Первые трансферы РПЛ после санкций ФИФА. Двое уже нашли новые клубы – кто за ними?

Несколько дней назад ФИФА приняла решение разрешить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать действие своих контрактов до лета. Выступающие в РПЛ легионеры получили с 10 марта право продолжать сезон в других странах без каких-либо дисциплинарных санкций со стороны Международной федерации футбола. И вот – первые трансферы «на выход» уже состоялись. За ними, очевидно, последуют и другие, так как появляются слухи об интересе к тому или иному зарубежному игроку из чемпионата России. Мы собрали всё в одном материале.

Деннис Хаджикадунич, из «Ростова» в «Мальмё»

Боснийский швед не сыграл в матче 20-го тура с «Сочи», а вскоре после этого мы узнали, что из «Ростова» ушла целая группа легионеров. Клуб объявил о приостановке контрактов Хаджикадунича, Баштуша, Армина Гиговича, Понтуса Альмквиста и своего самого дорогого зимнего новичка Магнуса Кнудсена, за которого заплатили € 1 млн (по данным Transfermarkt).

В начале нынешнего сезона Хаджикадунич был основным центральным защитником «Ростова», но потом сел в запас. Всего в первой части чемпионата России сыграл 10 матчей (9 в основе) и получил три жёлтые карточки. Теперь Деннис вернётся в родной «Мальмё», откуда и переходил в ростовский клуб в июле 2018-го за € 1 млн. Недавний соперник «Зенита» по Лиге чемпионов арендовал Хаджикадунича, причём не до лета, а до конца 2022 года.

Вандерсон, из «Краснодара» в «Интернасьонал»

«Краснодар» первым в РПЛ потерял всех своих легионеров. В начале марта были приостановлены контракты Кайо, Хуниора Алонсо, Кристиана Рамиреса, Виктора Классона, Реми Кабелла, Эрика Ботхейма, Джона Кордобы и Вандерсона. Покинул команду также Гжегож Крыховяк, продолжающий вести переговоры о расторжении договора.

Возвращения Вандерсона ждали почти 10 месяцев. В мае прошлого года бразилец получил травму, из-за которой пропустил всю первую часть сезона. На зимних сборах правый вингер играл, забивал в спаррингах с «Легией» и «Мальмё», так что была надежда, что мы увидим прежнего Вандерсона – яркого, быстрого, смело идущего в обводку. Но теперь легионер «Краснодара» будет возвращать свою лучшую форму в Бразилии, где, кстати, никогда не выступал на профессиональном уровне. Вингера арендовал за € 250 тыс. «Интернасьонал»: тоже до конца 2022 года, более того, с правом выкупа.

Какие трансферы могут состояться в ближайшее время

В списках свежих трансферов находится и переход Акселя Бьёрнстрёма из «Арсенала» в АИК. 26-летний защитник вернулся на родину: 9 марта стал игроков шведского клуба на правах свободного агента, хотя его контракт действовал до лета 2023-го. Впрочем, в Туле утверждают, что Бьёрнстрём покинул команду ещё по ходу зимних сборов – написал заявление и уехал. В нынешнем сезоне Аксель провёл 10 матчей в РПЛ и Кубке России (4 в основе). «Арсенал» покупал его за € 200 тыс.

Очевидно, в ближайшее время должны определиться с новыми клубами попрощавшиеся с «Краснодаром» Классон и Кабелла. Швед контактировал с «Юргорденом» и «Эльфсборгом», но последний вариант, судя по всему, отпал. Кабелла может вернуться в «Сент-Этьен», из которого переходил в краснодарский клуб летом 2019-го.

Крыховяк, по данным польских СМИ, хочет начать играть за новую команду до стыков ЧМ-2022. Для полузащитника важно получить практику, чтобы помочь сборной в финале отбора. У Гжегожа есть предложения из Испании и Германии – он выберет тот клуб, где будет гарантированно играть.

Андреас Дрейер, приостановивший контракт с «Рубином», готов вернуться на родину. Датский вингер получил предложения от «Копенгагена» и «Мидтьюлланна». В последнем туре РПЛ Дрейер забил победный мяч «Ахмату», а всего у него 8 голов в 14 матчах за казанцев.

Защитник «Локомотива» Пабло ведёт переговоры с руководством московского клуба и, вероятно, тоже уедет из России. По информации бразильских журналистов, на него претендуют сразу шесть клубов из местной Серии А. В том числе «Фламенго», «Коринтианс» и «Сантос».

Но самые любопытные слухи связаны с другими бразильцами – левыми защитниками «Спартака» и «Зенита»: соответственно Айртоном и Дугласом Сантосом. Турецкие СМИ написали, что «Фенербахче» достиг принципиальной договорённости со спартаковцем, и Айртон может воспользоваться новым правилом ФИФА относительно легионеров РПЛ. Правда, в «Спартаке» уже опровергли эту новость. Дуглас Сантос, как утверждает Sport.es, попал в фокус внимания «Барселоны». Впрочем, и зенитовские бразильцы, по имеющейся информации, не собираются уезжать из России, хотя интерес есть как к Дугласу Сантосу, так и к остальным – Малкому, Клаудиньо, Венделу и Юри Алберто.

Наконец, воспользоваться третьим за сезон трансферным окном могут и игравшие в России украинцы – Ярослав Ракицкий («Зенит»), Иван Ордец («Динамо»), Ярослав Годзюр, Денис Кулаков (оба – «Урал»), Артём Полярус («Ахмат») и Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»). В их возвращение в РПЛ пока трудно поверить.