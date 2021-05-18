Большой репортаж из Грозного, где «Спартак» в муках пробивался в Лигу чемпионов.

Футбол в Чечне в 2021 году. Безопасно? Кадыров кричит в микрофон? Почему не носят маски?

Грозный настолько футбольный город, что в волейбол здесь играют футбольным мячом.

А поле и посетитель в форме Салаха есть даже на смотровой площадке «Лестница в небеса».

Фото: «Чемпионат»

Пасуются и на центральной площади имени Ахмата Кадырова, стоя на карте Чеченской республики из цветной брусчатки: мальчик делится мячом с прохожими и расстраивается, если те отдают обратно и уходят.

Дети играют в футбол на проезжей части в отдалённых от центра районах и на коробках – по всему Грозному. Даже на заполненном восточными кафе, столами и кизиловым вареньем бульваре Эсамбаева.

Фото: «Чемпионат»

Футбол в Грозном в основном уличный и народный, а о существовании клуба Премьер-Лиги можно вспомнить лишь в нескольких местах:

1. На смотровой площадке бизнес-высотки в «Грозный-Сити». Оттуда видно «Ахмат Арену», но оттуда её нельзя фотографировать. Именно нельзя, потому что перед стадионом находится резиденция Рамзана Кадырова, и её снимать запрещено. Об этом говорят и на входе, и на табличках.

2. Ещё одна футбольная деталь – чёрный автобус «Ахмата» с зелёными волчьими глазами. Стоит рядом с пятизвёздочным отелем того же комплекса «Грозный-Сити», где живут легионеры и игроки «Ахмата» из других городов (так, например, делал Глушаков).

Фото: fc-akhmat.ru

3. Фирменный магазин «Ахмата» есть только на стадионе. Выбор ограничен, не всегда можно найти шарфы, так что грозненцы больше носят не атрибутику, а «патриотическую» одежду – как написано на лавках, где продают одежду с надписью «Чечня» на русском и английском.

Фото: «Чемпионат»

В Грозном не носят маски. Вообще

По первым абзацам может показаться, что Грозный живёт недостаточно консервативно: да, запрет на фотографии, но везде летают футбольные мячи; а ещё никто – просто никто – не носит маску. Точнее, несколько человек на весь город – тренеры команд РПЛ и работающие рядом с полем сотрудники клубов.

Фото: «Чемпионат»

Фактически республика победила пандемию, масочный режим убрали ещё в феврале, а про ограничения напоминают лишь пустые отверстия для банок с антисептиком при входе в заведения, надписи про дистанцию в полтора метра и приветствие навигатора в такси.

Найти антисептик в кафе – тоже редкость. Но в Цветочном парке с аттракционами и уличной едой мне повезло: в комплекте с шаурмой дали влажную салфетку. Правда, после такой просьбы на меня странно посмотрели, повар-продавец достал салфетку своей рукой из большой пачки, положил на прилавок и только тогда предложил её мне.

Путешествия по Чечне, фанаты, где купаться в Грозном

Перед первой в жизни поездкой на футбол в Грозный мне присылали разное. В том числе старые фанатские рассказы о драках, кирпичах, забрасываниях московских фанатов асфальтом. Или напоминали про забег всем стадионом к гостевой трибуне «Зенита» в марте 2020-го – когда питерские фанаты разделись на трибунах в Грозном.

Фото: Кадр из трансляции

Этот репортаж не покажет самую объективную жизнь. Я не мог всего увидеть и услышать. Одни болельщики «Спартака» рассказывали, что школьники, сидевшие через оцепление, матом оскорбляли их клуб. Другие, взявшие с собой детей, что Грозный – это спокойный и уютный выезд. Так что предлагаю представить себя именно болельщиками, а не хулиганами и не теми, кто специально надевал в Грозном шорты и очень этим гордился (а такой персонаж был). Мы – про футбол.

***

В эти выходные болельщики «Спартака» ехали в путешествие по Кавказу: прилетали во Владикавказ или Назрань (так дешевле), смотрели новые города, проезжали по четыре республики в день и собирались под футбол в Грозном.

По дороге можно увидеть самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман» в городке Шали: вмещает до 30 тысяч человек внутри, 70 тысяч – внутри и снаружи; в строительстве использовали белый мрамор, а центральная люстра и светильники украшены золотом и камнями Swarovski.

Фото: «Чемпионат»

На месте слышал шутки: «Шали, это Володька».

Переночевать – на базе отдыха у озера Кезенойам (два часа на машине по серпантинам).

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Там плавают на лодках, летают на зиплайне, жарят шашлык в беседках и подписывают фото словом «Ницца». Но будьте осторожны – берега озера слишком подвижны, ноги после неосторожного шага утопают в серой прибрежной глине и джинсы уходят на пару сантиметров вглубь.

Купаться лучше в самом Грозном, в искусственном водоёме «Грозненское море» (оно же – Чернореченское водохранилище). Пляжи пока закрыты, но местные мальчишки и взрослые раздеваются до плавок и плескаются.

Фото: «Чемпионат»

Либо сидят на берегу и ловят закат с банкой энергетика в руке (кажется, единственная шалость, которую я заметил у молодёжи).

Стадион с зоной для молитв, микрофон Кадырова и «Нохчийчоь»

В день матча, после и вообще фанаты «Спартака» спокойно гуляли в красно-белом. Главное – не оголять ноги.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Автоматчиков на крышах нет. Как и той страшной жизни, о которой рассказывали легионеры Понтус Вернблум (ЦСКА) и Дэвид Бэнтли («Ростов»). Визуально Грозный – это чистые улицы, фонтаны, кафе и иногда люди с автоматами, которые отвечают за безопасность. К ним можно привыкнуть через несколько улиц.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На секторе людей с оружием не было – только с дубинками. Знакомый болельщик «Спартака» даже пожалел такого бойца: заметил, что он бьёт себя по спине, понял, в чём дело, и почесал ему спину рукой. Мир! Дружба! Грозный!

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У входов на стадион тем временем росли очереди, при температуре +30 и без тенька становилось липко и жарко, так что болельщики брали шланг с водой, брызгались, умывались и пили воду. Покрикивали что-то про футбол, но не толкались, пропуская вперёд старших. Разбирали у стюардов бесплатные билеты: их раздают на входе, на них написано «ноль рублей».

Уже внутри – на центральной трибуне – есть отделённый линиями розовый ковёр, где молятся и отдыхают болельщики, которые, перейдя на трибуну, в один момент могут закричать «Ислам-Ислам» – так они приветствуют вышедшего на замену воспитанника Ислама Альсултанова. После голов включается динамичная кавказская музыка без слов, мужчины танцуют, а женщины в платках аплодируют команде.

***

«Нохчийчоь» – так пишется и звучит на чеченском название региона.

«Нохчийчоь», – заряжал диктор, а фанаты «Ахмата» – активная группа из ста человек – стучали в барабаны, свистели, подхватывали и разносили слова по стадиону.

Диктор не только заводил толпу, но и эмоционально кричал на чеченском. Некоторые спартаковские болельщики думали, что это Кадыров, и намекали на штраф, но, во-первых, голос не похож; во-вторых, пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев подтвердил, что объявлял составы и заряжал толпу один и тот же человек.

Фото: «Чемпионат»

«Не услышал микрофон Кадырова – выезд в Грозный не засчитывается», – шутил знакомый спартаковский фанат.

Выезд в Грозный в 2021 году действительно не обрастёт легендами и фанатскими сказаниями, а отзовётся, скорее, в постах про путешествия, чем про фанатизм. Из-за своего спокойного окружения: местные идут на футбол и уходят, танцуют и бьют в барабан; гостевые фанаты путешествуют по Кавказу, общаются, едят и уезжают.

Буфет

Главное впечатление от «Ахмат Арены» – выбор в буфетах, про которые мой знакомый чеченец сказал: «Там всё по-домашнему».

Фото: «Чемпионат»

Женщины в платках собирают бургеры из нарезанных кругом колбасы и овощей, таскают тесто, заворачивают в пакеты пирожки с картошкой и длинные бутерброды. За сто рублей – два длинных и калорийных пирожка. Обычно их запивают кофе. Сотни рук тянут купюры (никаких карт), а девушки на раздаче сами выбирают, к кому обращаться.

Напитки на стадионе – мечта школьника. Десятки видов разноцветной газировки и холодного чая. И впервые на стадионе – не только в России, а вообще – я видел в продаже литровые бутылки.

Фото: «Чемпионат»

С огромной бутылкой зелёного чая и двумя пирожками я видел возвращение «Спартака» в игру и Лигу чемпионов. Слышал барабан и почему-то не верил, как сильно отличается футбол в Грозном от рассказов про футбол в Грозном тех, кто никогда там не был.