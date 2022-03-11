«Краснодар» уже побеждает своими. Что за молодёжь сыграет со «Спартаком»?

«Спартак» и «Краснодар» – пожалуй, две самые интересные сейчас команды РПЛ из-за того, что с ними случилось за зиму. В 21-м туре чемпионата России красно-белые и «быки» как раз встретятся в Москве.

«Краснодар» потерял зимой всех своих легионеров – Классон и Кабелла уже попрощались с клубом, Крыховяк ведёт переговоры о расторжении договора, а контракты Хуниора Алонсо, Кайо, Рамиреса, Вандерсона, Ботхейма и Кордобы пока приостановлены до лета. В этой ситуации не оставалось ничего, кроме как сделать ставку на оставшихся в команде опытных российских игроков и собственную молодёжь. Благо академия Сергея Галицкого стабильно выпускает обученных и одарённых футболистов, некоторые из которых потом заявляют о себе в РПЛ.

Вторую часть сезона обновлённый «Краснодар» начал успешно – победил на своём поле «Урал» (2:1). В этом матче приняла участие целая группа молодых игроков «быков», чьи имена пока мало что скажут широкому кругу болельщиков. Теперь у парней есть возможность прогреметь на всю Россию, блеснув во встрече со «Спартаком». Давайте познакомимся с ними.

Ираклий Манелов

Для 19-летнего правого вингера матч с «Уралом» не был дебютным за главную команду «Краснодара». Манелов дважды выходил в первой части сезона – в сентябре сыграл около пяти минут с «Ахматом» в РПЛ и почти 20 минут против «Ленинградца» в Кубке России. Но во встрече с «Уралом» Ираклий впервые попал в основу. Понравился и стал автором голевой передачи на Ильина в моменте с победным голом. Да и вообще выбил мощную статистику. По данным InStat, при участии правого вингера «Краснодар» создал три момента (лидер по этому показателю), а кроме того, Манелов оказался лучшим по количеству единоборств (30 при 43% успеха) и обводок (семь обыгрышей за 13 попыток). Неплохо поработал и без мяча – четыре отбора, три подбора и два перехвата. Разве что потерь совершил многовато – 13. Ираклий – техничный вингер, активно работающий от штрафной до штрафной и обладающий приличным дальним ударом. Запоминайте это имя.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Никита Кривцов

Кривцов – чуть более известная фигура, вдобавок он не воспитанник «Краснодара». В августе 2021 года клуб РПЛ купил его у владимирского «Торпедо» за € 90 тыс. (по данным Transfermarkt). Тем не менее и об этом игроке нужно рассказать в нашем тексте, ведь 19-летний кандидат в молодёжную сборную России только начинает свой путь в большом футболе.

У Кривцова уже 11 матчей за «Краснодар», а в чемпионате – девять. Встреча с «Уралом» стала третьей, когда Никита вышел в РПЛ с первых минут. Пока у центрального полузащитника нет результативных действий. Зато, по версии InStat, Кривцов стал вторым лучшим игроком в составе «быков». В частности, он сделал семь подборов мяча, три отбора и три перехвата. Совершил всего одну потерю за 73 минуты. Никита достаточно мощный и уверенно ведущий борьбу футболист, при этом он хорошо работает с мячом и качественно играет в пас. Активно поддерживает атаку, может здорово пробить, обыграть один в один. Превращается в основного центрхава команды.

Вячеслав Якимов

Якимов поменял Кривцова, получив в матче с «Уралом» 20 минут. Впрочем, и для 24-летнего центрхава это был не дебют в РПЛ. В первой части сезона Вячеслав трижды включался в заявку, а в декабре отыграл полный матч с «Нижним Новгородом». До этого он три года был в фарм-клубе «Краснодара», а ещё раньше воспитанник «быков» выступал за местную университетскую команду. В составе сборной КубГУ два раза становился чемпионом Европы среди студентов.

В общем, Якимов относительно поздно добрался до РПЛ. Но, может, и к лучшему: быстрая слава, от которой у молодых нередко «сносит крышу», – это не его история. Вячеслав обладает лидерскими качествами, эффективен в прессинге и в эпизодах с переходами мяча. Может хорошо развернуть атаку на фланг, обыграть один в один. Против «Урала» сделал девять точных передач из девяти и выиграл пять из семи единоборств. Составит конкуренцию Кривцову и Черникову в опорной зоне. На зимних сборах Даниэль Фарке проверял универсала и справа в обороне.

