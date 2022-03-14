И какой тренер может получиться из Дмитрия Лоськова, которому нравится игра «Атлетико».

«Лоськов, по сути, ничего не решает». Так кто теперь тренирует «Локомотив»?

Дмитрий Лоськов прямо сейчас и, вероятно, до конца сезона будет главным тренером «Локомотива». Это случилось сразу после завершения зимних сборов: когда немец Маркус Гисдоль реактивно уехал, а Лоськов получил временную должность исполняющего обязанности.

При этом Лоськов на скамейке «Локо» – обычная история. В клубе он давно и прошёл с ним через разные исторические периоды:

Лоськов появился в штабе «Локо» в 2016 году по приглашению Юрия Сёмина и уже через два года стал чемпионом России;

получается, чемпионом страны «Локо» становился только при участии Лоськова (сначала игрока, теперь и тренера);

в 2018-м Дмитрий получил лицензию Pro (то есть с того момента может работать главным тренером);

входил в штаб Марко Николича и после его ухода руководил командой на протяжении пяти дней.

Лоськов стал главным тренером «Локо». Окончательно?

Пока неясно. Но в клубе уже заявили, что поиском нового главного тренера там не занимаются. Лоськова заявили в качестве исполняющего обязанности, потому что у Марвина Комппера (помощника Гисдоля) нет той самой лицензии Pro.

Теперь тренерский штаб, по словам технического директора клуба Томаса Цорна, будет работать так: «коллективно» и «объединяя традиции и победный дух «Локомотива» с современными тренерскими методиками и подходами».

Однако кажется, что именно руководит командой всё же Комппер – в последних матчах он проявлял большую активность на бровке. Плюс, по словам тактического автора «Чемпионата» Михаила Гончарова, «Локо» показывает тот футбол, который Гисдоль – в партнёрстве с Комппером – наигрывал на сборах зимой.

Марвин Комппер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если же вы незнакомы с Комппером, то вот несколько фактов про его карьеру:

пачинал карьеру в академии «Штутгарта» и там же дебютировал в профессиональном футболе на позиции центрального защитника;

в его карьере также были «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Хоффенхайм», «Фиорентина», «РБ Лейпциг», «Селтик» и «Дуйсбург»;

отыграл больше 300 матчей и забил 13 голов на профессиональном уровне;

провёл один матч за сборную Германии;

перед «Локо» год работал ассистентом главного тренера в «Дуйсбурге».

У Сёмина (и не только) есть вопросы к иностранцам в тренерском штабе «Локо» и к положению Лоськова

Так легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о Комппере:

Юрий Сёмин бывший главный тренер «Локомотива», легенда клуба «Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают. Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут».

А вот бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников (в разговоре со «Спорт День За Днём») о положении Лоськова в команде говорил более откровенно.

Для полноты картины приводим слова Сенникова целиком:

«По сути [Лоськов] не руководит, а просто сидит на скамейке. Чего обманывать людей? Там руководит помощник Гисдоля. Получается, что он руководит, а за всё спрос с Лоськова – это не совсем справедливо.

Вы уж либо тогда утверждайте и дайте ему возможность руководить процессом у бровки, а не просто так сидеть на скамейке и потом отчитываться в интервью.

– Нужен ли в его штабе Марвин Комппер?

– Думаю, сам Лоськов в этом вопросе ничего не решает. Но на данный момент Комппер выше Лоськова и сам принимает решения по составу и тактике. Лоськов, по сути, ничего не решает.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лоськов или Комппер. Кто в итоге главнее?

Сенников выше говорит, что главный в штабе – Комппер.

А вот Лоськов про немецкого коллегу ответил загадочно: «Получается ли взаимодействие с Комппером? Будет видно».

Лоськов мечтал о работе главным тренером «Локо». И наконец им стал

В этом Дмитрий признавался в интервью в 2016-м – говорил, что «само собой» хочет когда-нибудь возглавить клуб.

Дмитрий Лоськов тренер «Локомотива» «Но к этому ещё нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться».

Лоськов в промежутке между Николичем и Гисдолем командой не руководил (просто не было матчей), но уже этой весной трижды выводил команду на поле.

Результаты с Лоськовым у клуба контрастные: разгром 0:4 от «Енисея» в Кубке, победа над «Химками» силами Яна Кухты (3:2) и поражение 1:2 от ЦСКА на последних минутах.

На пресс-конференции после поражения от армейцев Лоськов так объяснил неудачи команды: «Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре команда будет набирать форму» + «Ребята ещё не вошли в игровой тонус. Была большая пауза».

«Знает все футбольные языки мира». Чем Лоськов полезен в тренерском штабе?

Тренерская карьера Лоськова началась в 2016 году: тогда Сёмин позвал Дмитрия в свой штаб и ждал от помощника «отчётов, соображений и мнений». Спустя девять месяцев Лоськов рассказывал, как много он узнал о новой профессии: упоминал тренерские совещания за полтора часа до тренировки и то, что направленность занятий обычно известна заблаговременно.

Теперь перенесёмся в осень 2021-го. Перед новым главным тренером «Локо» Гисдолем встал вопрос: оставить ли в клубе ассистентов – Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина? Но вопрос быстро отпал: после знакомства немец хвалил обоих тренеров и рассказывал, насколько они важны в его команде.

Лоськов и Олег Пашинин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гисдоль говорил, что Лоськов (как и Пашинин) нужен на тренировках для отработки стандартов и «дополнительных упражнений». Главному на тот момент тренеру также было важно, что Лоськов «глубоко разбирается в футболе», отлично знает РПЛ и возможности игроков «Локо».

А ещё со штабом можно было общаться без переводчика: ведь Пашинин говорит на английском, а Лоськов «знает все футбольные языки мира».

Профайл тренера Лоськова

Перспективы Лоськова в тренерской профессии пока неясны: многое зависит от результатов «Локо» и положения в клубе немецкого тренера Комппера.

Но пока Лоськов главный – самое время узнать его мысли про тренерство. Ниже – четыре ёмкие цитаты и истории.

Лоськов в шутку рассказывал, что во время обучения на тренера особенно волновался у доски и на зачётах: «Поначалу не только формулировки и термины из головы вылетали, но даже элементарные слова». Считает, что в игре его команды должен быть баланс между атакой и обороной. Лучше всех этот баланс (на момент 2016-го) соблюдал «Атлетико» – команда Симеоне отталкивалась от соперника и могла сыграть в открытый футбол даже с «Барселоной». «Тренерское дело – понятное и интересное. Хочется постигать ещё и ещё».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да будет так! Ещё и ещё!