснодара» мы тренировались на паркете в мини-футбольном зале. А летом – на базе Четук, где сейчас располагается главная команда. Уже в те времена база была космической: раздевалки, тренажёры и поля с качественным газоном. Мы много работали с мячом, главный тренер академии серб Александр Марьянович уделял особое внимание технике.



В 2012 году появились первые коттеджи для размещения футболистов (в районе, где теперь располагается современный парк). Я жил со всем 2000-м годом: Саней Черниковым, Эдиком Сперцяном и другими ребятами того поколения.

Фото: из личного архива Данила Пруцева

Тот период здорово меня развил и сформировал. «Краснодару» говорю огромное спасибо!



– Почему в 2012 году ты ты ушёл из «Краснодара»?

– В детстве я исполнял роль атакующего полузащитника, любил повозиться с мячом. А в «Краснодаре» требовали, чтобы я играл во взрослый футбол: то есть меньше времени проводил с мячом, а быстрее принимал решение и отдавал передачу. Мне показывали, как действует Тони Кроос – как раз при помощи нескольких касаний. Мне же больше хотелось креатива: пойти в обыгрыш, что-то придумать. Я об этом сказал отцу, и мы решили, что мне лучше сменить клуб. Так я оказался в центре спортивной подготовки ЦСП: со мной туда же ушёл действующий вратарь «Балтики» Максим Бориско.

В ЦСП я играл до 2014 года, а летом нас объединили с «Кубанью». Возможностей стало больше: мы чаще ездили на турниры. Как-то осенью отправились на товарищеские игры в Москву, и перед поездкой мы разговорились с другом: «Куда пойдёшь, если позовут?» Я тогда сказал: «Надеюсь, в «Спартак».

Однако против «Спартака» матчей не было: мы играли против «Локо», «Динамо» и «Чертаново». Последний матч – как раз против «Чертаново» – мы проиграли, я расстроенный шёл в раздевалку, как ко мне подошёл папа: «Сын, тебя позвали в «Чертаново». Я долго думать не стал и согласился.

– От кого ещё поступали предложения?

– Перед той поездкой в Москву меня на турнире имени Владимира Казачёнка в Петербурге заметило «Динамо», позвали на просмотр, я его прошёл. Но заселить на базу меня не смогли. Будь я сильнее конкурентов, жильё бы дали. Но, видимо, не в моём случае. А переехать в Москву с родителями у меня не было возможности.

Как стал опорником и почему не будет набирать массу до 90 кг

– В «Чертаново» я провёл пять лет – с 2015-го по 2020-й. Там же в 17 лет я стал опорным полузащитником – когда попал к тренеру Игорю Витальевичу Осинькину. Поначалу было непривычно: я же любил креативить. Но теперь получаю удовольствие от того, что опорник ведёт игру, всегда на мяче и раздаёт передачи. Под нападением – в отличие от опорной зоны – мяч получить сложнее.

– Ориентировался на каких-то игроков?

– Хави-Иньеста-Бускетс – вот это трио в полузащите «Барселоны» меня вдохновляло. Как и я вся их команда.

– Тебе хватает массы для игры в опорной зоны?

– Главное – правильно занять позицию. И тогда даже моих 70 килограммов будет достаточно. А вот до условных 90 я точно не раскачаюсь. А если и раскачаюсь, то потеряю лёгкость и не смогу играть в футбол.

Фото: ФК «Чертаново»

– С «Чертаново» ты играл в ПФЛ и ФНЛ. По сути на взрослом уровне и против мужиков.

– Сезон с «Чертаново» в ФНЛ начался для меня неудачно: в одном из первых матчей сломал пятую плесневую костью, пару месяцев лечился. И пока я был сломан, Наиль Умяров закрепился в составе и так здорово заиграл, что вскоре ушёл в «Спартак».

– Получается, вы были конкурентами по позиции уже тогда?

– Да, но несмотря на конкуренцию, мы очень дружили. Всегда общались, ходили в компьютерный клуб. В отпуск Наиль приезжал ко мне в гости в Краснодар, наши родители дружат, мы вместе ездим на море. Тем для общения вне футбола у нас достаточно.

– В «Чертаново» было весело?

