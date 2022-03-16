Есть знакомые лица среди тренеров, а Фукс травмировался даже там.

«Зенит» проваливается, а «Ростов» – лидер! За кем следить в молодёжной лиге России?

Главное отличие чемпионата России среди молодёжных команд от РПЛ – оттуда не уезжают легионеры. А ещё там происходит достаточно много любопытных событий, так что мы решили посвятить М-Лиге (теперь это первенство называется так удобно) отдельный материал: как и кто там играет, кто из наших хороших знакомых там тренирует и после какого матча за уровень молодёжной лиги кому-то может стать страшно.

Как устроена М-Лига и откуда там 20 команд?

Сейчас всё расскажем, но сначала коротко напомним, как устроена лига. Коротко – в четырёх пунктах.

Фото: spartak.com

1. В М-лиге играет 20 команд, которые разделены на две группы по десять: работает правило конференций (как в хоккее).

2. После того как группы сформированы, наступает финальная часть турнира: когда первые пять команд из первой группы играют с первыми пятью командами группы второй, а последние пять команд первой – с последними пятью командами второй.

3. Всего в чемпионате проводится 28 туров.

4. Какие клубы участвуют в турнире? С сезона-2020/2021 к молодёжным командам 16 клубов РПЛ добавились команды ЮФЛ – «Академия Коноплёва», «Строгино», УОР №5 и «Чертаново». Итого – 20 команд.

ЦСКА тренирует легенда клуба

Армейцы – действующие чемпионы и прямо сейчас идут в лидерах своей группы.

И с октября молодёжку ЦСКА тренирует легенда клуба Ролан Гусев. Предложение о таком назначении делал Бабаев, а сам Гусев говорит, что оказаться в роли тренера своего клуба – это мечта, большая ответственность и честь.

Гусев также подробно ответил на вопрос: зачем нужна молодёжная команда? Чтобы брать трофеи на своём уровне или же больше готовить игроков для основы?

Ролан Гусев Главный тренер молодёжной команды ЦСКА «В первую очередь – это, конечно же, подготовка игроков для основной команды. Но естественно, любой футболист должен выходить на поле с целью обыграть своего соперника. Но повторюсь, что в первую очередь это подготовка и чтобы футболисты подходили конкурентоспособными».



Три драки в исполнении «Ахмата»

За последние несколько лет произошло как минимум три эпизода под заголовком «Игроки молодёжки «Ахмата» подрались».

1. В октябре 2020-го сотрудник грозненского клуба из службы безопасности Сайд-Хусейн Алханов напал на судью матча «Ахмат» – «Спартак» (0:0), оскорблял его. Итог – написал заявление об увольнении и теперь три года не может заниматься связанной с футболом деятельностью. Клуб же был наказан штрафом в 200 тысяч рублей и пятью матчами М-Лиги без зрителей.

Фото: fclm.ru

При этом бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов говорил, что его сын (как раз Сайд-Хусейн Алханов) был ни при чем, а просто разнимал людей. «Этот судья вышел чистым из воды, а невиновный человек ушёл с работы. Судья просто показал красную карточку за то, что он вышел на поле, а на поле он вышел для того, чтобы разнимать людей, а клуб решил его уволить», – заявил Алханов-старший в интервью «РИА Новости».

2. В декабре 2020 года игроки «Ахмата» массово подрались со сверстниками из «Чертаново». Итог – два футболиста с каждой стороны получили дисквалификацию на шесть матчей, а клубы оштрафовали на 25 тысяч рублей каждый. «Ахмат», кстати, победил со счётом 5:1.

3. Через полгода, в мае 2021-го, в Грозном между игроками «Ахмата» и «Локомотива» (грозненцы проиграли 1:5) случилась массовая драка. Итог – все футболисты «Ахмата», принявшие участие в потасовке, были отстранены от тренировок.

14 голов за матч. В М-лиге бывает и такое!

Новость из ноября 2020-го: «Динамо» забило ну очень много!

Обыграли «Чертаново» со счётом 11:3, хотя после первого тайма вели «всего» 4:1.

Героем матча стал Ярослав Гладышев, который вышел на замену в перерыве и во втором тайме забил пять голов, три из которых – с 83-й по 88-ю минуту.

А ещё «Динамо» забило 11 голов в одном матче, тогда как в предыдущих десяти – 18.

Фото: fcdm.ru

Гладышев, если что, до сих пор в «Динамо» и уже дебютировал за основу в октябрьском матче с «Химками».

Из молодёжки ЦСКА – в третью лигу Испании

Из М-Лиги поступают и такие трансферные новости.

18-летний нападающий ЦСКА Михаил Заботкин (2+4 в 16 матчах М-Лиги) на правах аренды перешёл в «Альбасете» из третьего испанского дивизиона, и его вполне могут выкупить – такая опция предусмотрена.

Фото: vk.com/pfc_cska

Тем временем уже второй форвард ЦСКА уезжает в Испанию: сначала Гайч в «Уэску», теперь Заботкин в «Альбасете». Между их городами – 470 километров, то есть пять часов на машине.

Тренер молодёжной команды ушёл на повышение в РПЛ

Осенью 2021-го после серии поражений «Ростов» расстался с Юрием Сёминым, и тогда на время команду возглавил Заур Тедеев (который в клубе с 2019-го и тренировал молодёжку «Ростова»). И под его руководством в РПЛ ростовчане обыграли «Локомотив» и «Арсенал», но проиграли «Сочи» и «Ахмату».

