Спартак Гогниев и Дмитрий Тарасов «зажигают» лигу. А ещё есть команда с тренером из Испании и спортивным директором из Шотландии.

Рекордный трансфер в «Спартак» и суперконкуренция. ФНЛ и правда стала «Лучшей лигой мира»

За новостями про РПЛ и другие премьер-лиги мы могли бы забыть про ФНЛ, но у нас не получилось.

Просто мы обнаружили, что во второй по силе лиге страны собраны новые изящные сюжеты. Футбол там живуч и местами колоритен. А ещё там случаются как драмы, так и весёлые моменты с участием наших старых знакомых: Дмитрия Хохлова, Дмитрия Тарасова, Спартака Гогниева и Константина Базелюка.

Если вы отъезжали и не следили за ФНЛ – то этот материал для вас. Собрали 10 сюжетов, то есть 10 поводов, чтобы следить за «Лучшей лигой мира» (теперь её официальные аккаунты называются именно так).

1. В ФНЛ бешеная конкуренция. Есть как минимум шесть претендентов на РПЛ. «Оренбург» (53 очка), «Факел» (49), «Торпедо» (47), «Алания» (43), хабаровский СКА (41) и «Нефтехимик» (41). За ними – не менее плотно, а значит, возможны любые сюжеты.

2. Отдельного внимания заслуживает воронежский «Факел», который проводит в ФНЛ седьмой сезон подряд (а 2007 год вообще начинал в любителях). Прямо сейчас команда держится за зону прямого выхода в РПЛ и преображается.

«Мы довольны и костяком, и молодыми игроками, и это не просто слова», – говорит генеральный директор клуба Роман Асхабадзе. Хотя ещё осенью заявил, что задача клуба – войти в топ-5 в ФНЛ.

3. Плюс «Факел» оформил самую дорогую продажу в истории клуба. Вратарь Илья Свинов, отыгравший в этом сезоне 11 матчей «на ноль», с 1 января становится игроком «Спартака». А стоимость его рекордного трансфера – 20 миллионов рублей.

Илья Свинов Фото: spartak.com

«Факел» крут. Мы сильны вообще всем. Руководство, тренерский штаб, администраторы, медики, игроки – мы единый механизм. И Воронеж – абсолютно точно самый футбольный город в ФНЛ. Я счастлив, что мне удалось попасть сюда», – такие позитивные слова Свинова наговорил клубной пресс-службе.

4. «Торпедо» Александра Бородюка в тройке, но отметился клуб в этом сезоне не только на футбольном поле. Афиши в исполнении торпедовских дизайнеров – искусство с отсылками к футболу и культурным особенностям региона соперника.

Так торпедовцы представили матч с «Волгарём»: фанат-автозаводец готов вскрывать банку с чёрной икрой.

Обыграли «греческое» название «Олимпа» из Долгопрудного.

И не обошлось, конечно, без ивановских невест, от которых сбегают фанаты в чёрно-белом.

5. «Огненный Спартак Гогниев» – типичный комментарий под видео с участием тренера «Алании», который рычит на журналистов, матерится, просто ничего не стесняется и получает за это дисквалификации.

«Спартак постоянно резонирует и привлекает к себе внимание, и его «Алания» – такая же, – писал на «Чемпионате» Дмитрий Зимин. – Вы не встретите в ФНЛ более сумасшедшей команды. Парни бóльшую часть времени атакуют, тренер разрешает нападающим не возвращаться в оборону, вратарь нередко стоит при атаках в центральным круге, страхуя защитников».

На вопрос – на что Гогниев готов в случае выхода «Алании» в РПЛ, тренер отвечает: «На что угодно».

А после ничейного матча может сказать так: «Хочу поздравить свою команду с победой. Я не оговорился. Просто за сегодняшнюю победу нам дали одно очко. Соперника мы переиграли и заслуженно выиграли».

6. ФНЛ максимально внимательна к игрокам и регулярно создаёт инфоповоды: например, из неудачно брошенный фразы.

Одна из самых резонансных историй случилась при участии Дмитрия Тарасова, который сначала принял приглашение от подмосковного «Велеса» во время прямого эфира в «Инстаграме», а затем – после гола в ворота «Акрона» – оговорился и сказал, что посвятил забитый мяч «будущему беременному малышу».

Дмитрий Тарасов Фото: vk.com/fnleague

Фраза тут же стала крылатой, а сам Тарасов – во многом благодаря ей – получил первую в истории лиги премию «Гений месяца». Дмитрию вручили книгу про беременность для отцов.

7. «Гения месяца» выбирает не лига, а болельщики – они голосуют под постами в паблике футбольных мемов ВГИК (это как раз они раскрутили бренд «Лучшая лига мира»). Зато лига вручает «гениям» тематические подарки.

Спартак Гогниев получил золотой микрофон за ту самую пламенную речь на пресс-конференции.

Спартак Гогниев Фото: Youtube Акрон Тольятти

Защитник «Ротора» Исламитдин Абдуллаев – конфеты «Счастье» за искренне грустные ответы после поражения в матче с «Кубанью» со счетом 1:3.

«Гением» ноября стал упомянутый выше вратарь «Факела» Свинов. Почему? Решили наградить непробиваемого вратаря дорожным знаком «кирпич» (он, напомню, красно-белого цвета), пока игрока не забрали в РПЛ.

8. Есть и драматичный сюжет. В «Роторе» провалился тренерский тандем Хохлов-Алдонин: волгоградцы набрали 24 очка и заканчивают год на 17-м месте, то есть на четвёртом с конца.

Дмитрий Хохлов Фото: vk.com/fnleague

И другая занимательная статистика: после 25 туров у лучших ассистентов команды Камиля Муллина и Александра Ташаева — по одной голевой передаче.

9. Но и это не всё. За тренерским штабом «Ротора» ушли спортивный директор и главный врач, а положение обострилось настолько, что о клубе во время «Прямой линии» высказался волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

«Мне не нравится самоотдача игроков, особенно учитывая их статус и звёздность. Я вспоминаю встречу с юными спортсменами из Николаевской спортивной школы, о которой вы просите, вспоминаю игру мальчишек и горящие глаза. Как раз такая встреча могла бы пойти игрокам на пользу, эти мальчишки могут подать пример этому… как бы не хочется подбирать слова… тут без мата не скажешь».

Ещё раз.

«Тут без мата не скажешь», – слова губернатора Волгоградской области про игроков «Ротора».

10. И обратите внимание на тольяттинский «Акрон».

Во-первых, основанный в 2018 году клуб идёт восьмым и всего на семь очков отстаёт от зоны стыковых матчей.

Во-вторых, спортивный директор клуба – шотландец Крис Докерти, перешедший в «Акрон» из «Данди Юнайтед» (первый подобный трансфер в истории нашего футбола). Важное из его биографии – работал в Китае и Хорватии, преподавал собственный курс в университете мадридского «Реала».

Докерти уже говорит, что ФНЛ похожа на Шотландию. В лиге рост и атлетизм важнее, чем ловкость, баланс и координация.

В-третьих, главный тренер «Акрона» – испанец Рамон Трибульетч. До этого он работал в Новой Зеландии. А теперь генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поставил перед ним «очевидную цель в ближайшие годы» – выход в РПЛ.

Константин Базелюк Фото: vk.com/fcakron

В-четвёртых, лучший бомбардир команды – экс-армеец Константин Базелюк, у него семь голов, три из которых с пенальти.

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Ну что, лучшая лига мира?