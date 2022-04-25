Как разобраться с лютым прессингом? Мастер-класс для любого топ-клуба от ноунеймов. Видео
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Инструкция: вам понадобятся 12 пасов, 35 секунд и много смелости.
Почти наверняка, вы впервые слышите название «Киото Санга». И это нормально. Это скромный клуб из чемпионата Японии, и вы вряд ли знаете хоть одного игрока из состава. Квентин Мартинус? Или нигериец Питер Утака? Тоже нет. Неважно. Мы здесь ради одного: получить удовольствие от короткого видео — как футболисты «Киото» выходят из-под очень активного прессинга игроков «Касива Рейсол».
Считаем передачи и восхищаемся смелостью (особенно вратаря)!
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