Как сделать чемпионат России интересным без еврокубков? Нашей лиге нужен плей-офф!

Что будет с нашим футболом к лету – не знает никто. Вернутся ли команды РПЛ в еврокубки? Получит ли сборная России возможность снова выступать на международной арене? Насколько сильно отразится поменявшаяся из-за санкций экономическая ситуация на бюджетах клубов? Эти вопросы сейчас не имеют однозначных ответов.

Одни участники РПЛ предлагают расширить лигу до 18-20 команд. Другие сомневаются, что к следующему чемпионату наберется хотя бы семь финансово устойчивых клубов. РФС пока блокирует сомнительные предложения вроде моратория на вылет, но, конечно, руководители нашего футбола должны держать в голове и прописать на бумаге все варианты развития событий. Будем надеяться, что хотя бы 16 команд, соответствующих нужным требованиям, наберётся. Но как им сохранить болельщицкий интерес (а значит, и спрос) в случае потери такой ценной для турнира интриги, как «борьба за места в еврокубках»?

Пожалуй, чемпионату России потребуется плей-офф. Причём настоящая серия, скажем, до трёх побед, а не короткая одноматчевая, где больше риск случайности и необъективных результатов. Собственно, плей-офф в том или ином виде применяют все самые популярные соревнования – Лига чемпионов в футболе, НХЛ в хоккее, НБА в баскетболе и так далее. Всегда интереснее, когда победитель определяется в решающем сражении двух сильнейших. Серия «Спартак» – «Зенит» или ЦСКА – «Динамо» в финале — намного более увлекательная история, чем очередное чемпионство петербуржцев, добытое за три-пять туров до конца обычного двухкругового чемпионата. В последние сезоны на дистанции у «Зенита» конкурентов нет. Плей-офф сделает шансы соперников команды Сергея Семака повыше.

В стандартных условиях полноценный плей-офф было бы непросто ввести. Представьте, что по ходу серии до трёх побед, которая сама по себе может затянуться на две с половиной недели (то есть до пяти матчей), команда вынуждена была бы переключаться на групповой этап еврокубков (если играть на выбывание в РПЛ осенью) или на плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций (если играть весной). В этих обстоятельствах участники других пар плей-офф, завершивших свою серию рано, имели бы слишком длительную паузу без практики. Но теперь-то – при потере Россией еврокубков – условия проведения чемпионата будут нестандартными! Значит, есть поле для экспериментов.

На практике это может выглядеть так. Сначала 16 команд играют в два круга – по итогам 30 туров определяются пары плей-офф. Как и должно быть, занявшие более высокие места получают преимущество по количеству домашних матчей в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале. К слову, руководители клубов нередко жалуются на то, что давление результата в РПЛ мешает тренерам свободно творить: играть в атакующий футбол, вводить в состав талантливую молодёжь. При предложенной реформе чемпионата на первой стадии турнира не надо думать о вылете, стыках или пролете мимо зоны еврокубков. Поэтому – пожалуйста, твори, ставь привлекательную игру, доверяй молодым.

В плей-офф на каждой стадии будет от трёх до пяти матчей, так что в целом за сезон команды проведут от 42 до 50 игр. Лишние окна как раз появляются за счёт неучастия российских команд в квалификации, на групповом этапе и в плей-офф еврокубков. Тут, правда, возникает вопрос, что делать с клубами, вылетевшими уже в 1/8 финала РПЛ, чтобы их сезон не заканчивался на 33-35 матчах. Очевидно, эти восемь команд должны провести мини-турнир в один или два круга, по итогам которого станут известны двое неудачников (выбывающих в ФНЛ) и два участника стыков. Остальные восемь клубов продолжат борьбу за чемпионство. Вылетевшие в четвертьфинале могут сыграть свой турнир за 5-8 места: их мотивация в конце сезона – финансовая: чем выше команда финиширует, тем больше денег получит от телевидения и РПЛ. Финансовый стимул необходим для всех при распределении шестнадцати мест. Ну а дальше полуфиналы, серии за бронзу и золотые медали.

Кому-то покажется скучной идея пяти встреч за сезон даже между принципиальными соперниками – «Спартаком» и ЦСКА или «Спартаком» и «Зенитом». Но следит же за плей-офф НХЛ, НБА весь мир, и ничего – не жалуется. Тут, скорее, зависит от того, какой футбол покажут команды. Если смелый, результативный, эмоциональный и боевой, то и пяти матчей не хватит, чтобы болельщик утолил аппетит. А если игры будут похожи на дерби армейцев со спартаковцами в 2021 году, то и пары встреч в обычном двухкруговом турнире много.

Переход РПЛ на плей-офф заставил бы задуматься о судьбе Кубка России, чтобы оба соревнования не проводились по одной системе. Возможно, кубковый турнир стоило бы наоборот сделать «гладким» – через групповые этапы. А то и вовсе считать победителем Кубка России команду, выигравшую первый этап РПЛ из 30 туров, правда, тогда пострадают интересы клубов ФНЛ. Это тема для хорошей дискуссии.

Вопрос в том, что делать с плей-офф в РПЛ, когда Россию снова допустят до еврокубков. Самое логичное – просто вернуться к старой системе розыгрыша чемпионата. Но если эксперимент с матчами на вылет понравится болельщикам, можно играть как в чемпионате Нидерландов, где после 34 туров проводится короткий плей-офф (до одной победы) за еврокубки и выживание.