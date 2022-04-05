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«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Прямая трансляция футбольных матчей Лиги Чемпионов — 2021/2022 — онлайн 5 апреля, «Манчестер Сити» — «Атлетико»

Лига чемпионов. Онлайн. Справится ли Симеоне с Гвардиолой?
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Лига чемпионов. Онлайн матчей 1/4 финала
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Обе команды подходят к четвертьфиналу с прекрасными показателям в последних матчах.

Привет, друзья! Лига чемпионов возвращается после небольшого перерыва. Игры сборных уже остались позади, и теперь пришла пора четвертьфинальных матчей главного еврокубкового турнира. Сегодня, 5 апреля, «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Бенфикой». Оба матча начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну.

Противостояние Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне является одним из самых интригующих на этой стадии турнира. К тому же обе команды подходят к игре с великолепной статистикой. Испанский клуб одержал шесть побед подряд во всех турнирах, а «Сити» не проигрывает на протяжении семи встреч.

В паре «Бенфика» — «Ливерпуль» есть явный фаворит, но не стоит хоронить португальский клуб раньше времени. В группе лиссабонцы обставили «Барселону», а в первом раунде плей-офф выбили из турнира хвалёный «Аякс».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
05 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
05 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Где смотреть онлайн матчи «Манчестер Сити» — «Атлетико» и «Бенфика» — «Ливерпуль»?
Live Кирилл Закатченко

👇 Самое время ознакомиться с прогнозами на предстоящие матчи.

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11:16 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матчи «Манчестер Сити» — «Атлетико» и «Бенфика» — «Ливерпуль»?

📺 Встречу «Ман Сити» — «Алетико» можно посмотреть на канале «Матч ТВ», начало прямого эфира — в 21:45 мск (текстовая трансляция доступна здесь). В это же время на «Матч Футбол 1» начнётся трансляция игры «Бенфика» — «Ливерпуль». В текстовом формате за этим матчем следите на «Чемпионате».

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