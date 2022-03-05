10 главных открытий сезона в АПЛ. Запоминайте эти фамилии

АПЛ пестрит крутыми игроками и постоянно пополняется топами за десятки миллионов евро. Выделиться на таком фоне почти невозможно, но у героев этого материала в сезоне-2021/2022 это получилось.
Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
«Вест Хэм» Дэвида Мойеса серьёзно претендует на место в топ-4, а его главный тащер Джаррод Боуэн точно входит в лонг-лист награды лучшему игроку сезона. Полузащитник уже набрал в АПЛ 8+8 по системе «гол+пас», а в других турнирах (английские кубки и ЛЕ) отметился 5 (4+1) очками.
Если реальной статистики для подтверждения крутости Боуэна мало, «ожидаемые» всё подтверждают. Джаррод – лидер «Вест Хэма» по ожидаемым голам (10,44) и только в 27-м туре уступил лидерство по ожидаемым передачам Майклу Антонио (4,95). На уровне всей лиги это седьмой и 11-й результаты соответственно. А ещё хавбек обладает лучшей оценкой по данным WhoScored в клубе (7,31 из 10).
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Боуэн в сезоне-2021/2022 настолько прекрасен, что им восторгался даже Юрген Клопп: «Мне очень нравится Боуэн. Он пробился наверх из «Халла», и ему понадобилось совсем немного времени, чтобы показать, каким он может быть футболистом на уровне Премьер-лиги. Он уже сделал несколько поражающе больших шагов». Кажется, скоро в «Ливерпуле» появится Диогу Жота 2.0.
Жозе Са («Вулверхэмптон»)
Лучший вратарь в лиге внезапно не из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «МЮ» или «Челси». Это «Вулверхэмптон». Киперы топ-клубов, безусловно, хороши. И ощущения от игры Жозе Са просто более новые.
29-летний вратарь приехал в АПЛ только летом (за € 8 млн из «Олимпиакоса»), сразу же влился в чемпионат и выдаёт перформансы топ-уровня.
В АПЛ Са отражает 84,2% ударов (лучший показатель в лиге), во всех турнирах – 81,9%. Приготовьтесь: это лучший показатель в мире. С продвинутой статистикой тоже всё круто. По критерию PSxG-GA/90 (разница между ожидаемыми пропущенными после ударов и реальными пропущенными в среднем за 90 минут) Са – второй вратарь в топ-5 после Давида де Хеа.
Фото: Jack Thomas/Getty Images
Наиболее красноречиво о форме Са в этом сезоне высказался его партнёр Даниэл Поденсе: «Са просто потрясающ. Он вселяет в меня веру в то, что соперник не забьёт, если не сотворит что-то великое». Видимо, имеется в виду гол со штрафного Джеймса Уорд-Прауса.
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Эммануэль Деннис («Уотфорд»)
«Уотфорд» безнадёжен почти так же, как и «Норвич», но у него есть игрок, который заслуживает признания. Форвард Эммануэль Деннис умудряется идти в топ-5 лучших бомбардиров лиги, хотя «Уотфорд» забил в этом сезоне АПЛ всего 25 раз. На счету нигерийского нападающего 36% голов команды. Ассистирует Деннис тоже часто – 5 голевых позволяют ему идти в топ-10 лучших ассистентов лиги.
Нигериец чуть-чуть перебирает относительно ожидаемой статистики (3,39 и 1,73 «лишних» гола и паса), а ещё часто получает карточки (7 жёлтых карточек + 1 красная в 23 матчах). Это не позволяет восхищаться им в полной мере, а не будь этих факторов, котировался бы еще выше.
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Кстати, ещё до переезда в Англию нигерийцем интересовались «МЮ» и «Арсенал», но «Брюгге» пожадничал (выставил ценник в £ 25 млн вместо предложенных £ 15). В итоге актив из-за скорого окончания контракта уехал в «Уотфорд» за скромные £ 3,4 млн.
Кристиан Нёргор («Брентфорд»)
«Брентфорд» стал одним из главных открытий АПЛ с самого старта сезона, когда в первом туре грохнул «Арсенал». Один из двух мячей тогда забил Кристиан Нёргор, но атакующие действия не его главное оружие. Датчанин – лучший в лиге по отборам, попыткам прессинга и возвратам владения. Да, этому сильно способствует очень интенсивная игра «Брентфорда», но не отметить работоспособность Нёргора невозможно. Ну и да, в атаке он тоже помогает – 2+2 по системе «гол+пас» в АПЛ прилагаются.
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Фанаты «Брентфорда» настолько любят Нёргора, что даже придумали про него кричалку со словами «Кристиан Нёргор – лучший на Земле».
Конор Галлахер («Кристал Пэлас»)
Молодой талант «Челси» уехал в очередную (четвёртую подряд) аренду без особых перспектив на резкий взлёт. «Кристал Пэлас» стартовал в условиях перестройки с новым тренером Патриком Виейра, но Галлахер быстро сверкнул в новой системе. На его счету 13 (8+5) очков по системе «гол+пас», радость Томаса Тухеля (он сказал, что «счастлив, что Конор – игрок «Челси») и тысячи лайков от фэнтези-менеджеров.
Кстати, Галлахер забил в этом сезоне АПЛ больше, чем любой игрок «Челси».
Фото: Eddie Keogh/Getty Images
В сезоне-2021/2022 сверкнули и другие яркие персонажи. Вот список с их короткими достижениями:
- Рис Джеймс («Челси»): точно заслужил не только отдельного пункта, но и текста. Не попал в основной список, потому что его прогресс читался (пусть и не всеми) ещё в прошлом году. Выдает феноменальный объём на правом краю обороны и до травмы, которая выбила его на два месяца, даже использовался Томасом Тухелем в роли опорника.
- Армандо Броя и Тино Ливраменто («Саутгемптон»): оба приехали из «Челси», но албанский форвард на временной основе, а британский защитник – на постоянку. Броя лидирует в «Саутгемптоне» по голам (6 мячей при всего 1237 сыгранных минутах), Ливраменто – по перехватам (59 в 20 матчах и место среди 3% лучших игроков в мире по этому показателю);
- Марк Гехи («Кристал Пэлас»): ещё один экс-игрок «Челси» в подборке. Гехи всего 21 год, но «Кристал Пэлас» уже заплатил за него € 23,34 млн. Гехи смело и много пасует (с отрывом лучший в «КП» по количеству передач) и выдал второй результат в клубе по минутам на поле в этом сезоне (после Тайрика Митчелла). Бонус: забил в этом сезоне АПЛ уже дважды;
- Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»): лидер команды Джеррарда по голам (5) и один из самых опасных игроков в атаке. Несмотря на статус самого молодого игрока в клубе, оценивается Transfermarkt в € 15 млн и постоянно выходит в старте.
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