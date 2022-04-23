Новое чемпионство «Баварии» — особенное. Такой рекорд вряд ли кто-то превзойдёт

«Бавария» стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд – это рекорд для топ-5 лиг Европы. Мюнхенский клуб превзошёл достижение «Ювентуса», который брал золото Серии А девять раз кряду. Всего же это 32-й титул команды в Бундеслиге. Особенно ценно, что завоёван он после победы над главным соперником и конкурентом – дортмундской «Боруссией». Переиграв преследователя, «Бавария» увеличила свой отрыв до 12 очков за три тура до финиша.

«Боруссия», несмотря на потерю из-за травм и болезней 11 игроков, дала бой лидеру в Мюнхене. Но «Бавария» с хладнокровием киллера реализовывала свои моменты. На 15-й минуте Серж Гнабри после подачи углового и скидки от Леона Горецки забил фантастический по исполнению гол: принял мяч на бедро и нанёс прекрасный удар с лёта.

Ещё через 19 минут Роберт Левандовски забил свой 48-й гол в этом сезоне (за 43 матча!) Дан-Аксель Загаду ошибся под прессингом, и «Бавария» наказала Дортмунд стремительным контрвыпадом. Поляку оставалось только реализовать передачу Томаса Мюллера – лучшего ассистента нынешнего сезона Бундеслиги, отдавшего уже 17 голевых пасов.

Сегодня Левандовски забил победный мяч и выиграл дуэль у Эрлинга Холанда. Норвежец ушёл с поля без гола, более того, мяч после всех трёх его ударов пролетел мимо цели. Левандовски же пробил по воротам «Боруссии» четыре раза (больше всех в составе «Баварии») и дважды попал в створ.

Возможно, в следующем сезоне ни Левандовского, ни Холанда в Германии не будет. Поляк может уйти за € 40 млн в «Барселону» или «ПСЖ», а норвежец вообще уже одной ногой в «Манчестер Сити». Без их противостояния Бундеслига, конечно же, многое потеряет.

Во втором тайме Дортмунд выглядел лучше, чем до перерыва, и имел шансы сравнять счёт. Сначала Эмре Джан реализовал пенальти, назначенный за фол Йозуа Киммиха на Марко Ройсе. А потом судьи пожалели «Баварию» и не стали её наказывать ещё одним 11-метровым после единоборства Бенжамена Павара и Джуда Беллингема.

Успокоил соперника и болельщиков «Баварии» гол Джамала Мусиалы за 10 минут до конца матча. Полузащитник забил благодаря паре выигранных подборов в штрафной «Боруссии». Защитники Дортмунда уже очень устали и выключились.

Игроки «Баварии» отмечали 10-е подряд чемпионство как первое. Эмоционально праздновали с фанатами, обливали друг друга пивом. До нитки промок и Юлиан Нагельсман.

Для 34-летнего тренера, в отличие от его клуба, этот титул стал первым в карьере. Нагельсман признался перед «золотым матчем»:

«Я знаю, что в Мюнхене победу в чемпионате ценят чуть меньше. Тем не менее это очень хорошее достижение и самый честный трофей. Очень жду его. Для меня титул очень важен. Необходимо выигрывать трофеи, это хорошо влияет на ежедневную работу. Я амбициозен, но последние несколько недель сложились для меня не очень хорошо. Я буду счастлив, когда смогу впервые взять салатницу в руки» (Bayern & Germany).

Ранее Нагельсман выигрывал только Суперкубок Германии с «Баварией». По информации Sport Bild, чтобы сделать команду мощнее, тренер хочет в межсезонье усилить три позиции – правого защитника, центрального полузащитника и игрока группы атаки. Сколько же ещё продлится доминирование «Баварии» в немецком футболе?