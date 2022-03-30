Салаха сломали лазерами перед пенальти, а с поля увели под охраной! Теперь он герой мемов

29 марта стыковые матчи прошли не только в Европе, но и в Африке. Тунис, Марокко, Гана, Камерун и Сенегал стали участниками ЧМ-2022. Один из ярчайших матчей: Египет – Сенегал. Если в первой игре Мохамед Салах и компания одержали минимальную победу, то во втором всё пошло не по их плану после стартового свистка.

Роковая серия пенальти сборной Египта

Уже на третьей минуте полузащитник Египта Хамди Фати отправил мяч в свои ворота. Примечательно, что и в первом матче был забит один гол на четвёртой минуте: в свои забил Салиу Сисс. Больше голов не было, и исход матча игроки обеих сборных решили в послематчевых пенальти. Первым право на удар получили хозяева: Калиду Кулибали не реализовал 11-метровый удар. Ответ Египта был таким же – Салах не смог открыть счёт в серии пенальти из-за того, что перед ударом ему светили лазером. Да ещё как!

Нельзя не упомянуть случай с Игорем Акинфеевым, когда его ослепили лазерной указкой во время углового в матче с Алжиром на ЧМ-2014.

Впрочем, по словам самого вратаря, на момент с пропущенным голом это никак не повлияло.

После Салаха игроки обеих сборных по разу промахнулись, а счёт в серии пенальти был открыт лишь с третьего удара Сенегала: Исмаила Сарр поразил ворота Египта. Ответ был тут же – Амр Эль-Сулейя не промахнулся и сравнял счёт – 1:1.

Следующий удар Сенегала стал победным: Амаду Бамба Дьенг переиграл вратаря Египта и вывел Сенегал вперёд. А Египет не забил – под ослепление лазерной указкой попал и Мостафа Мохамед. Его удар, в отличие от Салаха, потащил голкипер Сенегала. Точку в серии пенальти поставил Садио Мане – пятым ударом он вывел свою сборную на ЧМ-2022.

После матча Салах стал героем мемов

В социальных сетях, несмотря на всю несправедливость ситуации для Египта, над Салахом стали иронизировать. Вот несколько таких мемов:

«Салах до исполнения пенальти в ворота Египта против Сенегала и после», – написал пользователь Адам.

«Неудивительно, что Салах промахнулся со всеми этими лазерами».

Были и такие сравнения:

«Египет пытается пробить пенальти».

Салаха уводили с поля охранники

После матча на стадионе в Дакаре творилось безумие. Сразу семь охранников уводили Салаха в подтрибунное помещение, в которое он добрался с большим трудом.

Фото: YouTube-канал Kora Plus

В параллельном матче между Нигерией и Ганой также происходили беспорядки: после финального свистка расстроенные болельщики хозяев устроили хаос на стадионе. Многие из них прорвались на поле и начали крушить всё, что попадалось им под руку. Для усмирения фанатов пришлось применить слезоточивый газ.