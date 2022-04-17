Влашич схватился за голову и зарыдал. Самый жуткий момент дня в АПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич не так часто попадает в стартовый состав «Вест Хэма», как хотел бы. В этом сезоне АПЛ хорват сыграл 18 матчей за «молотобойцев», а с первых минут – только шесть. В сегодняшней встрече с «Бёрнли» Влашич вышел в основе и стал участником, пожалуй, самого жуткого момента дня.

Перед 33-м туром «Вест Хэм» занимал шестое место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки на будущий сезон. У «Бёрнли» другие задачи: эта команда на 18-м месте, с которого начинается зона вылета. Перед поездкой в Лондон руководство клуба уволило главного тренера Шона Дайча, возглавлявшего бордовых более девяти лет.

К слову, фанатов «Бёрнли» отставка Дайча возмутила, по словам некоторых из них, теперь команда обречена на провал и не скоро вернётся в АПЛ. Тем не менее в первом матче после передвижения фигур на тренерской скамейке аутсайдер отнял очки на выезде у довольно сильного «Вест Хэма».

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На 23-й минуте при счёте 0:0 случился тот самый эпизод, который очень сильно потряс прежде всего самого Влашича. В борьбе за мяч хорват нанёс серьёзную травму полузащитнику «Бёрнли» Эшли Вествуду. При падении у игрока бордовых вывернулась стопа, его унесли с поля на носилках. Матч был прерван на семь минут, а Никола, глядя на то, к чему привёло столкновение, схватился за голову и не смог сдержать слёз. Партнёры успокаивали разрыдавшегося Влашича. Судья же даже фола не зафиксировал со стороны экс-армейца, дал спорный мяч.

Момент единоборства Фото: Rob Newell/Getty Images

Реакция Николы Влашича Фото: Rob Newell/Getty Images

Эшли Вествуда увозят с поля Фото: Rob Newell/Getty Images

Бывшей звезде РПЛ было непросто пережить этот момент, но Никола, в отличие от Вествуда, всё-таки остался на поле и продолжил игру. Хорвата поменяли только на 65-й минуте при счёте 0:1. На исходе получаса игры почти двухметровый нападающий Ваут Вегорст благодаря своему росту дослал мяч в сетку после подачи углового. Потом «Бёрнли» упустил шанс увеличить преимущество – Максвелл Корне не реализовал пенальти, послав мяч мимо ворот. Уже без Влашича «Вест Хэм» отыгрался: чех Томаш Соучек пришёл на штрафной и здорово сыграл на опережение.

Влашич чаще играет в Лиге Европы, где «молотобойцы» добрались уже до полуфинала, и в кубковых турнирах. Всего в нынешнем сезоне Никола принял участие в 30 матчах английской команды. Забил лишь один гол – «Уотфорду» в АПЛ. Кроме того, сделал две голевые передачи. Скромная статистика для атакующего игрока.