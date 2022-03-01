«Манчестер Юнайтед» буксует на пути к ЛЧ. Роналду становится только хуже

До окончания чемпионата Англии ещё 11 туров, но уже известно, что с одним из главных аутсайдеров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал всего одно очко.

Именно после матча с «Уотфордом» в первом круге был уволен Уле-Гуннар Сульшер. Тренеру указали на дверь из-за разгромного поражения 1:4, от которого не спас даже потянувший пенальти Давид де Хеа. Тогда было много разговоров о том, что Сульшер не может создать оптимальные условия для реализации таланта Криштиану Роналду.

Но в домашней игре, уже с Ральфом Рангником во главе, «МЮ» смог добиться лишь нулевой ничьей. А сам Роналду отыграл так, что невольно актуализировал вопрос, нужно ли было менять тренера. Просто поможем вспомнить вам ту встречу по ключевым моментам.

Уже в самом начале матча он мог открывать счёт, но из хорошей позиции попал в штангу.

После часа игрового времени Роналду мог поражать пустой угол — и снова промахнулся.

А в самой концовке Криштиану принял решение не бить сразу, а пойти в дриблинг, но провалился и в этом.

Справедливости ради Роналду в этот день не только губил моменты, но и создавал их. После одной из его передач мог забивать Бруну Фернандеш.

Но в итоге «Уотфорд» отбился и увёз с «Олд Траффорд» нулевую ничью.

На данный момент у Роналду девять голов в чемпионате. Это позволяет удерживать относительно достойное 6-11-е место в рейтинге бомбардиров, но в 2022 году у него всего один гол в восьми турах. Стоит ли это € 458 тыс. в неделю?

При этом не сказать, что Роналду тянет кризисную команду. Наоборот, команда создаёт для него более чем достаточно моментов. По метрике ожидаемых голов Криштиану должен был забить в чемпионате 13,32 гола. Это количество сопоставимо с показателями форвардов «Ливерпуля» Садио Мане и Диогу Жоты (13.44 и 13.84 ожидаемых гола соответственно). Но из-за большого количества промахов и слабых матчей он сильно недобирает голов.

И такое у Роналду впервые в карьере. У него был почти что магический сезон-2014/2015, в котором он забил 48 мячей с ожидаемых 39,31. Было много соответствующих статистике, когда расхождение между ожидаемыми и реальными голами колебалось в районе пары мячей. Так сильно ниже ожидаемого Криштиану реализует впервые в карьере.

Кроме того, промахи Роналду сильно диссонируют и с его свежим интервью. В разговоре с Dazn португалец сказал: «Год за годом я доказываю то, что цифры говорят сами за себя. Я не должен говорить вам, что я очень хорош, потому что есть цифры. Факты есть факты, остальное не имеет значения. Я начал играть на высшем уровне в 18 лет, и я был на вершине игры в течение 15-16 лет».

Возможно, о рекордах Роналду действительно пора говорить в прошедшем времени.