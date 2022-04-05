Лига чемпионов. Онлайн. Справится ли Симеоне с Гвардиолой?

Привет, друзья! Лига чемпионов возвращается после небольшого перерыва. Игры сборных уже остались позади, и теперь пришла пора четвертьфинальных матчей главного еврокубкового турнира. Сегодня, 5 апреля, «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Бенфикой». Оба матча начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну.



Противостояние Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне является одним из самых интригующих на этой стадии турнира. К тому же обе команды подходят к игре с великолепной статистикой. Испанский клуб одержал шесть побед подряд во всех турнирах, а «Сити» не проигрывает на протяжении семи встреч.



В паре «Бенфика» — «Ливерпуль» есть явный фаворит, но не стоит хоронить португальский клуб раньше времени. В группе лиссабонцы обставили «Барселону», а в первом раунде плей-офф выбили из турнира хвалёный «Аякс».