– Саундтрек из фильма «Притяжение» про район Чертаново стал нашим гимном. Там есть строчка: «Это наш район». И когда мы играли в ФНЛ, то наш вратарь Иван Ломаев ставил эту песню на колонке. Традиция закрепилась настолько, что второй тренер напоминал: «Пора включать».

Однажды Пруцев пробежал 18 километров за матч (в два раза больше среднего). Как это возможно?

– Это был кубковый матч «Чертаново» против «Оренбурга». Мы играли 120 минут, и, к сожалению, проиграли во втором дополнительном тайме. Следующие два дня ноги болели очень сильно – хотя после бани и массажей полегчало.



Через три-четыре дня у нас была игра во Владивостоке: мы выиграли 1:0, я отыграл все 90 минут. Было тяжеловато, но во время игры об этом не думал.



– Тебя вообще удивило, что ты столько набегал?

– Конечно, такое количество километров было удивительным, но я всегда много бегаю и пробегаю в команде больше всех. Мне трудно это объяснить, так просто выходит.

– То есть отдельно ты бег не тренируешь?

– Задачи пробежать больше всех у меня нет. Тренируюсь я наравне со всеми, а выносливость, думаю, дана мне от природы.

Фото: spartak.com

Возможно, какая-то генетика передалась от дедушки: он в 20 лет занимался лёгкой атлетикой, бегал спринты и марафоны. И в детстве давал мне советы, как дышать при беге на длинную дистанцию: «Два раза вдох – два раз выдох».

Футбольная Самара и переход в «Спартак», где Пруцева опередили с исполнением «Знаешь ли ты»

– В Самаре я сразу понял – вот это футбольный город. Люди любят спорт, почти каждый человек поддерживает «Крылья», меня часто узнавали на улице и желали удачи (хотя в клубе я провёл около полугода). Мне очень нравились самарские болельщики, запомнилась их забавная кричалка про самарский пивзавод.

В «Крыльях» со мной играли опытные футболисты. Все матчи в ФНЛ я провёл в центре поля с Гацканом – вот кто в отбор идёт всегда агрессивно и успешно отбирает мячи! Он мне подсказывал на поле: чтобы я меньше опускался и больше продвигал мяч вперёд, тогда как сзади он меня подстрахует.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Коллектив в Самаре был шикарный, все ребята – дружные и общительные. Плюс Игорь Витальевич [Осинькин] построил свой фирменный футбол в пас и через комбинации: никто не бил вперёд, мы нагнетали и раскатывали соперника в атаках.

Также у меня был интересный период в «Сочи» – там я дебютировал в РПЛ. Работал с очень сильным специалистом Владимиром Федотовым. Благодарен клубу и тренерскому штабу за такой опыт!

– Зимой ты перешёл в «Спартак». Что это для тебя значит?

– «Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

– Расскажи о тренировках Паоло Ваноли и вообще, чем удивил «Спартак».

– Тренировки – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.

В «Спартаке» мне всё это очень интересно! И надеюсь, у нас всё получится.

– Как тебя приняли игроки? Как общаетесь вне поля и тренировок?

– С адаптацией мне здорово помог Наиль [Умяров]. На сборах с ним, а также с другими ребятами играли в «Уно». Также на сборе в Дубае надо было спеть песню. В такие моменты я обычно стесняюсь, но всё же придумал, что спою «Знаешь ли ты». Но прямо передо мной её исполнил Илюха Свинов. Пришлось экстренно искать новую песню – додумался до «Фантазёра». Ребята смеялись и аплодировали.

– Как тебя называют в команде?

– Пруц – как и везде.

– Обидно, что не попал в заявку на Лигу Европы?

– Конечно, немного расстроился. Но надо понимать: количество мест ограничено, а мне ещё есть что доказывать.

Фото: spartak.com

– Какие вообще мысли перед возобновлением сезона?

– Мысли только позитивные. Вся команда настраивается по-боевому. Тренерский штаб нас заряжает. Будем двигаться от игры к игре.

– И последнее. Какие у тебя мечты в жизни и спорте?

– В жизни – чтобы родители были счастливы. В спорте моя маленькая мечта уже сбылась – я в «Спартаке». Теперь появились новые – как можно больше играть, брать с командой титулы и стремиться в первую сборную.