А вот в молодёжной лиге Тедеев дважды повторял рекорд чемпионата: в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 его ростовская молодёжь побеждала 13 раз подряд. А в главную команду «Ростова» стали вызываться ребята из молодёжки: Данила Сухомлинов, Андрей Лангович, Виктор Мелехин и Максим Турищев.

Фото: vk.com/fcrostov

Воспитанник «Локомотива» Турищев в детстве занимался плаванием и акробатикой, а сейчас – лучший бомбардир молодёжного чемпионата с 15 голами. А «Ростов» – имея один матч в запасе – делит первое место в своей группе с ЦСКА, у обоих клубов по 46 очков.

«Ростов» лидирует. Как дела у других?

Команды идут ровно. Из того, что может удивить незнакомых с М-лигой зрителей – восьмое место «Зенита» и девятое место у «Спартака» в своей группе. А также вторая позиция «Строгино» в своей (и четыре очка отставания от лидирующего «Краснодара»).



Результаты «Спартака» и «Зенита» можно объяснить тем, что у обоих клубов есть вторые команды: «Спартак-2» идёт на 11-м месте в ФНЛ, а «Зенит-2» – третий в своей группе в ФНЛ-2.

Шварцу нравится, как развит молодёжный футбол в России. Правда!

Главный тренер «Динамо» высказался о развитии детско-юношеского футбола в России. Немцу нравится, что в России есть ЮФЛ – юношеская лига на подходе к М-Лиге, из которой в основу прорвались Константин Тюкавин и Арсен Захарян. По его словам, в Германии аналога ЮФЛ не существует, там есть команды U19 и U17. А также бывают случаи, когда игроки попадали в основу напрямую, минуя вторую, то есть молодёжную, команду.

Сандро Шварц Главный тренер «Динамо» «Помимо работы с главной командой, мы уделяем большое внимание молодым футболистам, которые есть в системе клуба. Пристально следим за второй командой «Динамо», которая играет с профессионалами, за молодёжной командой».

Кажется, «Динамо» это действительно помогает.

Молодёжное первенство – опасное место. Доказано Фуксом

Об «опасности» молодёжного турнира лучше всех знает защитник основы ЦСКА Бруно Фукс. Его – для набора формы после 362 дней без игровой практики – на время спустили в М-Лигу. Чтобы он помог молодым одноклубникам в матче с «Академией имени Коноплёва».

Грустный результат – Фукс провёл на поле 59 минут, получил травму и покинул поле, хромая и в сопровождении главы медицинского штаба армейцев Эдуарда Безуглова.

Фото: vk.com/pfc_cska

Зато сейчас он стал почти основным защитником и помогает ЦСКА побеждать в каждом матче после зимнего перерыва.

Сколько клубы РПЛ тратят на свои молодёжные команды? Лидирует «Краснодар», а на последнем месте – «Сочи»

Собрали все главные цифры из доклада РФС:

лидирует «Краснодар»: в сезоне-2019/2020 Сергей Галицкий тратил на развитие команды 827 млн рублей, в следующем – 860,6 млн рублей;

второе место – у «Зенита». 681,8 млн рублей в прошлом сезоне (до этого – было 578,8 млн);

на третьем месте – «Локомотив», 212,5 млн рублей (195,8 млн – до этого);

ЦСКА – 189,9 млн рублей (232,9 млн);

«Динамо» – 186,9 млн (52,3 млн);

«Спартак» – 168,6 млн (216,7 млн);

меньше всего на развитие молодёжи тратит «Сочи» – 32,9 млн рублей (14,6 млн).

Победители молодёжного чемпионата России не смогли обыграть блогеров. Как это возможно?

Да, это возможно.

В июле 2021 года, то есть прямо перед стартом сезона М-Лиги, чемпионы прошлого сезона — ЦСКА — играли с командой блогеров — «Амкалом».

Если не знакомы с «Амкалом» – то это состоящая из футбольных блогеров команда, которая ездит с матчами по стране и даже по миру (играли в Германии); профессионально подходит к тренировкам (они регулярные) и организации, но при этом профессиональной не является.

Фото: premierliga.ru

Оцените масштабы футбольного события: команды играли на стадионе «Октябрь» в Москве, их показывали на телеканале «Матч Премьер», а также на общедоступном YouTube-канале «Матч ТВ».

Против ЦСКА вышли блогеры-любители. За ЦСКА – футболисты, большинство из которых играли в чемпионском сезоне и провели не менее десяти матчей в прошлом году.

Экс-журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров играл за «Амкал»: перед матчем взял интервью у одного из армейцев и услышал, что молодёжная команда ЦСКА выйдет на игру «в максимально боевом составе»: «У нас это будет последний матч перед сезоном, мы максимально заряженные, и хочется подойти к сезону в хорошей форме».

Фото: premierliga.ru

Под конец игры защитник ЦСКА Алексей Сухарев сказал, что армейцы должны были проявить себя намного лучше: реализовать моменты и не дать сопернику никакого шанса. «Кажется, мы не самую лучшую игру свою провели».

Сыграли, кстати, 0:0.

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В М-Лиге возможно всё! Этим она и может привлечь нового зрителя!