«Помню всё, кроме минут на небесах». Как Эриксен смог вернуться в футбол

Семь месяцев назад он перенёс остановку сердца на поле и думал о завершении карьеры. А теперь сыграет в АПЛ.

Полузащитник Кристиан Эриксен возвращается в большой футбол. Летом прошлого года игрок перенёс остановку сердца в матче Евро-2020, а теперь заключил договор с «Брентфордом». Условия сделки — контракт до конца сезона с опцией продления ещё на один год.

Эриксен потерял сознание в первом матче сборной Дании на Евро-2020 с Финляндией (0:1). Медики оказывали футболисту помощь на поле, а затем спортсмена увезли в больницу. Позже выяснилось, что Кристиан перенёс клиническую смерть.

Эриксену установили дефибриллятор, что стало причиной расторжения контракта с «Интером». В Италии футболистам запрещено играть с кардиостимулятором, поэтому стороны прекратили сотрудничество. Так что в декабре 2021-го Эриксен стал свободным агентом и получил возможность вести переговоры с другими клубами.

Чем занимался Эриксен после трагедии на Евро

Спустя несколько месяцев после неприятного инцидента Кристиан в интервью датскому телеканалу DR1 рассказал о его подробностях.

Кристиан Эркисен полузащитник сборной Дании — Я отбил мяч, после чего почувствовал небольшую судорогу в икроножной мышце и потерял сознание. Когда очнулся, то первым делом подумал, что повредил спину. «Могу ли я шевелить пальцами на ногах?» — такими были первые мысли. Потом отдалённо услышал голоса врачей. Я помню всё, кроме тех минут, когда был на небесах. Помню, как фанаты скандировали моё имя, когда меня несли к автомобилю скорой помощи. Только в машине осознал, что умер на несколько минут. Я это понял из-за разговора медиков, сопровождавших меня.

Полузащитник признался, что в машине скорой помощи всерьёз думал о завершении спортивной карьеры: «Там же я мысленно сказал себе: «Бутсы на гвоздь, больше не буду играть». То же самое потом произнёс своей невесте: «Ни в коем случае больше не сыграю». На Евро я смотрел только матчи с участием сборной Дании. Счастлив, что команда дошла до полуфинала, но при этом очень хотел быть её частью. Главное, что после неприятного эпизода я мог ходить и бегать».

Кристиан объяснил, почему всё-таки задумался о возобновлении карьеры. По словам игрока, семья поддержала его решение.

— Я навсегда влюблён в футбол. Семья поддержала моё желание продолжить карьеру. Если бы невеста сказала: «Не хочу, чтобы ты снова играл», это была бы другая ситуация. Сабрина не возражала, чтобы я ходил в спортзал или на тренировочное поле. Она верит, что если я уйду, то обязательно потом вернусь.

Кристиан Эриксен с семьёй Фото: instagram.com/chriseriksen8

Эриксен вернулся на родину и приступил к тренировкам вместе с клубом «Оденсе». Именно там он играл, когда был ещё юношей. Позже датчанин переехал в Швейцарию и тренировался с клубом «Кьяссо», выступавшим в третьем дивизионе местного футбола. Там спортсмен набирал форму, поскольку намеревался продолжить карьеру.

— Моя цель — сыграть на чемпионате мира в Катаре, — говорил Эриксен в интервью DR. — Хочу доказать, что снова могу выступать за сборную. Тренер должен оценить мой уровень, но сердце не станет помехой.

В январе 2020-го Кристиан присутствовал на тренировке молодёжной команды «Аякса». Слухи отправляли датчанина в голландский клуб, за который он играл с 2009 по 2013 год, однако агент утверждал, что Эриксен намерен вернуться в АПЛ.

— У Кристиана всё здорово. Он прошёл медицинский осмотр перед Рождеством, результаты очень радуют. Мы ожидаем, что он приступит к тренировкам в общей группе уже в январе, — говорил пару недель назад представитель футболиста Мартин Шутс.

Неделю назад Кристиан опубликовал в социальных сетях короткий видеоролик. На нём он отрабатывает дальние удары. Оцените и вы этот сочный выстрел в девятку.

Почему футболист выбрал «Брентфорд»?

Некоторых экспертов немного удивил выбор Кристиана, ведь у него было несколько предложений. К примеру, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не исключил, что футболист вернётся в лондонский клуб. Впрочем, наверняка в новом клубе полузащитник почувствует себя вполне комфортно. В «Брентфорде» Эриксен встретит немало знакомых людей. Главный тренер клуба Томас Франк работал с Кристианом в молодёжной сборной Дании. Помимо этого, в команде есть несколько соотечественников Эриксена: вратарь Йонас Лёссль, защитник Мадс Расмуссен, полузащитники Кристиан Нёргор, Матиас Йенсен и Мадс Бидструп. Неплохой расклад для Кристиана. Хотя физическая форма игрока для многих пока остаётся загадкой.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк с игроками Фото: George Wood/Getty Images

«Сложно представить, как я буду смотреть за игрой Кристиана»

Возвращение игрока вызывает некоторые опасения у футбольной общественности. Бывший футболист «Болтона» Фабрис Муамба очень переживает за Эриксена. В 2012 году англичанин перенёс остановку сердца (оно не билось 78 минут) прямо на поле, в результате чего завершил карьеру. Муамба принял такое решение по настоянию врачей, а ведь на тот момент ему было всего 24 года.

— Уверен, вы понимаете, почему я беспокоюсь по поводу возможного возвращения Эриксена в АПЛ, — приводит слова Муамба The Times. — Как человек, переживший остановку сердца, мне тяжело представить, как я буду следить за выступлениями Кристиана. Пример Блинда доказывает, что играть с кардиостимулятором можно на самом высоком уровне. Но дело не в физическом состоянии, а в психологическом аспекте. Представьте, какие чувства испытает семья футболиста, ей придётся тяжелее всего.

Фабрис Муамба Фото: Michael Regan/Getty Images

Перед получением разрешения на работу в Англии Эриксен прошёл углубленное обследование у кардиолога. Врач, в свою очередь, направил отчёт в Английскую футбольную ассоциацию. За месяц до этого Кристиан сдавал разнообразные тесты у другого врача. Датчанин внимательно следит за своим здоровьем, и, судя по всему, пока у него нет никаких причин для беспокойства.