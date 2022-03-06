«МЮ» должен контратаковать, чтобы прибить «Сити». Сульшер побеждал так четырежды

6 марта состоится главный матч 29-го тура Премьер-лиги: 187-е манчестерское дерби. В последние годы явным фаворитом считается «Манчестер Сити», но очные встречи показывают: даже в разобранном состоянии «Манчестер Юнайтед» способен вырвать 3 очка. Это подтверждает статистика последних 10 матчей: 5 побед у «Сити», 4 – у «Юнайтед».

Результаты «МЮ» при Ральфе Рангнике только добавляют интригу: 13 матчей, 7 побед и одно поражение. По очкам лучше только «Манчестер Сити» (32 против 26), столько же у «Ливерпуля». По ожидаемым отрыв ещё меньше: 28,5 против 26.

Клубам необходима победа: Гвардиола борется за чемпионство, Рангник — за четвёрку

Ещё в середине января отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» составлял 14 очков (по потерянным было 8). Спустя полтора месяца ситуация изменилась: «Сити» ещё первый, но по потерянным «Ливерпуль» отстаёт уже на 3 балла. Если команда Пепа Гвардиолы оступится, то вплотную подпустит преследователя.

Для «Ман Юнайтед» победа тоже крайне важна – клуб рубится за лигочемпионские места. Попадание в главный клубный турнир упростит переговоры с новым тренером и повлияет на летние трансферы. Плюс Лига чемпионов – отличный имиджевый и финансовый бонус.

«Юнайтед» идёт четвёртым, но по потерянным его опережают «Арсенал» и «Тоттенхэм». Да и календарь у «МЮ» тяжёлый впереди: манчестерское дерби, «Тоттенхэм», «Атлетико», «Лестер» и «Эвертон». Ещё до конца предстоят игры с «Арсеналом» и «Челси». Если команда пройдёт в четвертьфинал ЛЧ, сюда плюсуем два топ-матча.

В каком состоянии клубы подходят к дерби

«Манчестер Сити». Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на Натана Аке, Рубена Диаша и Бенжамена Менди, который не играет с середины августа. Отсутствие Коула Палмера и Зака Стеффена никак не повлияет на формирование состава (всего 5 матчей на двоих).

Фото: Getty Images

Джек Грилиш и Габриэл Жезус вернулись после травм и успели сыграть против «Питерборо» в Кубке Англии – 2:0.

На правый фланг обороны вернётся Кайл Уокер, который в последних турах проиграл конкуренцию Джону Стоунзу. Травмы Аке и Диаша вернут Стоунза в центр защиты.

Вряд ли мы увидим Рахима Стерлинга с первых минут из-за ужасной статистики против «МЮ»: 0 голов в 23 матчах. Плюс он всего однажды отличился в последних 7 играх.

С первых минут должен появиться Рияд Марез, который собрал шикарные цифры в последних 7 матчах: 6 голов и 3 ассиста. В последних четырёх играх он дважды открывал счёт.

«Манчестер Юнайтед». У Ральфа Рангника всего одна потеря – Мэйсон Гринвуд точно не сыграет до конца сезона. А вот выступление Скотта Мактоминея и Эдинсона Кавани под вопросом. «Кавани чувствует себя хорошо. Он принимал участие в тренировках. Возможно, он будет в заявке на матч», – рассказал Рангник на пресс-конференции про перспективы уругвайца.

Гарри Магуайр получил дополнительный отдых в матче с «Уотфордом», поэтому должен вернуться к дерби.

Мактоминей пропустил два предыдущих матча из-за простуды, но Рангник надеется, что полузащитник всё-таки восстановится к «Сити».

Из атакующей тройки только Джейдон Санчо выглядит железным стартером. Плюс 19-летний Энтони Эланга неплохо выходит на замену в последних матчах: 2 гола в 3 играх.

А вот Криштиану Роналду и Маркус Рашфорд в ужасной форме: англичанин не забивает 6 матчей подряд, а у португальца всего 1 гол в 10 последних встречах.

Ключевым должен стать Бруну Фернандеш, у которого в последних 3 матчах 2 гола и передача.

«МЮ» создаёт больше всех моментов в АПЛ, но его спасут контратаки

Против «Уотфорда» у «Юнайтед» было преимущество: 68% по владению, 22 удара (14 из штрафной) и 4 голевых момента. При этом «МЮ» не смог забить. Такой результат уже стал обыденностью для команды: при Рангнике она создала 160 моментов (больше остальных в чемпионате), но по забитым голам идёт четвёртой.

Отсюда у «Юнайтед» сразу 5 ничьих в 13 последних матчах АПЛ – больше нет ни у кого. В 2021-м клуб умудрился проиграть «Вулверхэмптону» и «Мидлсбро», плюс потерять очки с «Астон Виллой», «Бёрнли» и «Саутгемптоном».

После «Уотфорда» Рангник не скрывал разочарования: «Мы потеряли два очка. Думаю, мы сделали всё, только не забили. Речь об эффективности, о точности перед воротами. С нами такое случается не впервые, к сожалению».

Расстроен был и Бруну Фернандеш: «Такая же ситуация была и с «Мидлсбро», и с «Бёрнли», и ещё пару раз в сезоне. Поэтому я предпочитаю создать два-три момента и выиграть матч. Иногда мы лучше играем, когда соперник больше контролирует мяч».

В этих словах есть смысл. Если вспомнить период Уле-Гуннара Сульшера, «Ман Юнайтед» часто отказывался от владения мячом и играл вторым номером (не только с топами).

В такой манере Сульшер четырежды переигрывал «Ман Сити» в 8 матчах (три победы у Гвардиолы) — приличный результат против мощного соперника. Показатели из последнего победного матча на «Этихад» это подтверждают: владение (66% против 34%), удары (23 против 8), голевые моменты (2 против 3) и ожидаемые голы (1,28 против 2,11). На трети «МС» прошло всего 17% игрового времени, но это не помешало «Юнайтед» закинуть два безответных мяча.

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Это понимает и Ральф Рангник: «Для нас главной целью будет создавать моменты на контратаках и реализовывать их. В воскресенье мы должны показать, что можем выполнить план на игру».

«Тоттенхэм» показал, что даже кризисный клуб (4 поражения в 6 последних матчах чемпионата) может добыть нужный результат против «Манчестер Сити».

Команда Антонио Конте грамотно вскрывала оборону двумя способами: смещением в глубину Гарри Кейна, откуда тот гроссмейстерски разрезал оборону «МС» передачами и контратаками. В итоге «Тоттенхэм» переиграл соперника не только по счёту, но и по голевым моментам: 3 против 4.

«Было тяжело, потому что они глубоко оборонялись. В «Тоттенхэме» хорошие игроки. У них есть Кейн, Сон и Кулушевски, которые отметились отличной реализацией», – признался Гвардиола после матча.

В составе «Ман Юнайтед» похожую роль может исполнить Фернандеш, который нередко выходил номинальным форвардом, но регулярно смещался в среднюю линию для разгона атак. Плюс не стоит забывать про Поля Погба, который выдаёт приличные перформансы из глубины.

Да и футболистов, которые могут убежать в быструю атаку, хватает: Санчо, Рашфорд, Эланга. Со скамейки может выйти Джесси Лингард.