ЦСКА устроил кошмар Слуцкому. Эпоха тренера в «Рубине» подошла к концу?

ЦСКА рвётся к серебру. В 22-м туре РПЛ к нему в гости приехал неудобный соперник — «Рубин» Леонида Слуцкого. Но вместо тяжёлой игры получилось что-то неприличное.

«Рубин» после отъезда нескольких легионеров подошёл к матчу с проблемами. В составе казанцев вдобавок не было дисквалифицированного нападающего Виталия Лисаковича (его заменил Герман Онугха), а фланговый игрок Александр Ломовицкий вообще вышел в центре поля. Капитаном же стал Хвича Кварацхелия.

«Рубин» с первых же минут попал в страшный сон. ЦСКА забрал мяч и быстро конвертировал преимущество в гол. Юсуф Языджи продолжает творить историю. Теперь он первый легионер в истории РПЛ, забивший в четырёх матчах подряд после перехода. По повтору могло показаться, что турецкий полузащитник находился в офсайде, но, похоже, Юсуф был дальше от ворот, чем мяч.



Дальше больше. На 11-й минуте мы увидели дебютный гол в России Жан-Филиппа Гбамена. И снова у «Рубина» и неспокойного Леонида Слуцкого могли возникнуть вопросы к судьям. Перед ударом француза мяч попал в руку Хесусу Медине. VAR посчитал, что всё по правилам.

Два быстрых гола предсказуемо отправили «Рубин» в нокаут. Команда Слуцкого пришла в себя к середине тайма, но не создала явного момента. И вдобавок сразу же пропустила третий гол. На этот раз отличился Хесус Медина. В обороне казанцев по-прежнему творился бардак — никакого сопротивления после заброса Гбамена.

Фото: РИА Новости

Спустя две минуты после третьего гола у ЦСКА залетел и четвёртый. Наверное, этот момент наилучшим образом показывает ужас в защите «Рубина». Армейцы атаковали позиционно, и визуально оборона гостей казалась плотной. Но на деле она оказалась аморфной. У ЦСКА проходили все передачи, а удару Карраскаля с линии штрафной просто никто не помешал.



Четвёртый гол окончательно расслабил ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого откровенно куражилась — например, было как минимум два проброса мяча между ног соперникам в центре поля. Для понимания общей картины: первый удар в створ от «Рубина» состоялся на 35-й минуте.

На 38-й минуте ЦСКА всё же доигрался. Глупая потеря перед своей штрафной привела к розыгрышу между Константином Кучаевым и Кварацхелией. Первый отобрал мяч, а затем классно исполнил в ближний, у второго — передача. Праздновать Кучаев, понятное дело, не стал. В оставшейся части первого тайма Хвича и Кучаев оставались лучшими у «Рубина». Они были очень активны в атаке и прессинге. Но усилий двух человек гостям не могло хватить физически.

Активность проявил ещё и Ломовицкий, но выбрал худший способ. Александра, который сидел на жёлтой карточке и недорабатывал, хотели поменять перед перерывом. А он взял и удалился за несколько секунд до замены.

В начале второго тайма у ЦСКА впервые за почти год на поле вышел Хёрдур Магнуссон. А картина игры в дальнейшем не менялась. Тотальное преимущество хозяев (к уверенности на фоне счёта добавилось численное большинство) и острые моменты у ворот «Рубина». На 67-й минуте Языджи оформил дубль и довёл результативность в РПЛ до пяти мячей в четырёх матчах. Кажется, этим уже никого не удивишь.



Когда казалось, что хуже «Рубину» уже не будет, случилось второе удаление и пенальти. Силвие Бегич, у которого уже была жёлтая, завалил Чидеру Эджуке и ушёл отдыхать. А Языджи развёл мяч и Юрия Дюпина по углам и оформил хет-трик. Шесть голов в четырёх матчах для Юсуфа, шесть голов в одном матче для ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Напоследок немного статистики по второму тайму, на которую невозможно смотреть без слёз, если вы переживаете за «Рубин». Владение — 76 процентов против 24, удары — 7:0. Всё это в пользу ЦСКА. Неужели эпоха Слуцкого в Казани подошла к концу?



ЦСКА между тем сравнялся по очкам с «Динамо» и на шесть очков отстаёт от «Зенита». Единственный нюанс: динамовцы свой матч в этом туре ещё не сыграли. Просто представьте, что за битва нас ждёт через месяц, 24 апреля. ЦСКА — «Динамо», 26-й тур.