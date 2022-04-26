Что наделал Буффон?! Великий вратарь чудовищно подставил команду. Видео

Забыли про Джанлуиджи Буффона? А он всё ещё играет! Прошлым летом легендарный вратарь покинул «Ювентус» и отправился доигрывать в Серию B. Сейчас он в родной «Парме», где когда-то начинал карьеру. В этом сезоне Джиджи регулярно выходит на поле, но вчера у него что-то пошло не так.

В 36-м туре Серии B «Парма» приехала в гости к «Перудже». Это был крах Буффона и его команды. «Парма» пропустила уже на пятой минуте с пенальти. А затем Джиджи выдал! После паса назад пытался коряво отдать на защитника, но выкатил на ход нападающему, который легко вонзил в пустые ворота. Буффон, что ты наделал?!

Права на видео принадлежат Lega B. Посмотреть видео можно на YouTube-канале лиги.

Во втором тайме «Парма» взбодрилась и даже забила один гол, но на этом всё. Если в следующем сезоне ждали Буффона в Серии А, забудьте. Его команда застряла в середине таблицы и занимает 13-е место. Зато у «Перуджи», наказавшей Джиджи, есть шансы на повышение — до зоны стыков всего три очка.

Джанлуиджи Буффон Фото: parmacalcio1913.com

Главный тренер «Пармы» Джузеппе Якини много говорил на пресс-конференции, но критиковать Буффона не стал. В расшифровке на сайте клуба об ошибке ветерана нет ни слова.

Не пора ли заканчивать карьеру?

Логичный вопрос, учитывая, что Буффону в январе исполнилось 44 года. В комментариях под новостями о ляпе легенды появилось полно призывов от болельщиков завязать с футболом.

Но заканчивать Джиджи не собирается. В начале года он продлил контракт до 2024-го. То есть, если не случится ничего непредвиденного, Буффон будет играть до 46 лет.