«Спартак» был близок к победе. Но сенсацию выдала молодёжь «Краснодара»!

Два отменённых гола и штанга у красно-белых. Удивительное и несвоевременное поражение команды Ваноли.

«Спартак» продолжает удивлять. В прошлом туре красно-белые раздавили «Динамо», которое борется в нынешнем сезоне за чемпионство, а в этом приняли «Краснодар». От «Спартака» ждали уверенной победы, ведь «Краснодар» остался без легионеров, но матч завершился сенсацией.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли решил не ломать то, что работало в матче с «Динамо», и выпустил такой же состав. Вновь на скамейке запасных остались Роман Зобнин и Александр Соболев, а в старте вышли Кристофер Перейра и Шамар Николсон. У «Краснодара» после отъезда легионеров по-прежнему трудности с ротацией: основной состав набирается, но усиливать игру практически некем — на лавке, не считая Юрия Газинского, сплошная молодёжь.

«Спартак» начал матч пассивно и сразу же за это поплатился. Максимилиано Кофрие хотел сыграть головой, но сыграл ещё и рукой. А Эдуард Сперцян показал, что у «Краснодара» есть кому исполнять штрафные даже в отсутствие Даниила Уткина. Удар под стенкой — и 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.

Пропущенный гол моментально пробудил «Спартак». Красно-белые начали давить и заметно активизировались на флангах. Айртон и Виктор Мозес подключались вперёд и создавали опасные моменты. Один из них закончился голом Зелимхана Бакаева, но мяч пришлось отменить из-за офсайда у Николсона, который отдавал голевой пас.



К середине тайма «Краснодар» собрался, и создавать моменты «Спартаку» стало тяжелее. Гости компактно играли в центре и слаженно выдвигались вперёд, когда удавалось отогнать соперника от своей штрафной. Долго такая картина игры не продержалась — в последние 15 минут тайма «Спартак» прибавил впереди. Помимо Айртона и Мозеса, у хозяев выделялся Бакаев. Он открывался между линиями, предлагал себя на правом фланге и много двигался.

Второй этап давления «Спартака», в отличие от первого, дал результат. Мяч после касания Матвея Сафонова прилетел в руку Владимиру Ильину — пенальти. Квинси Промес, который на протяжении тайма был практически незаметен, чётко положил в нижний угол. На перерыв команды ушли при счёте 1:1 при статистическом преимуществе «Спартака» (по ударам, например, было 7:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.

Второй тайм начался так же, как заканчивался первый. «Спартак» принялся давить и даже забил, но и этот гол отменили. Николсон, проходя сквозь соперников, подыграл себе рукой и, похоже, сам этого не заметил. Во всяком случае праздновал Шамар так, будто был уверен, что гол засчитают.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

К середине второго тайма «Спартак» сбавил в остроте (повлияла замена Мозеса на Даниила Хлусевича), но «Краснодар» перехватывать инициативу не стал. Процент владения перекосился в сторону гостей, однако ближе к голу по-прежнему были красно-белые.



Сюжет в этом матче складывался вопреки всему. Поэтому «Краснодар» забил вновь! Опасная контратака гостей (после ошибки спартаковцев) завершилась фолом Перейры и пенальти. Сперцян красиво переиграл Селихова на паузе — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.

Концовка, как и большая часть матча, осталась за «Спартаком». Красно-белые устроили навал, попали в штангу, но не забили. Сенсационная победа «Краснодара» и удивительное невезение «Спартака».

«Спартак» потерял очки крайне не вовремя. Вместо того чтобы подобраться к зоне еврокубков (которых наши клубы пока лишены), команда Ваноли отстала от четвёртой строчки на 12 очков. А вот ослабленный «Краснодар» идёт в трёх очках от еврокубковой зоны с матчем в запасе.