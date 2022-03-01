Как санкции повлияют на «Спартак», «Зенит» и другие клубы РПЛ? Разбор новых ограничений

Российские компании и банки продолжают попадать под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран. Разбираемся, как это влияет на российские клубы.

«Динамо» вернули спортобществу, чтобы избежать санкций. Клубом снова будут рулить генералы

Банк ВТБ, контролировавший 99,9961% акций «Динамо», принял решение передать клуб одноимённому Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу. Ранее банк попал под санкции США и Великобритании: все активы на территории указанных стран будут заморожены, а иностранным контрагентам (любая из сторон сделки) запретят работать с ВТБ. Кроме того, заявляется, что также произойдёт отключение от SWIFT всех банков, попавших под санкции (включая ВТБ).

«ВТБ находится в собственности или связан с российским правительством и получал существенную финансовую поддержку от российского правительства, которое причастно к действиям по дестабилизации Украины, подрыву и созданию угрозы её территориальной целостности, суверенитету и независимости», – говорится в заявлении британского правительства.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – система международных межбанковских телекоммуникаций для передачи информации и переводов, которая используется при переводе средств иностранной компании/физическому лицу или, наоборот, от них – в Россию. Иными словами, это своего рода касса для международных переводов. SWIFT – частная структура, которая существует с 1973 года и базируется в Бельгии. Сейчас система объединяет более 11 000 финансовых учреждений по всему миру.

ВТБ оперативно выпустил заявление о будущем «Динамо», в котором указывается, что передача пакета бумаг является «плановой», так как «ключевая миссия инвестиционной группы завершена».

ВТБ пресс-служба Банка «Футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития. Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме».

ВТБ приобрёл клуб в апреле 2019 года – банк получил акции от ВФСО «Динамо» за символическую плату в один рубль. Это уже не первый раз, когда ВТБ и ВФСО «обмениваются» акциями клуба: банк был владельцем контрольного пакета ценных бумаг «Динамо» с 2009-го по декабрь 2016 года, после чего передал их спортобществу – тоже за один рубль.

За эти три года, что ВТБ контролировал «Динамо», клуб финансово окреп. По данным ФНС, в 2019 году выручка составила 4 млрд рублей (в 2018-м – 1,7 млрд), а в 2020-м – 6 млрд. При этом в 2017 году убыток составил 1,7 млрд рублей, в 2018-м – 1,1 млрд, а 2019-й был закрыт с прибылью в 87,9 млн. Даже ковидный 2020-й «Динамо» пережило с относительно минимальными потерями – минус 131 млн. Для сравнения: «Спартак» при выручке в 4,8 млрд рублей в том году зафиксировал убыток в 1,9 млрд, а «Зенит» при доходе в 11,8 млрд ушёл в минус на 2,3 млрд. Если говорить о спортивных успехах клуба, то «Динамо» с немецким тренером Сандро Шварцем заняло седьмое место. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Динамо» занимает второе место.

Арсен Захарян и Сандро Шварц Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Также у «Динамо» появился эндаумент-фонд для финансирования академии. Принцип заключается в том, что в капитал фонда направляются деньги, которые вкладываются в ценные бумаги, а по итогам года прибыль перечисляется школе. Вложенные средства невозможно потратить на что-либо кроме того, что прописано в уставе фонда. В 2020 году академия получила 252 млн рублей (вложено было 2 млрд). Уход ВТБ не должен коснуться средств, лежащих на инвестиционном счёте, так как, согласно уставу, забрать их, равно как и направить на что-то иное, невозможно.

С 2016 года выручка ВФСО составляла от 1 до 3 млрд рублей с прибылью от 200 до 900 млн, но это несопоставимо с теми деньгами, что клуб получал от ВТБ. По официальным данным банка, в 2020-м «Динамо» получило 4 млрд рублей. При этом генеральный директор клуба Павел Пивоваров заявил, что «финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками сохранятся в необходимом объёме». Вероятно, ВТБ останется в статусе ключевого спонсора, однако в официальном сообщении банка статус спонсорства не упоминается.

Учредители ВФСО – силовые и государственные ведомства: ФСИН, МВД, Минюст, ФНС, СВР, Минфин, и т.д. Председатель общества – генерал-лейтенант ФСБ Анатолий Гулевский, его замы – представители ФСО, МВД и ФСБ, а также Николай Толстых.

Прошлый раз, когда «Динамо» было под ВФСО, дело чуть не дошло до банкротства, а клуб потерял стадион и землю в Петровском парке.

ЦСКА под санкциями. И клубу тоже необходим новый владелец – найти его нужно до 24 марта

Под аналогичные санкции попал ВЭБ РФ, владеющий 77,63% акций ЦСКА: банк внесли в санкционные списки США, ЕС, Великобритания и Япония. Это сильно ограничивает деятельность: для клуба закрыты рынки этих стран и операции в их валютах. То есть купить футболиста из Европы, скорее всего, будет практически невозможно – только если платить в рублях. Также нельзя получить и призовые УЕФА.

Максим Орешкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До 24 марта банк может продать акции ЦСКА, так как до этого дня разрешено проводить сделки по продаже активов без санкций.

«РЖД» (спонсор «Локомотива»), «Открытие» (спонсор «Спартака»), «Ростех» (спонсор «Арсенала») и «Газпромбанк» («Зенит») тоже попали под санкции. Но этим клубам намного проще, чем ЦСКА