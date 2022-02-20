Новый конфликт Роналду — он хочет быть капитаном «МЮ». Но в команде есть кандидат получше

Перед принципиальным матчем с «Лидсом» в «Манчестер Юнайтед», по сообщениям британских СМИ, разгорелся новый конфликт. В клубе идёт борьба за капитанскую повязку. Новым капитаном «МЮ» хочет стать Криштиану Роналду, но не все с ним солидарны.

Игроки поддерживают Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду

Первый инсайдом поделился Дэвид Макдоннелл из Mirror: «Ральф Рангник, Роналду и Гарри Магуайр обсуждали смену капитана до конца сезона. Этим изменением тренер пытается снизить количество хейта в адрес Магуайра, который не может набрать форму после травмы».

Позже Макдоннел дополнил свой инсайд:

в раздевалке убеждены, что Роналду заменит англичанина в роли капитана;

Магуайр чувствует, что его авторитет под ударом: игроки теряют к нему уважение. При этом англичанин не планирует отдавать повязку до конца сезона, потому что боится её потерять окончательно;

футболисты в замешательстве: они считают, что капитаном нужно оставить Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду;

португалец неизменно поддерживал Магуайра в качестве капитана, но в последние недели ситуация изменилась.

У Роналду действительно огромное влияние в раздевалке

«Дисциплина, которую Роналду демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды. Я очень доволен», – рассказывал бывший тренер «МЮ» Сульшер о влиянии Криштиану на старте сезона. И это логично: с первых дней на «Олд Траффорд» португалец включил режим мотиватора.

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Я хочу создать менталитет победителя. Когда я однажды выйду на пенсию, этот менталитет сохранится. Сделаю всё возможное для команды».

Пример Роналду заразителен, его авторитет в глазах игроков иногда даже выше, чем у тренеров. Такое влияние португальца отлично описывают две истории. Первая – от Диогу Дало:

— У каждого игрока есть свои суеверия. Если честно, у меня таких немного, но сейчас я всегда пью кофе с Криштиану, когда мы находимся в отеле перед матчем. Это уже стало рутиной. Он фактически затащил меня пить кофе, потому что я не любил этот напиток. А сейчас и я начал его пить. Просто чтобы немного поговорить и сосредоточиться на игре».

Фото: James Gill/Getty Images

Второй в сентябре поделился резервный вратарь Ли Грант:

— В пятницу вечером каждый футболист после ужина может позволить себе яблочный пирог, крем, шоколадные пирожные либо ещё какой-нибудь десерт. Но ни один футболист не притронулся к сладкому. Такого не было никогда. Всех интересовало, чем же питается Криштиану. Что же у него в тарелке? У него только полезные продукты: крупа киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Поэтому никто не осмелился взять нездоровую пищу».

Daily Mail пишет, что Роналду мечтает, чтобы его признали лидером раздевалки. У части игроков это получилось (в основном это португальская диаспора), у другой — нет. Рангник, чтобы избежать конфликта, провёл беседу на эту тему с ним, Фернандешем, Маркусом Рашфордом и Полем Погба.

Магуайр и Рангник опровергли слухи, Роналду пока молчит

Слухи о разногласии в раздевалке опроверг Рангник: «Я никогда не поднимал в команде тему о смене капитана. Это для нас не проблема. Решение, кому достанется капитанская повязка, принимаю лично я. Гарри Магуайр – наш капитан, и он им останется». Рангник подчеркнул, что капитанская повязка останется у Магуайра до конца сезона.

Гарри Магуайр защитник «Манчестер Юнайтед» «Я видел много ложных сообщений о «Манчестер Юнайтед», и это одно из них. Не буду комментировать всё, что там написано, но этот вопрос нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены. Всем приятного дня».

Ситуацию усугубляет негативное отношение болельщиков «МЮ» к Магуайру – они давно призывают Рангника отправить защитника на лавку и отобрать капитанскую повязку. Хейт обострился после матча с «Бёрнли» (1:1), в котором две последовательные ошибки защитника привели к пропущенному голу. Сперва он не смог закрыть Ваута Вегорста и позволил нападающему сделать передачу на Джея Родригеса. А затем не остановил Родригеса, который беспрепятственно отправил мяч в ворота Давида де Хеа.

Криштиану же информацию о конфликте из-за капитанства пока не комментирует. А такой информационный шум вряд ли хорошо скажется на команде перед матчем с «Лидсом».

***

Если в раздевалке авторитет Гарри Магуайра действительно просел, то логичнее назначить капитаном не Роналду, а Бруну Фернандеша. Именно Фернандеш выходит с повязкой в отсутствие англичанина: 4 матча против 20 у Магуайра.

Тем более будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остается неопределённым. Португалец не хочет провести последние пару лет карьеры в середине таблицы. По информации различных инсайдеров, Роналду останется на «Олд Траффорд» только в том случае, если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Поэтому нет смысла назначать капитаном футболиста, который может уйти через четыре месяца. Даже если это Криштиану Роналду.