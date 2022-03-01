Забивал Германии, а теперь заявляет о себе в РПЛ. Гладышев – ещё один талант «Динамо»

После победы «Динамо» в матче с «Химками» (3:0) в основном обсуждались две темы – успешное возвращение в родной клуб Фёдора Смолова, забившего победный гол, и выход команды Сандро Шварца на первое место в чемпионате. А вот другое интересное событие осталось фактически незамеченным: своё первое результативное действие в РПЛ совершил 18-летний нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев. С его передачи забил Даниил Фомин. Между тем речь идёт об одном из самых многообещающих российских игроков, который должен выстрелить столь же громко, как ранее Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв. Достаточно сказать, что три месяца назад во многом благодаря Гладышеву юношеская сборная России (U19) победила Германию в отборочном цикле чемпионата Европы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Как Гладышев попал в «Динамо» и стал бомбардиром

Ярослав – воспитанник «Динамо» и Академии имени Коноплёва. Причём начинал он заниматься футболом в Тольятти. В Москве оказался в возрасте 13 лет.

«Футбольный мяч у меня появился с самого детства, потому что мой папа – бывший футболист, – рассказывал Гладышев в интервью для пресс-службы «Динамо». – Я часто ходил на игры отца и где-то в углу поля просто пинал мячик. Однажды меня заметили и пригласили на набор в тольяттинскую академию Коноплёва. И потом с 4,5 до 10 лет я там занимался. Условия поначалу были шикарные. Каждый год нам выдавали игровую форму и всю экипировку. Но после смерти основателя часть спонсоров ушла, стало меньше турниров, и академия начала потихоньку разваливаться. И папа мне тогда объяснил, что пора уезжать в Москву. Так я оказался в «Динамо».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Отец Гладышева выступал с середины 1990-х по конец 2000-х за «Ладу» (Тольятти), «Волгу» (Ульяновск), «КАМАЗ» и «Динамо» из города Киров, где и родился будущий нападающий «Динамо» московского. В 27 лет завершил карьеру, стал тренером. Кстати, он тоже был форвардом.

Ярослав на детско-юношеском уровне поиграл на разных позициях, а в академии «Динамо» его тренер Виталий Гришин (экс-полузащитник бело-голубых) окончательно перевёл парня вперёд.

«В Тольятти меня использовали по всему фронту атаки – справа, слева, в центре и под нападающим, – вспоминал Гладышев. – В «Динамо» меня попробовали сначала справа, но на этой позиции я мало забивал. А я не могу без голов, поэтому попросил Виталия Гришина поставить меня в нападение. В итоге вышел, забил один или два мяча, и тренер оставил меня на этой позиции».

Ярослав, будучи форвардом, много забивал за команду «Динамо» своего возраста. Был лучшим бомбардиром ЮФЛ, а однажды в невероятной игре молодёжки бело-голубых с «Чертаново» (11:3), наколотил пять мячей, выйдя на замену после перерыва. За «Динамо-2» уже на профессиональном уровне, в третьем дивизионе, набрал 13+7 в 22 матчах. Очень неплохая статистика для 17-18 лет. Было понятно: дебют Гладышева в главном «Динамо» – дело времени.

Как Гладышев разрывал оборону Германии

В сентябре прошлого года Гладышев впервые сыграл за команду Сандро Шварца. Немец выпустил нападающего на замену в матче Кубка России с «Динамо» из Ставрополя – и Ярослав забил! Он довёл счёт до 5:0, получив в быстрой атаке передачу от Клинтона Н’Жье и пробив с левой низом. Кстати, Гладышев – левша. Правая нога у него не такая сильная.

До конца первой части сезона Ярослав ещё поучаствовал в матчах РПЛ с «Химками», «Арсеналом» и «Уфой», а также в кубковой встрече с «Оренбургом». Почти во всех случаях выходил на замену в самой концовке, поэтому не успевал проявить себя. Но и это был ценный опыт.

В ноябре 2021-го юношеская сборная России (U19) отправилась в Грецию, где играла в квалификации Евро-2022 с Германией, Фарерскими островами и хозяевами-греками. Для попадания в следующую стадию требовалось занять одно из двух первых мест. Задача казалась непростой, но наша команда выступила блестяще.

Фото: fcdm.ru

В первой игре с Грецией Гладышев, выйдя на замену в перерыве, забил победный гол на 70-й минуте. Принял мяч перед штрафной, дотащил его примерно до угла вратарской и точно пробил. Россия выиграла – 1:0. После этого тренер Станислав Коротаев поставил Ярослава в основу на матч с Германией. Динамовец снова забил гол и сделал две голевые передачи. Наша команда сенсационно победила немцев – 3:1. Отличился Гладышев и в третьей встрече — с Фарерами, которую тоже начал на скамейке. Сборная России разгромила соперника со счётом 5:0, а Ярослав стал автором четвёртого мяча.

«Причина хорошей игры Гладышева? В первую очередь это подготовка в клубе. За последний год он очень здорово прибавил. Ярослав тренируется с первой командой, пусть не так часто и выходит на поле. Второе — он очень результативно играет за «Динамо-2», прогресс виден. В сборной он смог себя проявить именно нападающим, который способен выходить и забивать… Для него нет разницы, с первых минут играть или нет», – говорил Коротаев.

И вот теперь Гладышев совершил первое результативное действие в РПЛ. Ярослав – комплексно развитый нападающий. Мобильный, быстрый, умеющий правильно открываться, достаточно универсальный и техничный. Активен в прессинге, нежадный. На зимних сборах «Динамо» в Катаре вообще стал самым выносливым по результатам тестов.

«Главный футбольный совет дал отец — никогда не обманывать футбол. Любить не себя в футболе, а футбол в себе. По сей день ему следую», – признавался сам Ярослав.

Если не забудет об этом совете, то должен превратиться в большого игрока для России. Будем следить за Гладышевым в следующих матчах – теперь Шварц наверняка даст талантливому воспитаннику «Динамо» больше времени.