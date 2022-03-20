Ради симуляции игрок допрыгал обратно на поле! А фанаты «Аякса» подожгли стадион

В 27-м туре Эредивизии «Аякс» принимал «Фейеноорд». Дерби между этими командами, которое носит название «Де Классикер», по-настоящему захватывающе. В истории противостояния состоялось почти 200 матчей, половина из которых завершилась победой клуба из Амстердама. Сегодня «Аякс» победил вновь, но сделал это не без футбольной хитрости.

К 30-й минуте первого тайма было забито три мяча… В начале встречи Луис Синистерра вывел «Фейеноорд» вперёд. На 24-й минуте «Аякс» ответил точным ударом героя группового этапа Лиги чемпионов Себастьена Аллера, но сразу же получил гол в свои ворота – Гус Тиль забил свой 14-й мяч в чемпионате Нидерландов и 20-й в сезоне. Экс-спартаковец сделал рывок в штрафную к отскочившему мячу и точно пробил в касание. Пока хозяева бежали отыгрываться, болельщики амстердамского клуба чуть не спалили стадион. Смотрите, какой кошмар происходил на фанатской трибуне!

Вспомнили поклонники «Аякса» на этом матче и про своего бывшего игрока Квинси Промеса. Они посвятили спартаковцу небольшой баннер, на который отреагировал сам футболист. Промес разместил короткое видео в соцсетях.

Концовка матча осталась за «Аяксом». За восемь минут Душан Тадич и Антони перевернули ход встречи и вывели своими голами команду Эрика тен Хага вперёд – 3:2. А в компенсированное время эти двое разыграли забавную театральную сценку. На 94-й минуте Антони получил небольшое повреждение в борьбе и упал за пределами поля. Форвард понял, что лежит не там, где надо, и, вернувшись на поле, вновь завалился на газон – Тадич подбежал к партнёру по команде и толкнул его, чтобы помочь изображать травмированного. Главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота этот эпизод рассмешил чуть ли не до слёз, а вот судью нет – он удалил Антони, показав вторую жёлтую карточку.

К радости болельщиков «Аякса», их футболисты удержали счёт и выиграли. Благодаря этой победе амстердамский клуб сохранил первое место, увеличив отрыв от ПСВ до пяти очков, а «Фейеноорд» остался на третьей позиции.