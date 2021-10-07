Исторический контракт РПЛ. Как вырастут доходы клубов от продажи прав на трансляции

Битва за телеправа РПЛ завершена – российский футбол останется на «Матч ТВ». Клубы приняли решение без проведения тендера, о котором велись разговоры весь сентябрь: сначала руководители сошлись, что нужно всё же заслушать предложения всех желающих, а потом резко передумали. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил это прозаично: «Решили не гнаться за журавлём – выбрали хорошую синицу».

Нет никаких гарантий, что предложения конкурентов «Матч ТВ» в борьбе за права были бы хуже, но клубы в этой ситуации тоже можно понять – таких денег в российском футболе ещё не было. Федеральный канал предложил солидный контракт: как сообщал «РБК-Спорт», в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 лига получит по 6,6 млрд рублей, в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 – по 7,7 млрд рублей. Для сравнения: «Лига ТВ» в 2012-2015 гг. платила лиге около 1 млрд рублей, «Матч ТВ» – 1,5 млрд в 2015-2018 гг. и 1,7 млрд по последнему контракту. Так что нынешний контракт вполне можно назвать историческим.

Рост почти в четыре раза вряд ли был бы возможен без возникшей на рынке футбольных телеправ конкуренции: появление медиагигантов, которые были готовы воевать за возможность транслировать на своих платформах матчи Российской Премьер-Лиги, послужило мощным толчком к повышению ставок. Непонятно, почему мы пришли к этой здоровой ситуации только в 2021-м, но главное, что всё же смогли – для идеального завершения не хватило только честного тендера.

Давайте о цифрах.

Сейчас действует новая система распределения прав (её ввели с этого сезона): 60% – фикс для всех; 40% – зависят от места в таблице. Раньше было наоборот, но в апреле этого года лига решилась на изменения – чтобы клубы поменьше могли зарабатывать больше.

Фикс с 63,7 млн рублей вырастет до 247,5 млн в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 и 288,75 млн в сезонах-2024/2025 и 2025/2026: на 388,24% и 452,92% соответственно.

Теперь лидер чемпионата получит не 80 млн рублей, а 310,59 млн в год в первые два сезона действия контракт и 362,35 млн – в последние два. Когда новое соглашение вступит в силу, суммарно команда-чемпион заработает за один год на 414,34 млн больше, чем сейчас. А если считать количество заработанных средств за четырёхлетний период, то тут разница ещё ощутимее: 2 418,38 млн против нынешних 575 млн.

Ещё круче всё складывается для команд из нижней части таблицы: вместо нынешних 68,7 млн последнее место будет зарабатывать сначала 266,91 млн руб, потом – 311,40 млн. Столько сейчас не получает даже чемпион.

Средний доход клубов РПЛ вырастет со 106,25 млн руб до 412,5 млн в первые два года и до 481,25 млн – в оставшиеся два.

В общей структуре доходов доля от продажи телеправ наконец сильно вырастет – особенно ощутимо это будет для региональных клубов, которые в основном живут за счёт дотаций из госбюджета. Например, «Уфа» получает от республики 1 млрд рублей, а от прав получит 300-400 млн.

Наконец, ещё одна хорошая новость – мы теперь стоим дороже Израиля и Румынии. Новый контракт поднимает нас на девятое место в топе по стоимости телеправ среди европейских лиг (были 18-ми).

Телеправа долгое время были болевой точкой российского футбола: пока в Европе эта статья доходов составляла до 40% от общей суммы заработанных средств, у нас же – всего плюс-минус 4%. Чтобы понять масштаб разрастания европейского телевизионного рынка, можно посмотреть в ежегодные отчёты Deloitte: топ-20 европейских клубов в сезоне-2013/2014 заработали на продаже прав € 2,4 млрд, а спустя пять лет – уже € 4,1 млрд. При этом и в Англии, и в Испании, и во Франции говорят о том, что на сегодняшний день стоимость телеправ завышена – настолько, что может в скором времени превратиться в пузырь, который лопнет.

В нашем случае тоже есть вероятность, что через четыре года не найдётся тот, кто даст сильно больше нынешних 28,6 млрд рублей: для повышения цены в перспективе нужна не только конкуренция на рынке, но ещё и рост привлекательности чемпионата, за который эти деньги отдаются. Сейчас контракт резко «надули» с 1,7 млрд рублей за сезон до 6,6 млрд – здорово, что лигу наконец оценили по достоинству, теперь главное, чтобы спустя четыре года ничего не лопнуло.