Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим

«Ливерпуль» – первый финалист Лиги чемпионов. Но англичане помучились в Испании.

В первом матче на «Энфилде» команда Юргена Клоппа добилась комфортного преимущества – победы 2:0, которая почти гарантировала «Ливерпулю» место в финале. Хотя некоторые тренеры считают этот счёт самым опасным в футболе. Вот и Клопп призвал своих игроков в ответной встрече стойко и безропотно переносить страдания на поле «Эль-Мадригал» в течение 90 минут.

«Мы должны быть готовы терпеть. Не забивать голы, а придавать игре правильное направление… Да, мы должны быть эмоциональными, показать свою лучшую игру, но зная, что ничего не произойдёт в одно мгновение. Терпение не означает, что будем делать это всё время. Мы выжидаем, а затем отвечаем», – объяснил немецкий тренер.

Ещё одной приятной новостью для Клоппа стало отсутствие в составе «Вильярреала» Арно Данжумы Груневелда – лучший бомбардир испанцев в этой Лиге чемпионов получил травму.

Ух, какое начало было у этой игры! Команды пустились во взаимный прессинг: «Вильярреал» наплевал на то, что красные в принципе выше уровнем, а «Ливерпуль» словно забыл о словах тренера про терпение. И выиграла дебют команда Унаи Эмери, вознаграждённая за смелость быстрым голом. Эндрю Робертсон не закрыл Этьена Капу, а Вирджил ван Дейк (и ведь это капитан!) просто считал ворон – не контролировал движение Булайе Диа.

Хорошее начало полдела откачало. «Вильярреал» после этого поверил, что невозможное действительно возможно. «Ливерпуль» занервничал. Игра продолжилась в том же ключе, футбол был огненным. Мяч двигался очень быстро, игроки, как правило, попадали под давление сразу после приёма мяча и тут же искали обострение. Вот бы нам такой футбол почаще видеть в России, даже с поправкой на класс исполнителей!

Хотя перед игрой прошёл сильный дождь и мяч ещё примерно за час до матча плохо отскакивал от газона, поле всё-таки не испортило полуфинал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» стремился находить пространство за спинами защитников «Вильярреала», но игроки команды Клоппа допускали много брака: к перерыву у Наби Кейта, Диогу Жоты, Эндрю Робертсона и ван Дейка набралось менее 70% точных передач, а у Садио Мане вообще – 38%. Хозяева хорошо использовали фланги и не позволили гостям в первом тайме ни разу пробить в створ: счёт ударов за 45 минут – 5:2 (в створ – 2:0).

«Вильярреал» превратился совсем в иную команду, чем был на «Энфилде». Ещё при 1:0 «жёлтая субмарина» трижды претендовала на пенальти, вот только судья всякий раз (кажется, справедливо) отказывался назначить 11-метровый. В самом спорном эпизоде Джовани Ло Чельсо, пожалуй, сам нашёл контракт с голкипером Алисоном. Тем не менее «Вильярреал» забил второй и без помощи арбитра. Опять Робертсон проиграл эпизод Капу, а другой крайний защитник Трент Александер-Арнольд лишний раз напомнил, что разрушает он похуже, нежели создаёт.

Клопп после перерыва воссоздал атакующее трио Салах – Диас – Мане из матча недельной давности на «Энфилде». Сенегалец передвинулся на позицию центрфорварда. Идея немца с Жотой на острие и Мане на фланге не сработала: что ж, иногда даже великие тренеры ошибаются.

Во втором тайме «Ливерпуль» улучшил контроль мяча, стал больше атаковать позиционно и смог посадить соперника на его половину поля. Ход игры поменялся. В конце концов, красные реализовали преимущество. Если Тренту не повезло – пущенный им мяч попал после рикошета в перекладину, – то Фабиньо забил с передачи Салаха. Сам египтянин вытянул на себя Первиса Эступиньяна, разорвав оборону команды Эмери, а герой первых 45 минут Капу бросил Фабиньо. Да и голкипер Херонимо Рульи, не самое надёжное звено «Вильярреала», пропустил между ног.

Почему-то «Вильярреал» оказался совершенно готов к тому, как «Ливерпуль» поменяет игру. Неужели сам себя испугался? Хозяева-то по идее должны были быть свежее. Но актёры вернули свои привычные роли: команда Клоппа доминировала и ещё через пять минут сделала 2:2. Забавно, что мяч снова пролетел между ногами Рульи.

Третий гол «Ливерпуля» – и вовсе вратарский. Аргентинский голкипер выбежал из штрафной на перехват, но не рассчитал. Манё всё же забил с позиции центрфорварда, и болельщики «Вильярреала» стали потихоньку покидать трибуны. У красивой истории оказался безобразный финал.

Статистики подметили, что «Вильярреал» выбивал «Ювентус» и «Баварию» в плей-офф ЛЧ, реализовывая все удары в створ. Удивительная тенденция получила продолжение и в играх с командой Клоппа. Итоговое количество ударов на «Эль-Мадригал» – 5:15, а в створ – 2:5. Только против топа из АПЛ и этого было недостаточно. Эмери как будто сдался после перерыва, не придумав, как играть при равном общем счёте, а «Ливерпуль» в этот вечер был и ничтожной командой, и (в самый нужный момент) великой.