«Оскорбление и унижение — это не свобода слова!» Капитана «Зенита» мочат за игру в России

У Деяна Ловрена теперь не только футбольные, но и околофутбольные проблемы. Из-за травмы защитник не выходит в официальных матчах за «Зенит» с прошлого года, а теперь он ещё и влип в разборки с журналистами.

На днях крупное хорватское издание Jutarnji list опубликовало статью с критикой Ловрена. Мочить капитана «Зенита» начали уже в заголовке: «Как знаменитый осёл из Рио стал обычным болваном из России». Внутри Ловрена раскритиковали за то, что он продолжает играть за российский клуб на фоне событий на Украине. И началось.

Что сказал Ловрен?

Деян полыхнул и выложил в соцсетях большое заявление по поводу скандальной статьи. Защитника «Зенита» этот материал явно сильно задел. Вот его полная речь:

— Обычно я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете своё мнение и оно не совпадает с мнением медиапорталов и журналистов, то вы подвергаетесь публичному осуждению. Где понимание? Где уважение к инакомыслию?

Они не видят всего. Меня воспитывали по-другому — учили, что каждый имеет право на собственное мнение. Но семья — это святое, её надо беречь. Я также забочусь о каждом человеке, с которым могу заговорить на улице, на лице которого могу вызвать улыбку, особенно если мы разделяем одни и те же взгляды. Но я забочусь о том, чтобы они увидели: я человек со своими достоинствами и недостатками.

А теперь вернёмся к этому провокационному тексту и непосредственно к журналисту, у которого нет человеческих качеств, чтобы высказать своё мнение без публичного унижения и оскорбления другого человека. Для меня на этом прекращается всё людское. Я не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение — это не свобода слова!

Деян Ловрен Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

За Ловрена заступился даже Хорватский футбольный союз

Одного выступления Деяна, видимо, не хватило. На сайте Хорватского футбольного союза появилось огромное обращение к главному редактору Jutarnji list Горану Огурличу. Вот сокращённая версия.

— Мы полностью поддерживаем свободу в журналистике и право высказываться. Однако мы считаем, что недопустимо, непрофессионально и неэтично писать в подобном тоне о ком-либо, в том числе о футболисте сборной Хорватии. Автор оскорбил успешного спортсмена, и для нас это стало неприятным сюрпризом. Jutarnji list — одно из самых важных СМИ в стране, и публикация такого материала кажется нам спорной с моральной и профессиональной точек зрения.

Как организация мы считаем своей обязанностью реагировать на случаи, когда таким вульгарным, неподобающим образом оскорбляют репутацию футболиста сборной. Это удар по всему хорватскому футболу и лично по игроку. Деян Ловрен построил свою карьеру на работе и стойкости и, несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, стал чемпионом Европы с «Ливерпулем» и серебряным призёром чемпионата мира с Хорватией. К тому же это человек, который всегда готов помочь другим. Например, Деян по своей инициативе открыл отель для тех, чьи дома были разрушены землетрясением в Петрине, и пожертвовал большую сумму больнице в Карловаце. Это лишь пара примеров, а было ещё множество случаев, о которых никто не знает.

Уважаемый господин Огурлич, мы призываем вас публично принести извинения Ловрену и рассчитываем, что в дальнейшем любая критика будет сопровождаться должным уважением. Деян этого точно заслуживает.

Что было дальше?

Заявления с извинениями на сайте издания не появилось, зато пропала скандальная статья. Её нет на главной странице, поиск тоже ничего не выдаёт. Будем следить дальше.

Ну а на поле Ловрена в ближайшее время можно не ждать. Во всяком случае, на это указывают слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Вот что он сказал в начале апреля:

— Ловрен продолжает восстановление, у него непростое повреждение. Деян попробовал начать реабилитацию у себя дома, но это не помогло ускорить процесс. Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней.