«Лоськов, по сути, ничего не решает». Так кто теперь тренирует «Локомотив»?

Дмитрий Лоськов прямо сейчас и, вероятно, до конца сезона будет главным тренером «Локомотива». Это случилось сразу после завершения зимних сборов: когда немец Маркус Гисдоль реактивно уехал, а Лоськов получил временную должность исполняющего обязанности.
При этом Лоськов на скамейке «Локо» – обычная история. В клубе он давно и прошёл с ним через разные исторические периоды:
- Лоськов появился в штабе «Локо» в 2016 году по приглашению Юрия Сёмина и уже через два года стал чемпионом России;
- получается, чемпионом страны «Локо» становился только при участии Лоськова (сначала игрока, теперь и тренера);
- в 2018-м Дмитрий получил лицензию Pro (то есть с того момента может работать главным тренером);
- входил в штаб Марко Николича и после его ухода руководил командой на протяжении пяти дней.
Лоськов стал главным тренером «Локо». Окончательно?
Пока неясно. Но в клубе уже заявили, что поиском нового главного тренера там не занимаются. Лоськова заявили в качестве исполняющего обязанности, потому что у Марвина Комппера (помощника Гисдоля) нет той самой лицензии Pro.
Теперь тренерский штаб, по словам технического директора клуба Томаса Цорна, будет работать так: «коллективно» и «объединяя традиции и победный дух «Локомотива» с современными тренерскими методиками и подходами».
Однако кажется, что именно руководит командой всё же Комппер – в последних матчах он проявлял большую активность на бровке. Плюс, по словам тактического автора «Чемпионата» Михаила Гончарова, «Локо» показывает тот футбол, который Гисдоль – в партнёрстве с Комппером – наигрывал на сборах зимой.
Марвин Комппер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Если же вы незнакомы с Комппером, то вот несколько фактов про его карьеру:
- пачинал карьеру в академии «Штутгарта» и там же дебютировал в профессиональном футболе на позиции центрального защитника;
- в его карьере также были «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Хоффенхайм», «Фиорентина», «РБ Лейпциг», «Селтик» и «Дуйсбург»;
- отыграл больше 300 матчей и забил 13 голов на профессиональном уровне;
- провёл один матч за сборную Германии;
- перед «Локо» год работал ассистентом главного тренера в «Дуйсбурге».
У Сёмина (и не только) есть вопросы к иностранцам в тренерском штабе «Локо» и к положению Лоськова
Так легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о Комппере:
«Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают. Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут».
А вот бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников (в разговоре со «Спорт День За Днём») о положении Лоськова в команде говорил более откровенно.
Для полноты картины приводим слова Сенникова целиком:
«По сути [Лоськов] не руководит, а просто сидит на скамейке. Чего обманывать людей? Там руководит помощник Гисдоля. Получается, что он руководит, а за всё спрос с Лоськова – это не совсем справедливо.
Вы уж либо тогда утверждайте и дайте ему возможность руководить процессом у бровки, а не просто так сидеть на скамейке и потом отчитываться в интервью.
– Нужен ли в его штабе Марвин Комппер?
– Думаю, сам Лоськов в этом вопросе ничего не решает. Но на данный момент Комппер выше Лоськова и сам принимает решения по составу и тактике. Лоськов, по сути, ничего не решает.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Лоськов или Комппер. Кто в итоге главнее?
Сенников выше говорит, что главный в штабе – Комппер.
А вот Лоськов про немецкого коллегу ответил загадочно: «Получается ли взаимодействие с Комппером? Будет видно».
Лоськов мечтал о работе главным тренером «Локо». И наконец им стал
В этом Дмитрий признавался в интервью в 2016-м – говорил, что «само собой» хочет когда-нибудь возглавить клуб.
«Но к этому ещё нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться».
Лоськов в промежутке между Николичем и Гисдолем командой не руководил (просто не было матчей), но уже этой весной трижды выводил команду на поле.
Результаты с Лоськовым у клуба контрастные: разгром 0:4 от «Енисея» в Кубке, победа над «Химками» силами Яна Кухты (3:2) и поражение 1:2 от ЦСКА на последних минутах.
На пресс-конференции после поражения от армейцев Лоськов так объяснил неудачи команды: «Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре команда будет набирать форму» + «Ребята ещё не вошли в игровой тонус. Была большая пауза».
«Знает все футбольные языки мира». Чем Лоськов полезен в тренерском штабе?
Тренерская карьера Лоськова началась в 2016 году: тогда Сёмин позвал Дмитрия в свой штаб и ждал от помощника «отчётов, соображений и мнений». Спустя девять месяцев Лоськов рассказывал, как много он узнал о новой профессии: упоминал тренерские совещания за полтора часа до тренировки и то, что направленность занятий обычно известна заблаговременно.
Теперь перенесёмся в осень 2021-го. Перед новым главным тренером «Локо» Гисдолем встал вопрос: оставить ли в клубе ассистентов – Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина? Но вопрос быстро отпал: после знакомства немец хвалил обоих тренеров и рассказывал, насколько они важны в его команде.
Лоськов и Олег Пашинин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Гисдоль говорил, что Лоськов (как и Пашинин) нужен на тренировках для отработки стандартов и «дополнительных упражнений». Главному на тот момент тренеру также было важно, что Лоськов «глубоко разбирается в футболе», отлично знает РПЛ и возможности игроков «Локо».
А ещё со штабом можно было общаться без переводчика: ведь Пашинин говорит на английском, а Лоськов «знает все футбольные языки мира».
Профайл тренера Лоськова
Перспективы Лоськова в тренерской профессии пока неясны: многое зависит от результатов «Локо» и положения в клубе немецкого тренера Комппера.
Но пока Лоськов главный – самое время узнать его мысли про тренерство. Ниже – четыре ёмкие цитаты и истории.
- Лоськов в шутку рассказывал, что во время обучения на тренера особенно волновался у доски и на зачётах: «Поначалу не только формулировки и термины из головы вылетали, но даже элементарные слова».
- Считает, что в игре его команды должен быть баланс между атакой и обороной.
- Лучше всех этот баланс (на момент 2016-го) соблюдал «Атлетико» – команда Симеоне отталкивалась от соперника и могла сыграть в открытый футбол даже с «Барселоной».
- «Тренерское дело – понятное и интересное. Хочется постигать ещё и ещё».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Да будет так! Ещё и ещё!
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