Гол-шоу закончилось жутким привозом! Самый яркий матч дня в Европе

Самый яркий из первых полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций прошёл в Роттердаме. «Фейеноорд» с «Марселем» забили пять голов на двоих, а третья команда чемпионата Нидерландов немного неожиданно переиграла вторую команду Лиги 1. Хотя Хорхе Сампаоли, возглавляющий французов, ещё перед игрой предупреждал:

«Они хороши. Более того, это очень гибкая команда, которая быстро контратакует. У них много игроков в атаке, мы ожидаем высокого темпа. Матч потребует много усилий. Мы должны сыграть на максимуме возможностей, чтобы победить».

В заявке у «Фейеноорда» были два арендованных у «Спартака» полузащитника: Гус Тиль попал в основу, несмотря на то что его участие в матче находилось под вопросом из-за травмы колена, Йоррит Хендрикс вышел на замену. А фанаты роттердамцев перед игрой организовали потрясающий перформанс. На трибуне красовался огромный баннер с изображением Фредди Крюгера и надписью: «Никогда не переставай мечтать». Просто вау!

Фото: Lars Baron/Getty Images

На первых минутах одним из запоминающихся событий стал момент, когда хавбек хозяев Оркун Кёкчю перед подачей углового выпил энергетический напиток и съел батончик. Очевидно, турецкий игрок соблюдает пост в Рамадан и ждал захода солнца. С «Марселем» Кёкчю отыграл почти весь матч – 81 минуту.

Голы во встрече двух атакующих команд не заставили себя ждать. «Фейеноорд» открыл счёт на 18-й минуте, причём главным героем эпизода стал не поразивший ворота «Марселя» Сирил Дессерс, а автор результативной передачи – Луис Синистерра. Посмотрите, как колумбиец принял мяч на грудь и сделал пас пяткой: запредельное мастерство!

К 20-й минуте «Фейеноорд» выигрывал уже со счётом 2:0. Второй мяч забил сам Синистерра, которому помог рикошет. Однако в этом моменте особенно хорошо сыграл Рейсс Нелсон, создавший грамотным открыванием и рывком с центра поля ситуацию «три в два».

«Фейеноорд» в плей-офф Лиги конференций и забивает много, и пропускает обязательно: до этого были счета 5:2, 3:3 и 3:1 (дважды). Поэтому неудивительно, что голландцы так же быстро получили два мяча от «Марселя». Сначала ошибся вратарь хозяев Офир Марсиано, не закрывший ближний угол.

Когда Жерсон сравнивал счёт, израильский голкипер «Фейеноорда» тоже не слишком удачно отбил мяч. Впрочем, виноваты, прежде всего, защитники, прозевавшие врывание бразильца. Вообще, вся эта атака «Марселя» получилась красивой: выход из-под прессинга, приём мяча Димитри Пайетом между линий, чтение игры Жерсоном.

А в дебюте второго тайма случился, пожалуй, самый курьёзный гол дня. «Марсель» разыграл мяч с центра поля и… пропустил на 10-й секунде! Дикий привоз хорвата Дуйе Чалеты-Цара, сделавшего очень плохой пас назад.

Как ни странно, на этом голы закончились. Хотя команды на двоих нанесли 24 удара (12:12), а в створ даже чаще попадали французы (7:5). Тиль не отметился результативными действиями, он вообще ни разу не пробил за 88 минут на поле и отдал один пас под удар. У Гуса в нынешнем сезоне 21+4 в 44 играх. По итогам весёлого матча в Роттердаме можно сказать, что в этой паре ещё ничего не решено – через неделю в Марселе наверняка будет много голов. Такой футбол мы любим.