Дмитрий Кучугура

На последней минуте основного времени матча с «Уралом» на поле появился атакующий полузащитник Кучугура, установивший рекорд «Краснодара»: в возрасте 17 лет, четырёх месяцев и 14 дней он стал самым юным воспитанником клуба, дебютировавшим за основу. Компенсированное время затянулось, так что Дмитрий сыграл около 10 минут – очень неплохо для вчерашнего дублёра.

Кучугура – футболист юношеской сборной России. Он может сыграть как в центре поля, так и на позиции вингера. В нынешнем сезоне ЮФЛ-1 забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи в 11 матчах. Обладает хорошим дриблингом (9 попыток обводки, из них 5,1 успешных в среднем за 90 минут), умеет и обострять, и завершать атаки. В команде «Краснодара» по своему возрасту лидировал с отрывом по количеству созданных для партнёров моментов (2,3 за игру). Активно вступает в борьбу – 25 единоборств с 46% успеха. В общем, очередной большой талант из академии Галицкого.

Омар Попов

Ещё один участник матча с «Уралом» – нападающий, которому только в январе исполнилось 19 лет. Попов вышел на замену перед самым финальным свистком, так что успел только почувствовать атмосферу Премьер-Лиги. Но и у Омара, вполне возможно, светлое будущее с большим количеством матчей на высоком уровне. Он тоже поиграл за юношескую сборную России. А в нынешнем сезоне входит в число лучших бомбардиров молодёжного первенства России: забил 10 голов за 18 матчей.

Попова можно выделить именно как завершителя атак. Он хорошо открывается, опасен в контрвыпадах. В среднем за 90 минут игры в молодёжном первенстве России наносил 3,3 удара по воротам и зарабатывал на себе 2,6 фола. Не избегает борьбы за мяч: 25 единоборств при 40% успеха. Сейчас в атаке у «Краснодара» особого выбора нет – из опытных игроков один Ильин. Так что Омару выпал шанс, за который нужно цепляться изо всех сил.

Кто ещё из молодёжи «Краснодара» может выстрелить в РПЛ?

В заявке на первый матч второй части сезона РПЛ также находились, но не сыграли Вячеслав Литвинов и Богдан Рейхмен. Из остальных молодых игроков «Краснодара» стоит выделить этих двоих.

20-летний Литвинов – центральный защитник, прошедший через юношескую сборную России. Он уже сыграл в четырёх матчах за «Краснодар», причём по разу выходил в основе в РПЛ и Кубке России. Помимо того, дважды попадал в заявку «быков» на Лигу чемпионов. Вячеслав – комплексно развитый игрок обороны. Он прилично ведёт единоборства (73% успешной борьбы за мяч в этом сезоне ФНЛ), его непросто обыграть один в один. Цепкий, хорошо читает игру и страхует крайних защитников, способен начать атаку качественной передачей. Не удивит, если Литвинов выиграет конкуренцию у возрастного Мартыновича.

19-летний Рейхмен (уроженец Крыма и обладатель российского и немецкого паспортов) – центральный полузащитник. У него уже два матча за «Краснодар»: в декабре прошлого года он выходил на замену в играх РПЛ с «Сочи» и «Нижним Новгородом». Это игрок атакующего плана. Богдан хорошо видит поле, прилично играет в пас. Старается ускорять игру. Обладает дальним ударом, может опасно исполнить стандарт.

Ещё несколько перспективных молодых игроков не готовы были помочь «Краснодару» в матче с «Уралом» из-за травм или их последствий. Например, 19-летний вингер Руслан Апеков – самый результативный игрок фарм-клуба «Краснодара» в ФНЛ (3+5 в 22 матчах). Он уже дебютировал в РПЛ, выйдя на замену против «Нижнего Новгорода» в декабре. У него есть дриблинг, удар, хорошее видение поля и качественный пас.

19-летний Сергей Волков ещё не выступал за первую команду, хотя однажды попал в заявку на матч РПЛ (в сентябре в Грозном). Но на зимних сборах Фарке ставил правого защитника в основу. Волков тоже поиграл за юношеские сборные России. Сергей умеет поддерживать атаку, может исполнить хороший кросс и активно включается в прессинг.

Пожалуй, нельзя не вспомнить и про 21-летнего форварда Леона Сабуа. В прошлом сезон он дебютировал за первую команду, сыграл по два матча в РПЛ и Лиге чемпионов. Крепкий форвард, умеющий открываться за спины защитников и оказывать давление на оппонентов, и сегодня пригодился бы «быкам». К сожалению, Сабуа достаточно много пропустил из-за травмы и пока не вернул свою лучшую форму: в этом сезоне у него ноль голов в девяти матчах ФНЛ. Хотя Леон знает, как взламывать оборону «Спартака»: свой единственный мяч в РПЛ забил как раз в ворота красно-белых в сентябре 2020-го.