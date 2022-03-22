Просто вдумайтесь. Клубы могут не доиграть чемпионат, но его хотят расширить

Сегодня прошло собрание клубов РПЛ. Стало окончательно понятно, что команды большинством голосов решили, что никто не должен вылетать из чемпионата России. Речь о том самом моратории на вылет, который столько обсуждался последние недели. Ну и о возможном расширении лиги до 18 команд. Это позиция РПЛ, которую утвердит или не утвердит РФС.

Очень хотелось узнать аргументы за такие резкие изменения регламента, но чего-то принципиально нового мы не услышали. У каких-то команд уехали легионеры, а у каких-то уедут в скором времени – это аргумент в пользу моратория на вылет. Если у России отберут еврокубки, то появятся окна для дополнительных матчей в РПЛ – это аргумент в пользу расширения лиги до 18 команд.



Глава РПЛ Ашот Хачатурянц долго не высказывался, но теперь обстоятельно ответил на вопросы журналистов. Среди прочего был и такой посыл: «Я проголосовал тоже за расширение сегодня, потому что поддерживаю мнение большинства клубов». Обратите внимание: не потому что это правильно, логично, необходимо, а потому что так хочет большинство.

Фото: РИА Новости

И вот тут напрашивается вопрос: может ли у президента РПЛ быть своё мнение? И сразу второй вопрос: а может быть решение в интересах лиги, но не в интересах большинства сегодняшних клубов? Есть ощущение, что такое вполне возможно. Ведь клубы беспокоятся за своё собственное место, а не за развитие и имидж лиги.

Если Хачатурянц говорит, что он за, потому что большинство за, то, видимо, главе РПЛ ближе подход Валерия Газзаева («Моё мнение такое же, как у вас»), а не Валерия Карпина («Это моё мнение по лимиту, [даже если оно противоречит мнению начальства]»). Для кого-то тут вопрос корпоративной этики. А возможно, Хачатурянц уже знает, что РФС отклонит предложения РПЛ и поддержка неоднозначных задумок клубов никому не навредит.

Судя по всему, финальное решение РФС будет принимать не сейчас, а в мае. Однако уже завтра пройдёт исполком. Так что коротко напомним аргументы против инициативы РПЛ.

Мораторий на вылет – это фундаментальное нарушение спортивного принципа. Нельзя менять правила по ходу турнира. Нельзя сказать, что вылететь могут четыре команды, а потом оставить все 16 клубов. Это вообще подрывает доверие к лиге как таковой. Это решение скажется на клубах ФНЛ, которые формировали задачи на сезон, состав и бюджет исходя из того, что третье и четвёртое место дают стыки. Нельзя за два месяца до конца сезона забирать у клубов ФНЛ то, что было обещано регламентом. Иначе ценность такого регламента будет приравнена к туалетной бумаге. Сторонники моратория на вылет утверждают, что ситуация изменилась из-за отъезда легионеров. Говорят, что это уже нарушение спортивного принципа. В таком случае пандемия, когда игроки в любой момент выпадали пачками – это ещё большее нарушение спортивного принципа, но в прошлом чемпионате две команды вылетели из РПЛ (пускай даже одна из этих команд – расформированный «Тамбов»). Как мы видим, потрясения могут происходить с некой периодичностью. Нам из-за этого делать закрытую лигу, что ли? Клубы РПЛ утверждают, что регламент уже нарушен. Во-первых, это не повод нарушать его ещё больше. А во-вторых, у условной «Уфы», которая идёт на предпоследнем месте, не уехал ни один легионер. Почему этот клуб не должен вылететь? Где хотя бы минимальная логика? Чем команда «Уфа» заслужила остаться в РПЛ? Почему она не должна играть стыки с «Торпедо», из которого уехали два легионера? Мы до сих пор не знаем, будут ли клубы РПЛ играть в еврокубках в следующем сезоне. Мы можем оказаться в глупой ситуации, если и еврокубки останутся, и мы каким-то образом должны будем впихивать лишние туры в календарь. И, наконец, сегодняшняя информация от Хачатурянца о том, что ряд клубов может не доиграть чемпионат. И вот в этой ситуации мы хотим расширять лигу?

Хотя здесь как раз нужно оговориться. Возможно, шестой пункт как раз имеет смысл. Понятно, что вслух этот сценарий никому проговаривать не хочется, но в голове его держат. Если несколько команд будут вынуждены сняться из-за отсутствия финансирования, то несправедливость в отношении ФНЛ может разрешиться сама по себе. Особенно если сразу четыре команды РПЛ решат, что больше не имеют средств на существование в чемпионате России. Ну или если будут две такие команды, а лига будет расширена. Видимо, окончательно всё определится только в мае. А там, может быть, и появится понимание и по еврокубкам.