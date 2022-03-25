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Правительство одобрило продажу ФК «Локомотив», что это значит, разбор: кажется, это просто уход от санкций

Правительство одобрило продажу «Локо» компанией «РЖД». Кажется, это просто уход от санкций
Анатолий Романов
Правительство одобрило продажу «Локо»
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Объясняем, что произошло.

Вечером 25 марта прогремела новость от ТАСС: правительство одобрило продажу «Российскими железными дорогами» футбольного клуба «Локомотив». Однако позже выяснилось, что речь идёт об «отчуждении «РЖД» 100 именных акций» клуба. А это лишь 0,0015% от уставного капитала. Причём акции перейдут в пользу «РЖД Управление активами» — дочки главного РЖД.

Что говорят в клубе?

То, что это не продажа клуба, заявил председатель Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. Его слова приводит журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале: «Это полная чушь, — говорит Плутник. — 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только. ФК «Локомотив» не продаётся».

Александр Плутник

Александр Плутник

Фото: РИА Новости

Зачем «отчуждать» акции?

Дело, вероятно, связано с последними санкциями. Ещё в феврале в отношении «РЖД» их ввёл Евросоюз, а 24 марта — Великобритания. Учитывая негативный опыт ЦСКА, видимо, владелец «Локомотива» так пытается оградить клуб от санкций. Но пока неясно, насколько это поможет, учитывая прямую связь, которая остаётся у «Локомотива» и «Российских железных дорог».

Теоретически причиной отчуждения 100 именных акций от «РЖД» может быть и желание обезопасить клуб от санкций, и упрощение будущей сделки.

Кто-то хочет купить «Локомотив»?

Слухи, что «РЖД» хочет продать футбольный клуб, тлеют уже несколько лет. Периодически эта тема вспыхивает из-за новостей: что компания сокращает финансирование и не готова тратить большие деньги на клуб, что стадион устарел и его могут снести. Ни одного реального претендента при этом не называлось, а слухи опровергали руководители «Локомотива». Поэтому если и ведутся какие-то переговоры, то максимально тайно.

Однако официальную позицию транслировал Плутник: «Локомотив» не продаётся.

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Теги Футбол РПЛ ФК Локомотив РЖД •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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