Новый конфликт Роналду — он хочет быть капитаном «МЮ». Но в команде есть кандидат получше

Перед принципиальным матчем с «Лидсом» в «Манчестер Юнайтед», по сообщениям британских СМИ, разгорелся новый конфликт. В клубе идёт борьба за капитанскую повязку. Новым капитаном «МЮ» хочет стать Криштиану Роналду, но не все с ним солидарны.
Игроки поддерживают Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду
Первый инсайдом поделился Дэвид Макдоннелл из Mirror: «Ральф Рангник, Роналду и Гарри Магуайр обсуждали смену капитана до конца сезона. Этим изменением тренер пытается снизить количество хейта в адрес Магуайра, который не может набрать форму после травмы».
Позже Макдоннел дополнил свой инсайд:
- в раздевалке убеждены, что Роналду заменит англичанина в роли капитана;
- Магуайр чувствует, что его авторитет под ударом: игроки теряют к нему уважение. При этом англичанин не планирует отдавать повязку до конца сезона, потому что боится её потерять окончательно;
- футболисты в замешательстве: они считают, что капитаном нужно оставить Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду;
- португалец неизменно поддерживал Магуайра в качестве капитана, но в последние недели ситуация изменилась.
У Роналду действительно огромное влияние в раздевалке
«Дисциплина, которую Роналду демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды. Я очень доволен», – рассказывал бывший тренер «МЮ» Сульшер о влиянии Криштиану на старте сезона. И это логично: с первых дней на «Олд Траффорд» португалец включил режим мотиватора.
«Я хочу создать менталитет победителя. Когда я однажды выйду на пенсию, этот менталитет сохранится. Сделаю всё возможное для команды».
Пример Роналду заразителен, его авторитет в глазах игроков иногда даже выше, чем у тренеров. Такое влияние португальца отлично описывают две истории. Первая – от Диогу Дало:
— У каждого игрока есть свои суеверия. Если честно, у меня таких немного, но сейчас я всегда пью кофе с Криштиану, когда мы находимся в отеле перед матчем. Это уже стало рутиной. Он фактически затащил меня пить кофе, потому что я не любил этот напиток. А сейчас и я начал его пить. Просто чтобы немного поговорить и сосредоточиться на игре».
Фото: James Gill/Getty Images
Второй в сентябре поделился резервный вратарь Ли Грант:
— В пятницу вечером каждый футболист после ужина может позволить себе яблочный пирог, крем, шоколадные пирожные либо ещё какой-нибудь десерт. Но ни один футболист не притронулся к сладкому. Такого не было никогда. Всех интересовало, чем же питается Криштиану. Что же у него в тарелке? У него только полезные продукты: крупа киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Поэтому никто не осмелился взять нездоровую пищу».
Daily Mail пишет, что Роналду мечтает, чтобы его признали лидером раздевалки. У части игроков это получилось (в основном это португальская диаспора), у другой — нет. Рангник, чтобы избежать конфликта, провёл беседу на эту тему с ним, Фернандешем, Маркусом Рашфордом и Полем Погба.
Магуайр и Рангник опровергли слухи, Роналду пока молчит
Слухи о разногласии в раздевалке опроверг Рангник: «Я никогда не поднимал в команде тему о смене капитана. Это для нас не проблема. Решение, кому достанется капитанская повязка, принимаю лично я. Гарри Магуайр – наш капитан, и он им останется». Рангник подчеркнул, что капитанская повязка останется у Магуайра до конца сезона.
«Я видел много ложных сообщений о «Манчестер Юнайтед», и это одно из них. Не буду комментировать всё, что там написано, но этот вопрос нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены. Всем приятного дня».
Ситуацию усугубляет негативное отношение болельщиков «МЮ» к Магуайру – они давно призывают Рангника отправить защитника на лавку и отобрать капитанскую повязку. Хейт обострился после матча с «Бёрнли» (1:1), в котором две последовательные ошибки защитника привели к пропущенному голу. Сперва он не смог закрыть Ваута Вегорста и позволил нападающему сделать передачу на Джея Родригеса. А затем не остановил Родригеса, который беспрепятственно отправил мяч в ворота Давида де Хеа.
Криштиану же информацию о конфликте из-за капитанства пока не комментирует. А такой информационный шум вряд ли хорошо скажется на команде перед матчем с «Лидсом».
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Если в раздевалке авторитет Гарри Магуайра действительно просел, то логичнее назначить капитаном не Роналду, а Бруну Фернандеша. Именно Фернандеш выходит с повязкой в отсутствие англичанина: 4 матча против 20 у Магуайра.
Тем более будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остается неопределённым. Португалец не хочет провести последние пару лет карьеры в середине таблицы. По информации различных инсайдеров, Роналду останется на «Олд Траффорд» только в том случае, если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Поэтому нет смысла назначать капитаном футболиста, который может уйти через четыре месяца. Даже если это Криштиану Роналду.
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