Миранчук — лучший джокер Европы! Видео всех голевых действий в этом сезоне за «Аталанту»

По подсчётам Opta, Миранчук — настоящий козырь, который есть у Джан Пьеро Гасперини. В топ-чемпионатах Европы нет более эффективного игрока, который выходит на замену и создаёт гол для партнёра.
Жаль, что этот сезон для Миранчука омрачён большим количеством пропущенного времени из-за травм. Однако мы решили собрать все его результативные действия. Тем более есть время до конца сезона, чтобы блеснуть и новыми!
Первая голевая передача — с «Вильярреалом»
Дебютный ассист в этом сезоне случился ещё в сентябре. Миранчук вышел на замену на 79-й минуте, чтобы помочь команде вытащить матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом». И удалось! Причём вот таким хитрым способом. Есть в этом развороте что-то от легендарного финта Денниса Бергкампа.
Первый гол — в ворота «Вероны»: открылся и изящно подхватил мяч
Первый гол в сезоне пришлось ждать долго, но 12 декабря Миранчук отыграл почти весь матч (78 минут) с «Вероной» и оформил первый гол.
Две голевые — «Удинезе»
Особенно эффектной получилась для российского полузащитника игра с «Удинезе» на выезде. Алексей вышел на замену на 73-й минуте и помог «Аталанте» превратить уверенную победу (счёт был 1:3) в разгром. Миранчук отдал две голевые — на Луиса Мурьеля и Йоакима Мехле. На табло в итоге — 2:6.
Отправил Мурьеля в прорыв в свободную зону
Передача пяткой на Мехле!
1+1 — с «Сампдорией»
Ударные полчаса получились в игре с «Сампдорией». Миранчук вышел на замену на 60-й минуте, а уже через 60 секунд организовал гол для Тена Копмейнерса. А на 83-й уже эффектно забил сам.
Увидел Копмейнерса в штрафной и создал ему все условия
Сам прошёл всех и пальнул
Голевая — с «Наполи»
Очень эффектный пас, который не привёл к положительному результату. Алексей вырезал мяч точно на Мартена де Рона, но «Аталанта» всё равно проиграла «Наполи» — 1:3.
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