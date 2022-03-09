Каким был чемпионат России без легионеров из дальнего зарубежья. Смутное время

В ближайшие недели в РПЛ может заметно сократиться количество иностранных футболистов. ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами и заключать договоры с другими командами до 30 июня 2022 года. Есть повод вспомнить, каким был чемпионат России вообще без представителей дальнего зарубежья. Для этого мысленно вернёмся в сезон-1993. Через год в нашу страну приедет футболист из Сирии Ассаф аль-Халифа, а затем появятся первые игроки из Бразилии. Каким же получился турнир в 1993 году?

Согласно данным Тransfermarkt.ru, наибольшее представительство игроков в ЧР-1993 имели следующие республики бывшего СССР:



Украина — 25 игроков

Беларусь — 12

Таджикистан — 6

Казахстан — 5

Армения — 4.

Изменение схемы проведения турнира

По сравнению с чемпионатом-1992 произошло несколько изменений. Количество команд сократили с 20 до 18, убрали разделение на группы и ввели переходный турнир. В 1992-м 20 команд разбили на две группы по 10 команд, на этот раз 18 клубов играли в одной группе по двухкруговой системе. Две худшие команды по итогам регулярного чемпионата напрямую вылетали из высшего дивизиона. Команды, занявшие 14-е, 15-е и 16-е места, играли в переходном турнире с тремя победителями зон Первой лиги. Три лучших клуба получали места в Высшей лиге на сезон-1994 (общее количество команд сокращалось с 18 до 16). Казалось, что с «болотом» и нечестным футболом будет покончено, но как бы не так! Об этом чуть позже.

Как выглядела турнирная таблица

Чемпионский титул завоевал «Спартак», опередивший ближайших преследователей на девять очков. Внушительный отрыв с учётом того, что за победу тогда давали два очка. На общем фоне выделяется четвёртое место камышинского «Текстильщика». Малоизвестный клуб, который тренировал Сергей Павлов, добрался до Кубка УЕФА (впоследствии во втором раунде команда проиграла «Нанту»). Обращает на себя внимание высочайшая плотность в нижней половине таблицы — команды с 9-го до 17-го места разделили всего два очка. При определённом раскладе ЦСКА мог покинуть высший дивизион или принять участие в переходном турнире, хотя в итоге оказался девятым.

У «Спартака» не было конкурентов в борьбе за титул

Команда Олега Романцева без проблем стала чемпионом страны. Красно-белые возглавили таблицу в 4-м туре и больше ни разу не покидали вершину. В первом круге «Спартак» показательно легко обыграл «Спартак» из Владикавказа (5:1) и «Динамо» (3:0). В 17-м туре красно-белые унизили ЦСКА (6:0), после чего пошли разговоры, что спартаковцам попросту не с кем играть в чемпионате. В сезоне-1993 «Спартак» забил 81 мяч (у ближайшего преследователя — 65) и пропустил всего 18 (у «Локомотива» 29 пропущенных, у всех остальных команд — больше 30). Чемпион за весь сезон проиграл всего два раза, причём в первом же туре потерпел поражение (0:2) на снегу в Ростове-на-Дону. Местный «Ростсельмаш», сотворивший сенсацию, по окончании сезона вылетел в Первую лигу. Ещё одно поражение «Спартак» потерпел в Волгограде от «Ротора» (0:1), но при этом показал впечатляющую статистику в домашних матчах (14 побед, 3 ничьих, 6 пропущенных мячей).

Олег Романцев Фото: РИА Новости

Легендарный Черенков завершил карьеру

«Народный» футболист попрощался с большим футболом в ноябре 1993 года. «Спартак» разгромил в «Лужниках» «Ростсельмаш» (3:0), а два мяча из трёх забили нынешние представители тренерского штаба сборной России — Николай Писарев и Валерий Карпин. А вот для 34-летнего Черенкова матч сложился крайне неудачно. Он вышел на поле на 57-й минуте, а спустя 10 минут покинул его из-за травмы. Присутствовавшие тогда на стадионе 1500 зрителей ещё не осознавали, что уходит целая эпоха. К оставшимся матчах чемпионата и Лиги чемпионов Черенков не восстановился, а зимой завершил карьеру без объявления в прессе. Фёдор провёл в составе «Спартака» 15 сезонов и четырежды становился чемпионом (трижды — СССР и один раз — России).

Фёдор Черенков Фото: РИА Новости

Посещаемость

Средняя посещаемость матчей составила примерно 7500 зрителей. Это один из худших результатов в истории российского футбола. Самым посещаемым клубом чемпионата России в 1993 году стал «Ротор» — на домашние матчи волгоградской команды ходили по 13 690 болельщиков. Второе место по этому показателю занял владикавказский «Спартак» (11 187), третье — чемпион (10 553). Худший результат по средней посещаемости зафиксирован у «Асмарала» (3754).

