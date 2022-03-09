«Веллитон в форме ненамного хуже Фалькао». Как «Спартак» Карпина зажигал в Лиге Европы

Всего три месяца назад «Спартак» сотворил сенсацию на групповом этапе Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в «группе смерти» с «Наполи» и «Лестером», запрыгнули в 1/8 финала, но там не сыграют. Наш футбол временно погрузился во мрак: из клубов уходят легионеры, а команды не допускаются до участия в еврокубках.

В таких условиях остаётся с ностальгией вспоминать времена, когда наши клубы зажигали в международных соревнованиях. Сегодня рассказываем о выступлении «Спартака» в Лиге Европы в сезоне-2010/2011. Та кампания обросла мемами и легендами.

«Спартак» играл в Лиге чемпионов и мог выйти в плей-офф. Но запорол решающие матчи

Это был «Спартак» Валерия Карпина. В сезоне-2009 красно-белые плохо стартовали с Микаэлем Лаудрупом, сменили тренера и превратились в претендентов на чемпионство. Титул в итоге во второй раз подряд достался «Рубину», а «Спартак» стал вторым и попал в групповой этап Лиги чемпионов.



Соперниками «Спартака» стали «Челси», «Марсель» и скромная словацкая «Жилина». Начало было лучшим из возможных: красно-белые с огромным трудом и благодаря геройству вратаря Андрея Диканя одолели на выезде «Марсель» и взяли три очка дома в матче с аутсайдером. Дальше предстояло испытание в виде двух встреч с «Челси», и тут команда не выстояла. Дома «Спартак» проиграл (0:2) и пропустил гол от Юрия Жиркова под оглушительный свист переполненных «Лужников», а в гостях сгорел со счётом 1:4 и запомнился только голом Никиты Баженова.

В предпоследнем туре «Спартаку» нужно было отобрать очки у главного конкурента — «Марселя». Но и тут получился разгром — 0:3. Гостевая победа над «Жилиной» в последнем матче принесла красно-белым лишь третье место и путёвку в Лигу Европы.

«Базель». Камбэк и вымученная ничья в ответке

В 1/16 финала «Спартак» попал на «Базель». Первый матч проходил в Швейцарии и сразу пошёл не по плану. Красно-белые пропустили в первом тайме два и горели к 60-й минуте. А дальше случился суперкамбэк. За 10 минут «Спартак» сравнял счёт — забили Дмитрий Комбаров и Артём Дзюба. Апофеоз был на 92-й минуте. Штрафной, удар Джано Ананидзе, крик Дениса Казанского. Победа.

Артём Дзюба нападающий «Спартака» «В перерыве мы перестроились, так как начали понимать, что наша задумка не проходит. Однако особо опасных моментов у «Базеля» не было. Они просто очень хорошо разыграли два стандарта. Но мы решили, что надо что-то менять. Поняли, что хватит отходить на свою половину поля, надо прессинговать «Базель». Ведь это всё-таки не «Реал» и не «Барселона», которые способны контролировать мяч 70-80 процентов игрового времени. Мы перестроились. Видимо, наш план удалось воплотить в жизнь. Прессинг принёс результат».

Ответный матч прошёл в заснеженных «Лужниках». Тот «Спартак» любил приключения, поэтому пропустил уже на 15-й минуте и обрёк болельщиков на страдания. Нервы успокоились только на 91-й минуте — Артём Дзюба прошёл через полполя и покатил на Эйдена Макгиди. Василий Уткин в этот момент разрывал эфир воплями «давай, Дзюба!» и «ну заканчивай это!» Ничья и выход в четвертьфинал.

«Аякс». Повтор матча в Марселе и сенсация в Москве

В 1/8 финала был «Аякс». И снова «Спартаку» пришлось ехать на первый матч за границу — в Нидерланды. Получился ремейк игры с «Марселем» в Лиге чемпионов. Дикань тащил всё, что летело в его ворота (10 ударов в створ), а свой момент «Спартак» использовал — на 57-й минуте красивым ударом из-за штрафной забил Алекс.



Дикань, хоть и спас команду, оставался скромным: «У нас играли 11 человек плюс те ребята, которые выходили на замену. Все в одинаковой степени заслужили похвалу и победу. Так что не надо делать из меня героя. Старались все».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А в ответном матче случилась сенсация. «Аякс» в отсутствие основного вратаря выпустил Йеруна Верхувена, который весил больше 100 кг и носил прозвище Пицца. «Спартак» размазал голландцев со счётом 3:0 и умчался в четвертьфинал. Чтобы вы случайно не недооценили это достижение, вот фамилии парней из того состава «Аякса»: Грегори ван дер Вил, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дейли Блинд, Кристиан Эриксен. А ещё в той команде играли двое будущих спартаковцев — Деми де Зеув и Араз Озбилиз.

«Порту». Два разгрома и Фалькао, который не приедет

В четвертьфинале «Спартак» попал на будущего победителя Лиги Европы — «Порту». Соперник был мощнейшим: легендарный Элтон в воротах, Николас Отаменди, Фредди Гуарин, Жоау Моутинью, Хамес Родригес, Халк, Радамель Фалькао, а с ними молодой тренер Андре Виллаш-Боаш. В этот раз прежнего везения у «Спартака» уже не было. В первом матче красно-белые попали под каток в Португалии — 1:5. Фалькао оформил хет-трик.

Валерий Карпин главный тренер «Спартака» «Первые 20-25 минут мы играли на равных, действовали неплохо. Мы создали пару голевых моментов, но, к сожалению, не забили. А потом команда встала, пропало движение. Ну а без движения у нас перестал держаться мяч».

В ответном матче история повторилась. «Спартак» вновь пропустил пять. Единственное отличие: забили красно-белые уже не один гол, а два. Особенно порадовал проход Дзюбы в моменте с первым мячом. Правда, к тому моменту счёт уже был 0:3.



Закончилось то путешествие «Спартака» максимально ярко. После вылета от «Порту» фанаты захотели получить от Карпина ответы на самые волнующие вопросы. И тренер выдал им несколько фраз, которые вошли в историю. «Твенте», который забил трёшку «Зениту», Фалькао, который «не приедет», болящая пятка Веллитона — всё это оттуда.

На пресс-конференции Карпин был сдержаннее, чем на улице. Итоги выступления «Спартака» в Лиге Европы он подвёл так: «Мы единственная российская команда, которая попала в четвертьфинал. Это положительный момент. Проиграли два матча 1:5 и 2:5 — это негативный момент. В сегодняшней игре мы создавали, они забивали. Моментов было достаточно для того, чтобы уйти на перерыв выигрывая. Как минимум.



Нет ли желания купить Фалькао? Его за 25 миллионов не продали в «Арсенал». Не думаю, что он поедет в Россию за 50 миллионов. Тот же Веллитон, когда он в форме, не намного хуже Фалькао».