«Для Карпина не было другого выбора». Как тренер сборной России вернулся в «Ростов»

Валерий Карпин продолжит работу со сборной России и вернётся в «Ростов»! Сегодня, 10 марта, РФС объявил о продлении контракта с 53-летним специалистом до конца 2022 года. Кроме того, в Российском футбольном союзе сообщили о договорённости с ростовским клубом по поводу совмещения Карпиным работы в национальной и клубной командах. В «Ростове» официально подтвердили – тренер возвращается.

Как Дюков и Карпин прокомментировали продление контракта и совместительство

Президент РФС Александр Дюков так прокомментировал продление контракта с Карпиным:

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учётом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы. При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе, как только национальная команда вернёт право выступления в международных соревнованиях» (пресс-служба РФС).

Сам Карпин признался – он рад и сохранению должности в сборной России, и возвращению в «Ростов»:

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе» (пресс-служба РФС).

Почему Карпин не пошёл в «Локомотив» и «Краснодар»

Уместно напомнить, что Карпин и начинал работу со сборной России как совместитель. Однако летом 2021-го ему хватило всего недели, чтобы понять, что в таком режиме он не справится – будут страдать и национальная команда, и клубная. В августе 2021-го тренер ушёл из «Ростова», однако связи с клубом не потерял и остался жить в Ростове-на-Дону.

Теперь же возвращение к совмещению работы в сборной России и «Ростове» логично. Будущее нашей национальной команды в тумане. Её отстранили от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022, и только Спортивный арбитражный суд в Лозанне может изменить это решение. Три дня назад РФС направил апелляцию в CAS, потребовав отменить обеспечительные меры УЕФА и ФИФА (приостановить запрет на участие сборных и клубных команд России в соревнованиях), а также рассмотреть дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса. Однако УЕФА и ФИФА выступили против ускоренного рассмотрения апелляции – дела будут слушаться в обычном порядке. Но в случае положительного для России решения о приостановке обеспечительных мер стыковые матчи с её участием перенесут до момента вынесения итогового вердикта CAS.

Это значит, что как минимум в ближайшее время у Карпина не будет серьёзной нагрузки в сборной России. Только сбор в марте с возможным спаррингом с молодёжкой. Разумеется, в таких условиях тренеру работать проще. Но почему Карпин пошёл именно в «Ростов», имея ещё несколько предложений из РПЛ? Как стало известно «Чемпионату», он просто не рассматривал иные варианты.

«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Руководители обоих клубов спрашивали тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с их командой. Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем», – сообщил «Чемпионату» один из источников. Второй источник добавил: «Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов».

Что ждёт Карпина в «Ростове»

Перед назначением в сборную России Карпин работал в «Ростове» с декабря 2017-го по август 2021-го. Вывел команду в еврокубки, а в нынешнем сезоне успел провести с ростовчанами только два матча. Оба были проиграны, но кому! В первом туре «Ростов» уступил дома «Динамо» (0:2), а во втором «Зениту» (2:4) также на своём поле.

После ухода Карпина команду продолжило трясти. Под руководством Юрия Сёмина южане в шести матчах одержали лишь одну победу при трёх ничьих и двух поражениях. Вдобавок выбыли из Кубка страны, после чего Сёмин подал в отставку. Потом «Ростов» возглавляли Заур Тедеев и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Но и с ними не получилось уйти подальше от зоны вылета. Сейчас ростовчане занимают 14-е место, то есть находятся в зоне «стыков». Преимущество над «Уфой» лишь два очка, а над «Химками» – четыре. Безвыигрышная серия в РПЛ составляет пять матчей.

Ещё одна проблема для Карпина – потеря группы легионеров. «Ростов» согласился приостановить контракты Баштуша, Денниса Хаджикадунича, Армина Гиговича, Понтуса Альмквиста и Магнуса Кнудсена (самого дорогого зимнего новичка, за которого заплатили € 1 млн).

Между тем у «Ростова» очень сложный календарь. Впереди шесть выездных матчей – с «Рубином», «Динамо», «Арсеналом», «Краснодаром», «Уфой» и ЦСКА, а домашних всего четыре – с «Нижним Новгородом», «Локомотивом», «Спартаком» и «Химками». Тут даже Карпин может не справиться. Но возвращение главного тренера сборной России в любом случае должно встряхнуть команду. Возможно, «Ростову» поможет выжить отмена вылета из РПЛ – рассматривается и такой вариант завершения сезона.