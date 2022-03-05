Как дебютировали звёздные новички РПЛ. Уже есть мощные успехи

Зимнее трансферное окно в РПЛ получилось очень насыщенным, обильным на интересные переходы. Многие из статусных новичков успели дебютировать в клубах. Рассказываем о наиболее заметных событиях.

«Зенит»

Юри Алберто, нападающий

Молодой бразильский форвард уже начал отбивать солидные финансовые вложения клуба. Пусть он не помог «Зениту» обыграть «Бетис» (хотя имел хорошие моменты), зато внутри страны провёл два солидных матча.

Во-первых, была отличная игра в чемпионате с «Рубином», в которой Юри Алберто забил первый мяч своей команды, а суммарно за 80 минут насобирал 5 ударов и 11 касаний в штрафной. Во-вторых, в четверг бразилец уничтожил в Кубке «КАМАЗ» — «2+2» и статус самого результативного игрока в матче.

Безусловно, Алберто пока ещё не до конца адаптировался, продолжает искать себя в новом клубе. Но его сильные качества – ориентация внутри штрафной, подвижность и дистанционная скорость, нацеленность на удар и классный удар первым касанием – уже подсвечиваются. Новичку ещё много в чём нужно прибавлять, но в краткие сроки он стал бесспорным игроком стартового состава.

Иван Сергеев, нападающий

Второй новый форвард «Зенита» пока имеет меньше игрового времени, но и он успел совершить ключевые действия. Начать можно с того, что Сергеев запросто мог становиться героем первой встречи с «Бетисом» — в концовке выполнил хорошую скидку на Юри Алберто, а бразилец не смог подстроиться под удар.

В игре с «Рубином» Сергеев также вышел на замену на 20 минут – и забил потрясающий по красоте победный гол в добавленное время. Против «КАМАЗа» Ивану дали уже 94 минуты, в этой игре он не забил, но вновь провёл много полезной работы, выполнил две голевые передачи на Юри Алберто (особенно хороша была первая).

А общее резюме: в нынешнем «Зените», где средняя линия и фланги обеспечивают форвардам отличную поддержку, форварды погружаются в очень комфортную среду. И Юри Алберто с Сергеевым имеют все шансы набить очень приличную статистику.

«Спартак»

Шамар Николсон, нападающий

Ямайский форвард вошёл в историю как первый футболист, оформивший хет-трик на тушинском домашнем стадионе «Спартака». Матч с «Кубанью» в Кубке России ему действительно очень удался. Причём любопытно, что три мяча Николсон забил тремя ударами в створ, то есть показал максимальную реализацию. Да и с точки исполнения все три гола очень понравились, исполнял эпизоды легионер чётко и хладнокровно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Жаль только (для «Спартака», конечно же), что в дерби с ЦСКА Николсон не был и близко настолько хорош. Тогда он вышел на замену, не реализовал убойный момент в концовке, да и в целом делал почти всё суетливо и невпопад.

Кристофер Мартинс Перейра (опорный полузащитник)

По итогам матча с «Кубанью» к Мартинсу нет вопросов: допустил минимальный брак, чётко страховал, направлял атаки в нужные зоны. Зато после дерби претензий было гораздо больше, там он себя проявил посредственно. С одной стороны, дал большой объём (28 единоборств), с другой – принимал спорные решения с мячом и ограничивал потенциал «Спартака» в атакующей фазе.

Вероятно, дело в том числе в позиции. Если против «Кубани» футболист сборной Люксембурга действовал в опорной зоне при 3-4-3, то с ЦСКА его поставили переключающейся «восьмёркой» при 3-5-2. То есть Мартинс должен был не только работать в глубине, но ещё и добегать в верхние точки поля, насыщать штрафную, импровизировать, обострять и завершать атаки. Это у него как раз и не получилось – не хватило творческой составляющей.

Даниил Хлусевич (правый латераль)

Хлусевича по итогам двух первых матчей однозначно стоит выделить со знаком «плюс». В дерби у него было всего-то 13 минут, хотя и их Даниил успел провести с пользой. Именно его отбор у штрафной и пас на Ларссона закончился супермоментом в концовке. В матче же с «Кубанью» Хлусевич вдоволь покуражился, затерзал правый фланг индивидуальными проходами и комбинациями, оформил красивый ассистентский хет-трик. Николсон должен быть благодарен Хлусевичу – всякий раз тот выводил его на убойные позиции.

Понятно, что номинальный уровень мастерства у Мозеса выше. Но Хлусевич показал, что способен конкурировать. Плюс свои преимущества у него тоже имеются: выносливость, надёжность и дисциплина в обороне. Теперь важно перенести всё это на матчи РПЛ с более статусными соперниками.

«Локомотив»

Ян Кухта (нападающий)

Чешский нападающий показывал мощнейшую результативность во время зимних сборов, ожидания от его игры всё ещё высокие. Однако дебютный официальный матч у Кухты не получился: «Локомотив» сгорел 0:4 «Енисею» в Кубке, а сам форвард не реализовал три хорошие возможности. В первом тайме он слабо пробил головой с близкого расстояния, во втором – уже при 0:2 (теоретически можно было спастись) не исполнил выход один на один.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кухта был заметен, имел шансы, мог стать автором голевой передачи (в штангу попал Изидор), но так и покинул поле с нулём результативных действий. И в том числе из-за этого «Локомотив» проиграл.

