Закрытый матч сборной России. Что не показали по ТВ?

Возможно, это был самый незаметный матч в истории сборной России. Трансляции не было. Зрителей – тоже. Ну то есть билеты не продавались, но присутствовало около 40 журналистов и несколько футбольных людей вроде президента РФС Александра Дюкова и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.

По подсчётам корреспондента «Чемпионата», на матче между основной и молодёжной сборными присутствовали 73 человека. Хотя во втором тайме зрителей стало меньше, потому что с трибун ушли дети (воспитанники детского дома и юные футболисты «Спартака» и ЦСКА с заболеванием церебральный паралич). Они поиграли в футбол в перерыве на том же поле, что и футболисты сборных – такая благотворительная акция.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается самого матча, то оценивать его сложно и, наверное, даже бессмысленно, учитывая экспериментальные составы. Главное: основная сборная победила с минимальным счётом. Гол на счету Тюкавина. Простите, что видео без повтора – у нас была только одна точка для съёмки.

Важно уточнить, что в первом тайме у команды Карпина был один состав, а после перерыва вышли 11 других футболистов. Понять, какой из составов был основным, нереально. Карпин объяснил максимально лаконично:



– По какому принципу формировались составы?

– Тянули жребий.

– А если серьёзно?

– Да никак не формировали.

Антураж соответствовал интриге. Несколько раз за игру раздались едва слышные аплодисменты. Баннеров, само собой, не было. Журналистов при входе на базу проверяли, чтобы никто не пронёс плакаты. Вероятно, именно поэтому не было ни трансляции, ни зрителей. Сейчас такой момент, когда мы надеемся вернуть международные турниры, и даже один провокационный (на взгляд ФИФА/УЕФА) баннер может сказаться на ситуации.

Из вопросов, которые могли создавать хоть какую-то интригу: кто капитан на этот раз? В первом тайме таковым был Баринов, а во втором – Джикия. Кажется, с планом Карпина что-то пошло не так, раз при нём Баринов второй раз выходит с повязкой. Он, кстати, получил травму. Речь о подвёрнутом голеностопе, судя по всему.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ради чего стоило приезжать в Новогорск, так это ради нелепой ситуации, когда Мостового поздравляют с днём рождения. При том, что он родился 5 ноября. На самом деле праздник был у одного из журналистов. Когда собрались все репортёры, чтобы задавать вопросы Мостовому, то руководитель пресс-службы сборной России сначала поздравил коллегу. Один из операторов попросил подождать и поздравить ещё раз. Включил камеру, и зачем-то последовало поздравление футболисту. «Настолько заранее?» – рассмеялся Мостовой.

Затем футболисты сборной выдали примерно один посыл: «Надеемся, что скоро всё вернётся», – и все разъехались. Хотя у остальных национальных команд сборы продолжатся до 29 или 30 марта. Когда теперь соберётся сборная России – неизвестно.