«Уралмаш» едва не снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

Клуб из Екатеринбурга столкнулся с серьёзными трудностями и в середине июля угрожал забастовкой. Перед матчем со «Спартаком» руководство клуба выступило с заявлением, сообщив о возможном снятии с чемпионата, если областное и городское руководство не стабилизируют ситуацию. В итоге матч с красно-белыми больше напоминал тренировочную игру. Хозяева опасно атаковали лишь в первом тайме, после чего у них пропало всякое желание. После перерыва «Уралмаш» действовал пассивно, в то время как спартаковцы попросту разрывали соперника. Итог — 8:2 в пользу команды Романцева. «Уралмаш» доиграл чемпионат и занял восьмое место. В Первую лигу команда вылетит в 1996 году.

Спектакль в Нижнем Новгороде

В заключительном туре сочинская «Жемчужина» гостила в Нижнем Новгороде у местного «Локомотива». Обе команды находились в опасной зоне и рисковали оказаться в переходном турнире, что было чревато вылетом из высшего дивизиона. По регламенту матч проходил в одно время с играми в Волгограде и Камышине, куда приехали дальневосточные клубы — «Океан» и «Луч». Они являлись главными соперниками участников нижегородского матча, и все стремились обезопасить себя от переходного турнира. А дальше развернулся настоящий спектакль.

Начало матча в Нижнем Новгороде отсрочили по причине задержки пожарной машины (без неё проводить игры было запрещено), в результате чего встречи в Волгограде и Камышине стартовали на 12 минут раньше. Футболисты «Локомотива» и «Жемчужины» падали едва ли не после каждого столкновения и катались по мёрзлому газону, изображая страшные муки. Таким образом, хитрецы затягивали время и в паузах получали информацию о результатах параллельных встреч. А врачи не спешили, выходя на поле, оказывать помощь.

Естественно, матчи в Волгограде и Камышине завершились раньше игры в Нижнем, а дальневосточные клубы потерпели поражения. «Локомотив» устраивала только победа, при этом раскладе команда избегала переходного турнира, а «Жемчужина» в очках уже не нуждалась. Сочинский клуб с радостью оказал сопернику «благотворительную» помощь, пропустив решающий мяч в концовке встречи. «Локо» победил со счётом 2:1, а после финального свистка главные тренеры команд покидали поле в обнимку. Ни у кого не было сомнений, что старые приятели Валерий Овчинников и Арсен Найдёнов расписали необходимый сценарий. Экстренное заседание лиги ни к чему не привело.

«Так и запишите: я не купил и не продал ни одной игры. А про Овчинникова я вам могу сказать: никогда он игру не продаст. Купить — может», — сказал спустя несколько лет Найдёнов, тренировавший в 1993 году «Жемчужину».

Переходный турнир превратился в сплошной скандал

Переходный турнир многими экспертами признан договорным. В нём приняли участие шесть клубов (три — из Высшей лиги, три — из Первой).

«Крылья Советов» (Самара)

«Луч» (Владивосток)

«Океан» (Находка)

«Черноморец» (Новороссийск)

«Лада» (Тольятти)

«Динамо-Газовик» (Тюмень)

Матчи состоялись на искусственных полях трёх московских манежей. Командам высшего дивизиона было очень выгодно «утопить» дальневосточников, поскольку совершать длительные многочасовые перелёты не хотелось никому. В итоге клубы из Находки и Владивостока и не спаслись. Вот что спустя 10 лет сказал Виктор Антихович, тренировавший в 1993-м «Крылья»: «Проходил тот турнир в Москве на искусственных полях на глазах всего футбольного бомонда. В высшей лиге остались мои «Крылья», а «Луч»… Никому не хотелось летать на игры девять часов, а то и больше. Тогдашних руководителей клубов элиты понять можно».

«Динамо-Газовик» выиграло три первых матча, получило место в элитном дивизионе, после чего «слило» оставшиеся игры. «Крыльям» для успеха необходимо было победить в двух последних матчах, и они сделали это. «Ладу» в заключительном туре устраивала ничья с «Черноморцем» — в итоге 1:1. Но главным «украшением» всего этого бардака стал матч «Крылья Советов» — «Океан», который волжане выиграли со счетом 3:1. Прямо во время игры нападающий дальневосточной команды Олег Кокарев обвинил своего вратаря Юрия Шишкина в «сливе» и ушёл с поля в знак протеста, не дожидаясь финального свистка. Естественно, ни расследований, ни наказаний не последовало.