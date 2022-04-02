Снегопад чудом не отменил дерби! Что творилось перед игрой «Спартака» и «Локомотива». Фото

На Москву обрушился мощнейший снегопад. Занесло и стадион «РЖД Арена», где должен был состояться центральный матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Несмотря на дикие погодные условия, игру решили провести, а перед её началом произошла куча интересных событий. Рассказываем, как это было.

Сомнения, что матч начнётся вовремя, возникли, как только появились фотографии поля. В Москве весь день шёл снегопад, причём со временем он только усиливался. За несколько минут до стартового свистка поле было равномерно усыпано снегом.

Несмотря на это, делегат матча Александр Сафонов заверил, что всё хорошо: «Мяч отпрыгивает. Никаких предпосылок для отмены игры нет».

В 19:29 – за минуту до начала матча, было объявлено, что решение о проведении игры отложено на 20:00. Ну а вынесение вердикта возложили на главного арбитра встречи Сергея Карасёва.



Дальше началось самое интересное. На поле выехали тракторы и другая техника, а убирать снег позвали столько людей, что не всем хватило лопат — пришлось использовать какие-то таблички. В уборке участвовал даже генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.



Зато у болельщиков всё было шикарно: они устроили на трибунах дискотеку под отличные песни, которыми их решили развлечь во время затянувшейся паузы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все ли хотели играть?

«Спартак» играть на таком поле не собирался. Сначала пресс-служба пульнула заявление в соцсети: «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено».

Дальше добил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков: «В том состояние, в котором находится поле до сих пор, мы, конечно, против играть. Потому что это травмоопасно. Если «Локомотив» сейчас почистит поле, то с большой натяжкой можно будет начать играть».

«Локомотив» в ответ решил приложить соперника. Это панч! Вот заявление железнодорожников: «В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ближе к 20 часам появилась информация, что матч начнётся ещё через 15 минут. А затем на стадионе объявили, что стартовый свисток прозвучит в 20:30. Карасёв всё это время бродил по полю и вёл переговоры с представителями «Спартака» и «Локомотива». Когда всё уладили, судья пошёл разминаться со своими ассистентами.



Наступило время икс. Команды вышли на поле. И выяснилось, что его снова замело снегом! Забавно, что и у «Локо», и у «Спартака» форма оказалась неудачного цвета. Зелёные футболки хозяев сливались с газоном, а белые гостей — со снегом. Смотреть матч было тяжело.



У всей этой истории тем не менее есть плюс. Нам довелось увидеть исторический матч. В российском футболе теперь есть два «снежных дерби». Только в ремейке место ЦСКА занял «Локомотив».