Португалец пропустил дерби из-за повреждения, но, кажется, на самом деле не был травмирован.

У Роналду новый конфликт в «МЮ» — теперь с Рангником. Криштиану не воспринимает тренера

Первый сезон Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед» пока что получается скомканным по ряду причин.

Во-первых, команду неистово трясёт. На момент написания текста она идёт на пятом месте. Впереди – «Арсенал», сзади хлещут по затылку «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Во-вторых, сам Роналду хоть и лучший бомбардир «МЮ» в АПЛ на данный момент, но его результативность резко упала. С декабря он провёл в Премьер-Лиге 13 матчей и забил в них 5 мячей.

В-третьих, у Роналду проблемы с коллективом. Он хочет быть лидером и капитаном, но против этого выступают некоторые игроки. Об этом мы подробно писали:

В-четвёртых, кажется, у Роналду есть конфликт с Ральфом Рангником.

Что об этом известно?

На самом деле первые слухи о разногласиях между Криштиану и тренером появились ещё в январе. В матче против «Брентфорда» Роналду заменили на 71-й минуте. Тот огрызнулся Рангнику и показательно психовал (размахивал руками и сел на лестницу, но не на скамейку). В итоге тренер ответил: «Станешь тренером – поймёшь ситуацию, будешь смотреть на многое другими глазами».

Дальнейшие разногласия основаны на желании Роналду быть капитаном и лидером раздевалки. По данным AS, Рангник не поддержал его в этом вопросе (немец занял нейтральную сторону и выслушал каждую позицию), что сильно сыграло на мнении Роналду о тренере. Издание сообщило, что португалец с того момента не верит в Рангника и не считает, что тот сможет вытянуть «Манчестер Юнайтед» из кризиса. Рангник и Роналду поддерживают связь, постоянно общаются, но их отношения резко остыли.

К началу марта инсайдов стало больше. Manchester Evening News пишет: Рангник сомневается, что Роналду будет главным атакующим игроком в следующем сезоне. Эта информация подтверждается одной фразой самого Рангника. Когда его спросили о покупке нападающего летом, он ответил: «Да, конечно, это очевидно».

Авторитетные источники пока молчат, но не самые авторитетные подтверждают: у Роналду есть к Рангнику вопросы, связанные с игрой. В предыдущих клубах Криштиану имел ключевую роль – сейчас Ральф не считает его главной фигурой в игровой системе «Манчестер Юнайтед». О чём даже намекал в некоторых интервью: «Криштиану важен для нас. Но давайте не будем забывать: «Манчестер Юнайтед» всегда славился командной игрой. Результат клуба зависит не от одного футболиста, а от всех игроков».

Косвенно небольшой разлад в отношениях Роналду и Рангника подтвердила и сестра португальца Катя Авейру. Роналду пропустил манчестерское дерби. Официальная версия – травма. Рангник объяснил: «Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма». Но Роналду не приехал на матч, а уехал в Португалию – чем шокировал партнёров по команде. Авейру лайкнула запись, в которой сказано, что у Роналду нет травмы.

Что говорят сами стороны друг о друге?

Несколько фраз:

Роналду: «Рангник сильный специалист. У него большой опыт. Он неслучайно попал в клуб – просто он знает, как побеждать».

Рангник: «Проблем с Криштиану у меня нет».

Роналду: «Это хороший тренер. Команда понимает, чего он хочет. Но нам нужно привыкать к новой реальности, что следующим летом у «Манчестер Юнайтед» будет новый тренер».

Рангник: «Роналду силён, он настоящий лидер. Но даже его мастерства иногда не хватает для 100-процентного результата».

Фото: Getty Images

Есть стороннее мнение о взаимоотношениях Роналду и Рангника. Его высказал Давид де Хеа: «Два профессионала, между которыми бесконечные споры и диалог. Они достойны друг друга».