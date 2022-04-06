Поражение антифутбола в Лиге чемпионов. Гвардиола сломал «автобус» Симеоне

«Манчестер Сити» сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов, победив дома «Атлетико».

Матчи команд Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне – противостояние разных футбольных философий. Естественно, Пепа спросили перед первой игрой в Манчестере про «антифутбол» аргентинца. Каталонец отказался критиковать коллегу:

«Я ни секунды не потрачу на этот глупый спор. Каждый пытается победить. Если они выигрывают, то они правы. Если побеждаем мы, то правы мы. Разницу делают игроки. Нам тоже приходится так играть и защищать добытый результат. Это часть футбола. Я не стану осуждать их стиль, а проведу анализ, чтобы понять, как добыть хороший результат. Что значит некрасивая игра? Моя команда побеждала на «Олд Траффорд» со счётом 1:0, и Бернарду Силва тратил пять минут на подачу углового. Это не некрасиво, это удержание счёта. Я никогда не осуждаю соперников и то, что они делают».

Гвардиолу с каждым годом всё интереснее слушать.

Ну а смотреть на команды Пепа интересно всегда. «Манчестер Сити» с первых минут забрал мяч и территорию (в чём никто до матча и не сомневался), преимущество хозяев во владению отрезками доходило до 78% против 22%. Игра шла на одной половине, а иногда все футболисты за исключением голкипера англичан Эдерсона оказывались на ближайшей к воротам испанцев трети поля.

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Атлетико» очень плотно оборонялся в рамках схемы 5-3-2. Гигантская нагрузка выпадала на трёх центральных полузащитников гостей, которые должны были покрывать на рывках огромные расстояния. Пожалуй, особенно это касалось Жоффрея Кондогбия, поскольку он постоянно выдёргивался на правого защитника Жоау Канселу, который при атаках хозяев превращался то в инсайда, то вингера, меняясь местами с Риядом Марезом. Потом центрхаву стал больше помогать, опускаясь глубже, Жоау Феликс (схема превратилась в 5-4-1). Форварды «Атлетико» не прессинговали центральных защитников соперника, позволяя им и даже опорнику Родриго разыгрывать мяч, а поддерживали плотность. У «Ман Сити» в переднюю линию выдвигались ещё и две «восьмёрки», чтобы не оставлять против трио центрбеков свою «ложную девятку» Бернарду Силву, поэтому возле штрафной Яна Облака регулярно возникали ситуации пять в пять.

В общем, у лидера АПЛ всё было подготовлено для прорыва обороны чемпиона Испании. Но забить или даже создать голевой момент не получалось. Например, четверть передач Кевина Де Брёйне заканчивалась браком.

Команда Симеоне не оставляла свободных зон и времени форвардам «Ман Сити» на размышления, хорошо защищалась на стандартах. В первом тайме хозяева нанесли всего шесть ударов и ни разу не попали в створ. У гостей, забывших о контригре (16 передач на чужой трети против 170 у англичан), было ноль ударов. Такой футбол – на любителя. Но другим он был бы, наверное, только в случае быстрого гола команды Гвардиолы.

После перерыва «Атлетико» стал лучше выбегать в контратаки. И именно испанцы нанесли первый удар в створ в этом матче – его автором стал Маркос Льоренте. Гвардиола в свою очередь поменял местами Стерлинга и Бернарду Силву. Видимо, игра ни того, ни другого на их позициях тренера не удовлетворяла. Вскоре и «Ман Сити» наконец-то пробил в створ и сделал это опаснее: отправить мяч туда, где стоял вратарь – хорошее решение Де Брёйне, оно имело все шансы сработать.

Поменяли игру две тройные замены: оба тренера решились на нестандартный ход. Стерлинг в роли центрфорварда запомнился лишь привычными «нырками», однако после скандала во встрече Англии с Данией на Евро-2020 грех ставить пенальти в больших матчах за нарисованные фолы Рахима. «Ман Сити» забил, как только Гвардиола освежил игру. Фил Фоден одним из первых своих касаний отправил забивать Де Брёйне. Но кажется, что этот гол – во многом следствие ошибки Рейнилду Мандава, сломавшего линию обороны «Атлетико».

Фото: Michael Regan/Getty Images

При счёте 1:0 команда Симеоне, разумеется, отказалась от «автобусной» тактики, стала раскрываться, и следовательно «Ман Сити» получал хоть какое-то пространство на чужой половине или трети поля. Фоден блестяще вошёл в игру – создал ещё пару моментов для Де Брёйне. Забавно, что Кевин мог сделать как минимум дубль, хотя до этого не забивал в нынешней Лиге чемпионов.

Сами испанцы ничего в атаке не придумали. Воротам Эдерсона больше не угрожали и отметились разве что организацией пары стычек на поле, после одной из которых Гвардиола с трудом сдержался, чтобы не дать в лоб Анхелю Корреа. «Ман Сити» одержал заслуженную победу, нанеся 15 ударов, и едет в Мадрид фаворитом.