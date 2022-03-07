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«Зенит» — «Уфа» — 2:0, видео, голы, обзор и статистика матча, 7 марта 2022 года, РПЛ

Непростая победа «Зенита». Рикошеты приблизили команду Семака к чемпионству
Анатолий Романов
Необычная победа «Зенита»
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Лидер РПЛ увеличил отрыв от «Динамо».

«Зенит» воспользовался возможностью увеличить преимущество над «Динамо» в гонке за золотые медали. Чемпионы России победили дома борющуюся за выживание «Уфу». Отрыв лидера вырос до пяти очков.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
07 марта 2022, понедельник. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Круговой – 50'   2:0 Малком – 67'

У «Зенита», судя по всему, появилась стабильная схема и основа на вторую часть сезона. Сергей Семак выпустил с первых минут тех же полевых игроков, что выходили против «Бетиса» и «Рубина», а команда действовала в рамках тактической модели 3-4-2-1. Разве что потеря травмированного Одоевского (вкупе с отсутствием продолжающего набирать форму Крицюка) не оставляла иного выбора во вратарской линии, кроме ставки на Кержакова.

«Зенит» владел мячом 80% времени – «Уфа» фактически отказалась от контригры. Команде Алексея Стукалова в любом случае было бы очень непросто в Санкт-Петербурге, а тут уфимцы ещё и без нападающих остались. Противостояние лучших бомбардиров РПЛ Агаларова и Дзюбы не состоялось, так как Гамид заработал дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Потеряла «Уфа» также Жамалетдинова и Кротова, а Ортиса включили в заявку «на чёрный день» – зимний новичок имеет повреждение. В результате на острие у гостей вышел атакующий хавбек Саплинов. Вот только и он садился так глубоко при атаках хозяев, что схема уфимцев, по сути, напоминала 5-5-0.

Зато защищалась команда Стукалова спокойно и солидно, быстро перестраивалась, когда чемпионы России двигали мяч из одной зоны в другую. Отчасти и сам «Зенит» упрощал сопернику задачу, поскольку играл на средних скоростях. Как правило, сине-бело-голубые прорывали оборону «Уфы» через свой левый край, где неплохо взаимодействовали Круговой, Дуглас Сантос и Клаудиньо. По ходу первого тайма сюда же сместился правый инсайд Малком, поменявшийся позициями с Юри Алберто: видимо, тем самым тренерский штаб «Зенита» хотел быстрыми комбинациями окончательно разорвать слабое звено «Уфы». Не получилось.

До перерыва «Зенит» нанёс девять ударов, уфимцы – один (в створ – 3:0). Но реальной остроты у ворот тянувшего время с самого начала игры Беленова было мало: запомнился разве что момент, когда голкипер остановил на линии удар Юри Алберто. «Уфа» же однажды была близка к получению пенальти после единоборства Кругового и Голубева, но толчку со стороны зенитовца не хватило силы, чтобы потянуть на нарушение.

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Семака, разумеется, такой сценарий игры не устраивал. Тренерский штаб «Зенита» в очередной раз показал, что способен влиять на происходящее на поле оперативными решениями. Поменяв в перерыве Сутормина на Караваева, хозяева перешли на 4-4-2 и добавили одного игрока в группу атаки. При этом, что любопытно, Дуглас Сантос стал опорным полузащитником, а Барриос остался на позиции центрального защитника, хотя должно было быть наоборот, если исходить из привычных амплуа этих футболистов. Очевидно, Семак поднял бразильца, а не колумбийца, так как Дуглас лучше двигает мяч. И уже на 51-й минуте «Зенит» забил! Правда, не без доли везения. Круговой зарядил с подбора, а маленький рикошет сыграл против Беленова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Как только «Зенит» повёл в счёте, Дуглас вернулся в линию обороны – петербуржцы снова играли с тройкой сзади. Стукалов вынужден был выпустить Ортиса, так как у Саплинова не получалось создавать остроту (21 касание мяча, ноль ударов и ноль ключевых передач). «Уфа» пошла вперёд более крупными силами, но тут же пропустила. И опять после рикошета! Голевая атака началась с того, что Дуглас выиграл единоборство у Касинтуры, а потом Дзюба выкатил мяч под удар Малкому. К слову, сегодня Семак дал Артёму 69 минут. Статистика экс-капитана сборной России – 21 касание, два удара и два ключевых паса. Нормальная игра для Дзюбы, пусть и без феерии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

При 0:2 «Уфа» продемонстрировала, что тоже умеет атаковать даже в отсутствие Агаларова. Едва не забил Касинтура, когда после проигранной Караваевым верховой дуэли пробил в перекладину: мяч отлетел в поле – это ещё один рикошет в пользу «Зенита». Потом аплодисменты 25 тыс. болельщиков сорвал эффектным сейвом Кержаков, проскучавший большую часть матча.

Тем не менее уфимцы не забили: в штрафной замены Агаларову всё-таки не нашлось (итоговая статистика попаданий в створ – 8:1). Кержаков выдал второй «сухарь» подряд, учитывая предыдущую победу в кубковой встрече с «КАМАЗом». Между тем Стукалов впервые проиграл «Зениту»: до этого его «Уфа» дважды отнимала очки у чемпиона.

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