Чьи воспитанники круче: «Зенита», «Спартака» или «Чертаново»? Салихова подняла важную тему

Возможно, красно-белые были бы успешнее с Дзюбой и другими игроками из своей академии.

Зарема Салихова в этом сезоне много говорит не только о судействе в РПЛ, но и о «Зените». Вот и на днях жена Леонида Федуна подняла важную тему – воспитанников клуба, заигравших на высоком уровне. «Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!» – заявила Салихова в своей колонке на Sports.ru. Насколько права Зарема в своём утверждении?

Пожалуй, стоит начать с того, что оценка эффективности подготовки молодых игроков дело само по себе непростое. Взять, например, последние победы России на юношеском/молодёжном уровне – команд Игоря Колыванова и Дмитрия Хомухи, выигравших соответственно Евро-2008 и Евро-2013 для игроков не старше 17 лет.

В составе этих сборных были воспитанники академии «Зенита» Ян Бобровский (теперь, кстати, судья), Павел Мочалин и Алексей Гасилин. Тем не менее заметной карьеры в РПЛ они не сделали. Кому-то помешали реализовать себя травмы, кому-то, судя по всему, не хватило характера. Но значит ли это, что футболистов плохо подготовили, если они были не последними фигурами в чемпионских командах?

Кроме того, понятие «воспитанник клуба» даже трактуется по-разному. Выпускной возраст в академии – 17 лет. Если брать игроков, которые выходили из школы петербургского клуба, то тут достаточно большой список футболистов разных сборных, РПЛ и даже зарубежных команд: Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все – «Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Брайн Идову («Химки»), Егор Бабурин, Денис Терентьев (оба – «Ростов»), Евгений Марков («Арсенал»), Леон Мусаев, Даниил Кузнецов (оба – «Рубин»), Никита Каккоев, Кирилл Кравцов (оба – «Нижний Новгород»), Алексей Евсеев («Урал»), Александр Васютин («Юргорден», Швеция), Виктор Васин («Кайрат», Казахстан), Ярослав Михайлов («Шальке», Германия) и остальные.

Данил Круговой (слева) и Алексей Сутормин (справа) Фото: fc-zenit.ru

С другой стороны, есть регламент УЕФА. Согласно ему, собственными воспитанниками считаются игроки, которые вне зависимости от национальности находились в клубе в течение как минимум трёх лет в возрасте от 15 лет до 21 года. В том же Санкт-Петербурге много академий. Прежде всего выделяется не принадлежащая клубу СДЮШОР «Зенит». Но если игрок попадал в 17-18 лет из другой городской школы в молодёжку или фарм-клуб большого «Зенита» и оставался в команде до 20-21 года, то тоже может вноситься в заявку как свой воспитанник.

Собственно, это даже ближе к тому, о чём говорила Зарема – «давать стране футболистов», ведь клуб доводит игрока из детско-юношеского футбола до профессионального.

В таком случае количество подготовленных сине-бело-голубыми футболистов высокого уровня заметно увеличивается. В этом списке Михаил Кержаков, Даниил Одоевский (оба – «Зенит»), Алексей Ионов, Сергей Петров (оба – «Краснодар»), Никита Гойло, Даниил Пенчиков (оба – «Нижний Новгород»), Евгений Башкиров (экс-игрок польского «Заглембе»), Рамиль Шейдаев («Карабах» и сборная Азербайджана), а также ещё несколько лет назад игравшие за сборную России, а сейчас потерявшиеся Павел Могилевец и Максим Канунников.

В общем, и по количеству, и по качеству у «Зенита» достаточно много своих воспитанников в последние годы. Хотя таких звёзд, какими в своё время были Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев или рекордсмен ЧМ-1994 Олег Саленко, действительно нет. А есть ли звёзды у «Чертаново» и самого «Спартака», на детско-юношеские команды которого Федун, по его словам, тратит по полмиллиарда в год?

У «Чертаново» почти все лучшие воспитанники собраны в одном клубе – «Крыльях Советов». Сила команды, помимо всего прочего, в сыгранности и в том, что с футболистами работает свой тренер – Игорь Осинькин (он тоже переехал в Самару из ФК «Чертаново»). Плюс в «Спартаке» играет Наиль Умяров, а в «Рубине» Александр Зуев. Игроков первой сборной России среди выпускников этой столичной школы пока не найти. Впрочем, у Умярова, Антона Зиньковского, Максима Глушенкова, Ивана Ломаева и, конечно же, Сергея Пиняева серьёзный потенциал.

У «Спартака» есть в составе целая группа выпускников собственной академии: Зелимхан Бакаев, Александр Максименко, Руслан Литвинов, Николай Рассказов, Михаил Игнатов и прочие. Есть футболисты уровня сборной России в других клубах – прежде всего Артём Дзюба, которого Салихова назвала «главным инфоповодом «Зенита». Своим воспитанником можно считать и Фёдора Кудряшова, ставшего игроком красно-белых в 17 лет. За границей выступают также Антон Митрюшкин и Никита Иосифов: последний пять лет провёл в спартаковской школе до перехода в «Локомотив».

Вот как выглядели бы составы «Зенита», «Спартака» и «Чертаново», если бы клубы делали ставку на тех игроков, которых «дали стране»:

«Зенит»: Кержаков – Петров, Чистяков, Прохин, Идову, Круговой – Сутормин, Кузяев, Башкиров, Ионов – Марков.

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Литвинов, Семёнов, Кудряшов – И. Коновалов – З. Бакаев, Игнатов, С. Бакаев, Ломовицкий – Дзюба.

«Чертаново»: Ломаев – Зуев, Лапшов, Солдатенков, Горшков – Ежов, Якуба, Умяров, Зиньковский – Сарвели, Глушенков.

Как думаете, кто из этого трио финишировал бы выше в РПЛ? Кажется, шансы были бы равны и всё решило бы умение клуба подбирать тренера.