Вильсон Изидор (нападающий)

Как и Кухта, Изидор показал неплохую вовлечённость, был агрессивным и нацеленным на ворота, выполнил две передачи под удар, имел два убойных момента после выходов на ворота под углом и после навеса на пустые ворота. Но свои шансы он не использовал, поэтому дебют пары нападающих, на которых рассчитывает «Локомотив», оказался неудачным. Сам Изидор вдобавок не доборолся при первом голе, сумасшедшем ударе Кичина через себя в падени. Всё же нужно приучать себя отрабатывать эпизоды до конца.

Но ситуация ни в коем случае не безнадёжная. Гораздо хуже, если бы у обоих форвардов не было ещё и моментов.

Марк Мампасси (центральный защитник)

Крайне неудачный дебют для молодого защитника, приехавшего из Украины. Пока он не справляется со скоростями, плохо защищает зону и «привозит». Матч с «Енисеем» «Локомотив» проиграл не из-за него одного, однако Мампасси тоже повлиял на результат. Напрямую поучаствовал в третьем (слишком легко дал ударить из штрафной) и четвёртом (заработал пенальти) голах.

ЦСКА

Юсуф Языджи (атакующий полузащитник)

Турецкий хавбек полностью соответствует высоким ожиданиям. Фактически он сделал результат в двух матчах подряд. Против «Спартака» — отличный голевой штрафной, против «Сочи» в Кубке – два навеса-близнеца с углового на Дивеева. С точки зрения «стандартов» ЦСКА сделал гигантский шаг вперёд благодаря Языджи, да и в игровой структуре Юсуф играет важную роль. Он и используется на разных позициях – и в роли «бокс-ту-бокс», и в роли инсайда, и в роли форварда (вынужденно из-за травмы Заболотного).

Хорхе Карраскаль (атакующий полузащитник)

За два матча колумбиец выполнил 15 удачных обводок – это, наверное, главный комплимент его игре. Он пока не самый эффективный в команде, но самый яркий и неординарный однозначно. Да и конкретика рано или поздно к нему должна прийти, всё-таки минимум по одному шикарному моменту Карраскаль имел в обоих матчах. Со «Спартаком» не реализовал быструю атаку, а в Сочи не смог переиграть Джанаева после красивой комбинации с Языджи.

Колумбийцу нужно работать над решениями (не всегда правильные, порой слишком самоуверенные а-ля удар с 30 метров при открытых партнёрах), но даже при всех недостатках новичок органично вписался в структуру ЦСКА. И, безусловно, сделал её более зрелищной.

Жан-Филипп Гбамен (опорный полузащитник)

От игры Гбамена пока остаются противоречивые впечатления. С одной стороны, он очень фактурный, мощный, объёмный и сбалансированный. Более цельный по сравнению с Мухиным и обладающий более высоким уровнем мастерства. С другой – ему нужно работать над надёжностью: со «Спартаком» случились три потери на контратаки, с «Сочи» была в целом не самая качественная оборона опорной зоны, пропуск передач в опасные зоны. И в том числе Гбамен не доработал в атаке с голом Нобоа.

То есть это пока тоже позитивный трансфер для ЦСКА, а главное, чтобы количество ошибок не увеличивалось и не преобладало над положительными действиями.

Хесус Медина (фланговый полузащитник)

Парагваец изначально был менее статусным футболистом среди всех тех, кто приехал в ЦСКА. И на поле это пока подтверждается. Он ни в коем случае не портит, но и не выделятся. Дерби со «Спартаком» Медина провёл совсем серенько. Против «Сочи», когда вышел на замену из-за травмы Заболотного, выглядел поживее, успел нанести три удара, попасть в перекладину красивым ударом-парашютиком.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Динамо»

Фёдор Смолов (нападающий)

Два гола в двух первых матчах – достойный и обнадёживающий результат для Смолова и «Динамо». Особенно если вспомнить, что изначально в целесообразности трансфера было много сомнений. Причём гол в ворота «Химок» — во-первых, важный и победный (забит при вязкой игре), во-вторых, был очень здорово исполнен, фактически на индивидуальном мастерстве.

Фото: fcdm.ru

Следующие матчи дадут ещё больше информации. На очереди – «Спартак», и это будет очень интересно.

P. S. Также с положительной стороны нужно непременно выделить Лисаковича и Кучаева из «Рубина». У белоруса – четыре гола в двух матчах, у россиянина – отличная игра с «Зенитом». Кучаев явно приходит в себя после застоя в ЦСКА.

И очень жаль, что новых легионеров «Краснодара» — форварда Ботхейма и защитника Алонсо – в деле мы не увидели. Оба также могли ярко ворваться в РПЛ, но теперь, вероятно, вообще не вернутся в Россию.

Зимнее трансферное окно действительно получилось очень интересным. Первые его результаты уже проявились.

Использованы данные Wyscout.